Hacienda no cobra impuestos por vivir gratis en una vivienda de los padres, es falso

Nos habéis consultado en el WhatsApp de VerificaRTVE por titulares que anuncian impuestos a quienes vivan "de gratis" en casa de los padres o "en una propiedad de sus padres". Algunos de los sitios web que los difunden afirman que se considerará "una donación". Es falso. El Ministerio de Hacienda asegura a VerificaRTVE que "nunca se ha considerado un riesgo fiscal" que un hijo viva en casa de sus padres y niega que exista un cambio legal al respecto. El sindicato GESTHA también descarta que se pueda considerar una donación.

"Hacienda lo confirma: vivir 'de gratis' en casa de tus padres se considerará una donación y el Estado exigirá impuestos si no se cumplen estas condiciones", leemos el titular de un sitio web. "La ley lo confirma: Hacienda puede exigir impuestos a quienes vivan gratis en una propiedad de sus padres", asegura otro titular.

El Ministerio de Hacienda niega que existan impuestos por este motivo Hacienda niega que obligue a pagar impuestos a quienes vivan gratis en una propiedad de sus padres. "Nunca se ha considerado como un riesgo fiscal que un hijo menor o mayor de edad viva en casa de sus padres, por la razón que sea", aseguran a VerificaRTVE desde el departamento de prensa del Ministerio. Añaden que "no ha habido en esta materia cambios legales ni cambios de orientación de las actuaciones administrativas" desde que se instauró el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) "en los años de la transición". "Esto es un bulo al que han tratado de darle apariencia jurídica. En definitiva, se trata de una acción de desinformación", concluyen. También hemos consultado a Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), y nos asegura que no se cobran impuestos adicionales porque un adulto viva en el mismo domicilio que sus progenitores y tampoco por el uso de una segunda residencia de un familiar: "El criterio de Hacienda es que, si un hijo o un familiar hasta de tercer grado se declara en precario, puede utilizar esta segunda residencia". Cruzado asegura que Hacienda "no suele hacer estas comprobaciones" y, en el caso de que fuera necesario documentarlo por escrito, bastaría con "solicitar un documento de cesión de la vivienda". Para estos casos existen los contratos de comodato, previstos por el Código Civil, para adquirir "gratuitamente el derecho a usar una cosa ajena por determinado tiempo", incluyendo los bienes inmuebles.

Se cobra como máximo un 2% del valor catastral de cada segunda residencia El propietario de una segunda residencia tiene que pagar un impuesto del 2% del valor catastral del inmueble, asegura Cruzado, que se reduce al 1,1% en determinados supuestos. Así lo especifica la ley del IRPF. Pero esta renta inmobiliaria se cobra porque no es la vivienda habitual del contribuyente. Además, "no está sujeta a rendimientos económicos" y no varía porque un familiar viva en ella. Carlos Cruzado descarta que Hacienda pueda considerar "una donación encubierta" que un hijo viva en una propiedad de su padre y aclara que, en cualquier caso, esa competencia es de los organismos autonómicos. En VerificaRTVE hemos consultado la Ley de Sucesiones y Donaciones y no encontramos ninguna referencia a que vivir en una propiedad de un familiar se pueda considerar una "donación". Esta norma no se ha modificado desde 2022.