La deducción para quienes compraran su vivienda antes de 2013 no es solo para pensionistas: te lo explicamos

Nos habéis consultados en el WhatsApp de VerificaRTVE si es cierto que los pensionistas que tengan una vivienda antes de 2013 pueden reclamar hasta 1.300 euros al año. Se trata de una medida de la que se puede beneficiar cualquier persona que comprara su vivienda antes de esa fecha, sea o no pensionista, y sobre la que no hay ningún cambio legal. Te lo explicamos.

"Los pensionistas que tengan una vivienda desde 2013 o antes pueden reclamar 1.300 euros al año", leemos en el titular web que nos habéis enviado. Encontramos titulares similares en otros sitios web: "Atención jubilados: todos los pensionistas que tengan una vivienda desde antes de 2013 podrán reclamar 1.300 euros al año". "Hacienda te debe 1.300 euros: el "regalo" fiscal para pensionistas con casa comprada antes de 2013 que pocos reclaman", dice otro portal. Todos estos titulares se publican en las primeras semanas de 2026.