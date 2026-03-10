Que tu casero tenga tres o más viviendas no te exime de pagar el alquiler, es falso
- Es una tergiversación de una medida del ‘escudo social’, un decreto derogado desde que lo tumbó el Congreso el 26 de febrero.
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp por un mensaje de Instagram que difunde un vídeo de una comparecencia de Elma Saiz, portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que unos rótulos aseguran que "una nueva medida de la ministra de vivienda" es que "si tu casero tiene 3 o más viviendas, ya no es necesario que pagues el alquiler”. Es falso. Se trata de una tergiversación de una medida que está, además, derogada. Quien habla en la grabación es la ministra Saiz tras el Consejo de Ministros del 3 de febrero y el decreto al que se refiere no te exime de pagar el alquiler. Además, no es una medida que esté en vigor, ya que forma parte del decreto del ‘escudo social’ que tumbó el Congreso de los Diputados el 26 de febrero.
La publicación de Instagram por la que nos habéis consultado cuenta con más de 1.400 ‘me gusta’ desde el 6 de febrero y dice: "La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (PSOE) está muy a tope con la Ley Antidesahucios y recientemente ha hablado sobre la medida del 'escudo social', medida que protege a las personas inquilinas que no paguen el alquiler que les corresponde, siempre que el propietario de la vivienda tenga 3 o más viviendas en propiedad”. El mensaje adjunta un vídeo en el que aparece Elma Saiz con el siguiente rótulo: "Si tu casero tiene 3 o más viviendas, ya no es necesario que pagues el alquiler”. En la grabación, Saiz comparece diciendo: "Como novedad, en el caso de propietarios de tres o más viviendas no se ejecutará el desahucio cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable”.
Se trata de una tergiversación de una medida derogada a partir de un vídeo descontextualizado. A diferencia de lo que dice el mensaje de redes, quien habla en la grabación es Elma Saiz, que no es ministra de Vivienda sino portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras el Consejo de ministros del 3 de febrero (minuto 47:42). Ese día, Elma Saiz anunció la aprobación de dos nuevos Reales Decretos: el de la revalorización de pensiones y el de medidas urgentes para situaciones de vulnerabilidad, conocido como el escudo social. Este último es el que incluye la medida de la que habla la ministra portavoz en el vídeo de redes y que fue derogado tras ser tumbado en el Congreso de los Diputados el 26 de febrero.
En dicha comparecencia, Elma Saiz informó de "la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional" y anunció "como novedad" que "en el caso de propietarios de tres o más viviendas, no se ejecutará el desahucio cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable"(minuto 28:17). Además, Saiz señaló que "las personas propietarias de una o dos viviendas no se verán afectadas por la prórroga de este escudo social" y "corresponderá a los servicios sociales la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”. El Real Decreto del escudo social en el que se incluye esta medida está derogado.
¿En qué consistía esta medida derogada?
La medida a la que se refiere Elma Saiz en el vídeo de redes está derogada y no implica que si tu casero tiene tres o más viviendas eso te exima de pagar el alquiler. En el decreto del llamado ‘escudo social’ no se incluye una medida que te exima de pagar el alquiler solo por el hecho de que el propietario de la vivienda en la que vives tenga tres o más viviendas. Como te contamos en RTVE.es, la moratoria antidesahucios que recogía este decreto tumbado por el Congreso implicaba suspender los desahucios para las personas vulnerables que no tuvieran una alternativa habitacional si dejaban de pagar el alquiler, para lo que se incluía una compensación al casero.
Según aclararon fuentes del Ministerio de Vivienda a RTVE Noticias, esta paralización del desahucio no se aplicaría si el casero tiene "una o dos" casas en propiedad o está también en situación de vulnerabilidad. En este caso, los servicios sociales tendrían que buscar una alternativa de emergencia. Por lo que es falso que con esta medida "no sea necesario que pagues el alquiler si tu casero tiene tres o más viviendas", como decía el mensaje de redes. De hecho, un experto consultado por la agencia de noticias France Presse sobre este asunto aclaró que esta medida "no amplía derechos del inquilino, sino que los restringe respecto de etapas anteriores, introduciendo una ‘excepción’ en favor de los pequeños arrendadores”.
En VerificaRTVE ya te hemos desmentido otros contenidos desinformativos sobre medidas de vivienda en España. Ya te aclaramos el 2 de enero que, el Gobierno no había ha prohibido los desahucios en Nochebuena con un decreto, sino que prorrogaba medidas en vigor para hogares vulnerables. También desmentimos la falsedad de que Hacienda cobra impuestos por vivir gratis en una vivienda de los padres.