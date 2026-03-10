Que tu casero tenga tres o más viviendas no te exime de pagar el alquiler, es falso

Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp por un mensaje de Instagram que difunde un vídeo de una comparecencia de Elma Saiz, portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que unos rótulos aseguran que "una nueva medida de la ministra de vivienda" es que "si tu casero tiene 3 o más viviendas, ya no es necesario que pagues el alquiler”. Es falso. Se trata de una tergiversación de una medida que está, además, derogada. Quien habla en la grabación es la ministra Saiz tras el Consejo de Ministros del 3 de febrero y el decreto al que se refiere no te exime de pagar el alquiler. Además, no es una medida que esté en vigor, ya que forma parte del decreto del ‘escudo social’ que tumbó el Congreso de los Diputados el 26 de febrero.

La publicación de Instagram por la que nos habéis consultado cuenta con más de 1.400 ‘me gusta’ desde el 6 de febrero y dice: "La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (PSOE) está muy a tope con la Ley Antidesahucios y recientemente ha hablado sobre la medida del 'escudo social', medida que protege a las personas inquilinas que no paguen el alquiler que les corresponde, siempre que el propietario de la vivienda tenga 3 o más viviendas en propiedad”. El mensaje adjunta un vídeo en el que aparece Elma Saiz con el siguiente rótulo: "Si tu casero tiene 3 o más viviendas, ya no es necesario que pagues el alquiler”. En la grabación, Saiz comparece diciendo: "Como novedad, en el caso de propietarios de tres o más viviendas no se ejecutará el desahucio cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable”.

Se trata de una tergiversación de una medida derogada a partir de un vídeo descontextualizado. A diferencia de lo que dice el mensaje de redes, quien habla en la grabación es Elma Saiz, que no es ministra de Vivienda sino portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras el Consejo de ministros del 3 de febrero (minuto 47:42). Ese día, Elma Saiz anunció la aprobación de dos nuevos Reales Decretos: el de la revalorización de pensiones y el de medidas urgentes para situaciones de vulnerabilidad, conocido como el escudo social. Este último es el que incluye la medida de la que habla la ministra portavoz en el vídeo de redes y que fue derogado tras ser tumbado en el Congreso de los Diputados el 26 de febrero.

En dicha comparecencia, Elma Saiz informó de "la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional" y anunció "como novedad" que "en el caso de propietarios de tres o más viviendas, no se ejecutará el desahucio cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable"(minuto 28:17). Además, Saiz señaló que "las personas propietarias de una o dos viviendas no se verán afectadas por la prórroga de este escudo social" y "corresponderá a los servicios sociales la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia”. El Real Decreto del escudo social en el que se incluye esta medida está derogado.