Pradales no amenazó a Ayuso con la expresión 'pim, pam, pum': estas fueron las palabras del lehendakari

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno Vasco, Imanol Pradales, de haber utilizado contra ella la expresión 'entzun, pim, pam, pum' ('escucha, pim, pam, pum'), utilizada en el pasado por el entorno de ETA para amenazar a determinadas personas. Sin embargo, el dirigente vasco no pronunció esas palabras. Lo que dijo textualmente fue: “Ayuso, entzun, Euskadi euskaldún”, que en castellano quiere decir: “Ayuso, escucha, Euskadi es euskaldún”.

Isabel Díaz Ayuso resumió en una entrevista en Telecinco este lunes (minuto 32:45) las palabras de Pradales en un acto del PNV el domingo de la siguiente manera: “Lo de Ayuso, 'entzun, pim, pam, pum', que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Las amenazas. El 'entzun' a Ayuso, que te estamos siguiendo”. Y denunció el uso de la “violencia verbal”.

Las palabras el domingo de Pradales en el 'Alderdi eguna 2025' del PNV, el día de celebración del partido nacionalista, fueron las siguientes: “Ayuso anderea, euskaldunak gara. Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun. Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun”, proclama que una parte del público siguió coreando. En castellano significa: “Señora Ayuso, somos vascos. Ayuso, escucha, Euskadi es euskaldún (habla euskera)'.