Pradales no amenazó a Ayuso con la expresión 'pim, pam, pum': estas fueron las palabras del lehendakari
- El lehendakari dijo 'Ayuso, entzun', que significa 'Ayuso, escucha'
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno Vasco, Imanol Pradales, de haber utilizado contra ella la expresión 'entzun, pim, pam, pum' ('escucha, pim, pam, pum'), utilizada en el pasado por el entorno de ETA para amenazar a determinadas personas. Sin embargo, el dirigente vasco no pronunció esas palabras. Lo que dijo textualmente fue: “Ayuso, entzun, Euskadi euskaldún”, que en castellano quiere decir: “Ayuso, escucha, Euskadi es euskaldún”.
Isabel Díaz Ayuso resumió en una entrevista en Telecinco este lunes (minuto 32:45) las palabras de Pradales en un acto del PNV el domingo de la siguiente manera: “Lo de Ayuso, 'entzun, pim, pam, pum', que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Las amenazas. El 'entzun' a Ayuso, que te estamos siguiendo”. Y denunció el uso de la “violencia verbal”.
Las palabras el domingo de Pradales en el 'Alderdi eguna 2025' del PNV, el día de celebración del partido nacionalista, fueron las siguientes: “Ayuso anderea, euskaldunak gara. Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun. Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun”, proclama que una parte del público siguió coreando. En castellano significa: “Señora Ayuso, somos vascos. Ayuso, escucha, Euskadi es euskaldún (habla euskera)'.
Pradales no utilizó la misma expresión del entorno de ETA
Imanol Pradales no utilizó la expresión 'Ayuso, entzun, pim, pam, pum'. El presidente del Gobierno vasco utilizó el verbo 'entzun', que significa escuchar en euskera. No añadió la onomatopeya de tres tiros que formaba parte de una proclama del entorno de ETA muy utilizada en el pasado en pintadas y gritos para señalar a políticos y personalidades, como puedes ver en este reportaje de El País de 1996 sobre el acoso al entonces alcalde de Hernani (Gipuzkoa) José Antonio Rekondo. El propio político recordaba esta expresión en 2015 en un artículo sobre la presión de EH Bildu al lehendakari Iñigo Urkullu. Un capítulo de la serie 'Patria', basada en la novela de Fernando Aramburu, lleva por título 'Txato, entzun, pim, pam, pum'.
El presidente del Gobierno vasco ha calificado de "indignante e inaceptable" la reacción de su homóloga madrileña porque ha "manipulado burdamente" sus palabras para acusarle de "amenazarla". "Yo estaba haciendo una defensa del euskera y una petición pública de respeto hacia nuestra lengua y, sinceramente, si le incomodó, lo siento. Ahora bien, en política no todo vale, en la vida no todo vale”, ha añadido el dirigente vasco este martes en una entrevista en Radio Popular-Herri Irratia.