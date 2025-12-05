Madrid no es la comunidad que más invierte en universidades públicas por alumno

Nos habéis consultado por una publicación en X del consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, en la que asegura que "Madrid es la región que más invierte en sus universidades públicas, casi 1.240 M€ en 2026, más de un 4% de su presupuesto total". Es engañoso. El Gobierno regional no tiene en cuenta el gasto por alumno, que es el indicador adecuado para hacer esa afirmación, según la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE). Los últimos datos disponibles, correspondientes al curso 2023-2024, revelan que Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno.

Las seis universidades públicas de Madrid han vivido dos jornadas de huelga los días 26 y 27 de noviembre, convocadas por la Coordinadora de las Plataformas en defensa de las universidades públicas madrileñas. En este contexto, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad, Emilio Viciana, ha publicado un vídeo en la red social X criticando que "las movilizaciones convocadas por algunas organizaciones universitarias y sindicales no tiene ninguna justificación". Asegura que "la Comunidad de Madrid es la región que más invierte en sus universidades públicas, casi 1.240 M€ en 2026, más de un 4% de su presupuesto total".

Madrid, la región que menos invierte en universidades por alumno En VerificaRTVE hemos consultado a Juan Hernández Armenteros, codirector del estudio La Universidad Española en Cifras, que elabora la CRUE. Hernández Armenteros asegura que el porcentaje que utiliza el consejero Viciana "es un indicador falaz que no es indicativo de nada en absoluto" y que "nunca se utiliza ni a nivel nacional ni internacional". Nos explica que para saber qué comunidad invierte más o menos, nos tenemos que fijar en "dos indicadores básicos: el esfuerzo público sobre lo que la comunidad tiene, es decir, el PIB y el esfuerzo público por usuario del servicio". En referencia al esfuerzo público por usuario del servicio, el estudio de la CRUE (con datos del curso 2023-2024) concluye que Madrid es la región que menos invierte por alumno, con 6.184 euros (pág. 158). Tal y como puedes comprobar en este trabajo, por detrás de Madrid, las que menos financiación dedican a sus universidades públicas por alumno son Extremadura y Castilla y León, que invierten 7.332 euros y 7.832, respectivamente. Por contra, la que más invierte es La Rioja (10.959 euros), seguida de País Vasco (10.144 euros) y Navarra (9.889 euros). En cuanto al esfuerzo público sobre el PIB, Hernández Armenteros sostiene que, según los datos de 2023 (los más actuales), la inversión en universidades públicas de la Comunidad de Madrid no alcanzó el 0,4% del PIB. Es decir, por debajo del 1% fijado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En VerificaRTVE hemos comprobado que el PIB de la Comunidad de Madrid en 2023 era de 293.130,6 millones (pág. 2) y la cantidad invertida en universidades públicas el mismo año fue de 1.130,6 millones.

El Gobierno de Madrid invertirá casi 1.240 millones en 2026 En VerificaRTVE hemos comprobado que los datos de inversión para el año que viene que aporta Emiliano Viciano son ciertos, según lo previsto en su Proyecto de Presupuestos. En octubre de 2025, el Gobierno autonómico anunció que "la Comunidad de Madrid destinará 1.239,7 millones a la financiación de las universidades públicas en 2026, más de un 4% de su presupuesto total". Se aprobó el pasado 29 de octubre y supone un 6,5% más que en 2025, es decir, 75,3 millones más. Puedes comprobar estos datos en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la CAM para 2026 (página 27). Posteriormente, el 26 de noviembre de 2025, el Consejo de Gobierno aprobó "ampliar en 21,8 millones la inversión destinada a sus seis universidades públicas para financiar y compensar la bajada de tasas". Esta cuantía corresponde al curso 2024/2025 y se transferirá mediante una concesión directa. De esta forma, la Universidad Complutense recibirá un total de 6.365.241 euros; la Rey Juan Carlos, 4.589.389 euros; la Politécnica, 3.643.783 euros; la Autónoma, 2.923.013 euros; la Carlos III, 2.304.035 euros y la de Alcalá 2.004.983 euros.