Cómo la IA ayuda a detectar estafas telefónicas: graba la llamada e identifica patrones de timos

En los últimos meses, las estafas telefónicas han evolucionado hacia guiones más complejos y agresivos. Desde supuestas subidas tarifarias de 150 euros mensuales hasta falsas revisiones energéticas por "malas lecturas", los estafadores generan sensación de urgencia para provocar que la víctima cometa un error. Ante esta situación, los expertos recomiendan grabar estas llamadas y utilizar asistentes de Inteligencia Artificial como Gemini o Perplexity para identificar los patrones de lenguaje que delatan el fraude. Te explicamos cómo reconocerlos.

Los audios analizados por VerificaRTVE muestran una estructura recurrente: el estafador se identifica de forma confusa, menciona cambios técnicos inexistentes (como "cambios de módulo" o "cableado") y amenaza con costes desorbitados si no se acepta una nueva oferta de inmediato.

La IA como escudo ante la estafa telefónica La tecnología de IA actual permite analizar el lenguaje natural para detectar incoherencias que un usuario bajo presión podría pasar por alto. Al subir la grabación de una llamada sospechosa a un asistente, estas herramientas pueden identificar amenazas de penalización porque los estafadores suelen hablar de multas de hasta 450 euros o deudas automáticas por romper contratos que el usuario ni siquiera ha firmado. También son habituales frases como "yo no puedo perder tiempo" para forzar una decisión rápida y evitar que el usuario reflexione. En esta urgencia inducida, el asistente detecta frases que buscan evitar que el usuario reflexione o amenazas de "doble factura" si no se reacciona al instante. Son alertas rojas que la IA identifica como tácticas de coacción. También hay inconsistencias técnicas: los estafadores inventan impuestos o porcentajes de IVA (como el 14,85% o el 7,14%) que no se aplican en España. En algunos casos se percibe falsa autoridad, en tanto que los estafadores suelen afirmar que la llamada está siendo "auditada por la oficina del consumidor" o la OCU para dar una apariencia de legalidad que es totalmente falsa.

Análisis de los timos más frecuentes Desde FACUA-Consumidores en Acción, su portavoz Rubén Sánchez destaca algunas de las estafas más recurrentes. En este vídeo explica a detectarlas. El timo de la "doble llamada": el usuario recibe una llamada avisando de una subida brutal de precios (a veces de más de 2.000 euros al año). Poco después, recibe una segunda llamada de una supuesta "operadora competente" con una oferta mucho mejor. La IA puede detectar que el tono y el guion de ambas llamadas suelen compartir estructuras de captación fraudulentas. La estafa energética: el interlocutor asegura pertenecer a una "gestoría energética" que valida facturas. Utilizan datos reales del usuario, como la dirección o el código postal, para ganar confianza, pero fallan al intentar confirmar detalles específicos o al presionar con una "doble factura" si no se actualiza el contrato en el momento.