Doble nacionalidad: ¿se conserva la del país de origen al adquirir la española?

Nos habéis consultado en el WhatsApp de VerificaRTVE si el Gobierno comprueba que los marroquíes que adquieren la nacionalidad española han renunciado a su nacionalidad anterior. La ley prevé que para conseguir el pasaporte español es necesario presentar por escrito una renuncia de la ciudadanía de origen, pero hay excepciones como los acuerdos de doble nacionalidad con otros países. En cualquier caso, la renuncia es obligatoria en España pero no se comprueba si se ha registrado en el país de origen. Te lo explicamos.

"El Gobierno no verifica si los marroquíes renuncian a su nacionalidad antes de adquirir la española", leemos en un titular de un portal web por el que nos habéis consultado.

¿Cómo se demuestra la renuncia a la nacionalidad anterior? El Gobierno manifestó en noviembre de 2025, respondiendo a una pregunta parlamentaria de Vox en el Congreso, que el Código Civil obliga a declarar la renuncia a la nacionalidad de origen, pero no existe "habilitación legal para exigir prueba de la pérdida de la nacionalidad anterior". La Dirección General de Registros y Notariado explica en esta resolución del año 2007 su doctrina oficial al respecto y es que "la renuncia a la nacionalidad anterior" se interpreta "como un mero requisito formal", al margen de que esa renuncia se produzca o no legalmente en el país extranjero. "La renuncia es obligatoria. ¿Se comprueba en la práctica? No", explica el abogado Sidi Talebbuia, del bufete Tax&Legem SLP, en declaraciones a VerificaRTVE. "Los países de origen no suelen hacer esa comprobación. O lo ignoran o exigen un procedimiento extra", añade, como tener que presentar dicha renuncia mediante otro procedimiento ante las autoridades de esos países. La 'ley de nietos': nacionalidad para descendientes de exiliados por la dictadura Mario Pérez Galindo, VerificaRTVE El Código Civil español sí prevé que perderán la nacionalidad española quienes usen esa nacionalidad anterior a la que renunciaron, de manera exclusiva y durante tres años. Sidi Talebbuia pone el siguiente ejemplo: "Si llegas a España utilizando un pasaporte marroquí, puede ser motivo de expulsión porque estás utilizando la nacionalidad a la que has renunciado", en lugar de la adquirida. Por ello, lo habitual es que quien llegue a España "entre con el DNI español" y cuando viaje a su país de origen utilice la nacionalidad de esos países, explica este experto. "También te pueden retirar la nacionalidad si se adquiere y estás más de tres años sin estar empadronado en España", añade.