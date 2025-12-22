En Miranda de Ebro no han multado "por borrar una pintada de 'Gora ETA'": titulares 'clickbait' y acoso en las redes

Nos habéis consultado en el correo de VerificaRTVE si es cierto que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha multado con 1.400 euros a dos personas por borrar una pintada de 'Gora ETA'". Es un mensaje que ha circulado en redes sociales y que también hemos podido leer en los titulares de varios medios de comunicación. Pero es falso. Es una multa por pintar sin autorización, independientemente del contenido que borraran los multados. Tanto el Ayuntamiento como la asociación a la que pertenecen las personas multadas han aclarado el verdadero objeto de la sanción y han lamentado la manipulación de lo sucedido. En VerificaRTVE te explicamos el origen de este bulo y sus consecuencias.

En el titular por el que nos habéis consultado, publicado el 16 de diciembre, leemos: "El Ayuntamiento de Miranda de Ebro multa con 1.400 euros a dos personas por borrar una pintada de 'gora ETA'". "Multados por querer borrar un 'Gora ETA' de una pared de Miranda", tituló otro medio el 15 de diciembre. "Multados con 750 euros por borrar una pintada de ‘Gora ETA’ en un mural en defensa del Ebro en Miranda", anuncia otro titular del día 17. En X encontramos una publicación, compartida más de 4.000 veces, que difunde una foto de la alcaldesa del municipio y asegura: "El Ayuntamiento de Miranda de Ebro, gobernado por la socialista Aitana Hernando, multa con 1.400 euros a dos personas por borrar una pintada de 'gora ETA'".

El origen: la multa en agosto a miembros de una plataforma para la defensa del río Ebro La noticia apareció en un medio local el 15 de diciembre y al día siguiente la Coordinadora Bajada del Ebro denunciaba en una publicación de Instagram que habían impuesto una sanción a varios miembros de la asociación "por recuperar el mural vandalizado" entre la calle Real Aquende y la calle Los Hornos, donde geolocalizamos las imágenes. "Nos parece bastante inverosímil que se multe a personas sensibles con la defensa de nuestro río por recuperar el mural en defensa del Ebro como falta grave", lamentaba la asociación, sin hacer mención expresa a las pintadas que cubren el mural, entre ellas "Gora ETA" y dibujos obscenos.

El Ayuntamiento aclara: es una multa por pintar sin permiso, independientemente del contenido borrado El 18 de diciembre, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro negó "rotundamente" a través de un comunicado "las afirmaciones" de "publicaciones aparecidas en diversos medios de comunicación" y describió los hechos según el parte de la Policía Local: el 26 de agosto, dos agentes se desplazaron al lugar porque un vecino les alertó de que estaban pintando en la pared. Estas personas, que llevaban "sprays y plantillas", manifestaron que querían "reparar" el mural que había realizado su colectivo, la Coordinadora Bajada del Ebro, y reconocieron que no habían pedido autorización para ello porque no lo consideraban necesario. Los agentes les identificaron y propusieron su sanción porque incumplían la ordenanza municipal. "El contenido, ni de la pintada realizada ni de la pintada que se pretendía tapar, condiciona la sanción", asegura el consistorio, que defiende que la multa es por pintar en el mural sin el "permiso necesario". Además, sostienen que "de haber sido identificado o identificados" los autores de "todas las acciones vandálicas" en ese muro también les habrían sancionado.

Los cuatro grupos municipales condenan los insultos en redes a la alcaldesa La alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, respondió a una publicación de X que difundía su foto asegurando que el "titular es falso" y añadió: "El motivo es pintar un muro sin la autorización correspondiente. Y no soy yo quien pone multas. Afortunadamente, en un Estado de Derecho, la policía es autónoma en el ejercicio de la potestad sancionadora e independiente de injerencias políticas". ““ En respuesta a esa misma publicación, y a otras mediante menciones en redes sociales, detectamos mensajes de odio e insultos dirigidos a la alcaldesa, Aitana Hernando. El 19 de diciembre, los cuatro grupos municipales de Miranda de Ebro (PP, PSOE, IU/Podemos y Vox) expresaron mediante una declaración institucional su "más firme rechazo y condena ante las amenazas e insultos sufridos por la alcaldesa a raíz de la desinformación propagada con motivo de la sanción policial por pintar un muro sin autorización".