La deducción para quienes compraran su vivienda antes de 2013 no es solo para pensionistas: te lo explicamos
- No hay novedades sobre esta deducción que no solo se aplica a pensionistas
Nos habéis consultados en el WhatsApp de VerificaRTVE si es cierto que los pensionistas que tengan una vivienda antes de 2013 pueden reclamar hasta 1.300 euros al año. Se trata de una medida de la que se puede beneficiar cualquier persona que comprara su vivienda antes de esa fecha, sea o no pensionista, y sobre la que no hay ningún cambio legal. Te lo explicamos.
"Los pensionistas que tengan una vivienda desde 2013 o antes pueden reclamar 1.300 euros al año", leemos en el titular web que nos habéis enviado. Encontramos titulares similares en otros sitios web: "Atención jubilados: todos los pensionistas que tengan una vivienda desde antes de 2013 podrán reclamar 1.300 euros al año". "Hacienda te debe 1.300 euros: el "regalo" fiscal para pensionistas con casa comprada antes de 2013 que pocos reclaman", dice otro portal. Todos estos titulares se publican en las primeras semanas de 2026.
Esta deducción no solo es para pensionistas
Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda GESTHA, explica a VerificaRTVE que en 2013 "desapareció la deducción por vivienda habitual" pero aún se pueden acoger a ella quienes compraran su vivienda antes de la entrada en vigor de esa ley. Sin embargo, aclara que esta ventaja es "para todo el mundo, no solo para pensionistas".
La Agencia Tributaria lo explica en su página web: "desde el 1 de enero de 2013 se suprime esta deducción, pero si te has deducido antes de esa fecha puedes seguir aplicando esta deducción en tu declaración de Renta". En el documento dedicado a quién puede "seguir aplicando esta deducción" no encontramos ninguna referencia a los pensionistas: solo exigen haber adquirido la vivienda antes de esa fecha o haber pagado cantidades para su construcción, rehabilitación o adecuación.
Sin cambios en esta normativa desde hace 13 años
La ley del IRPF estableció un régimen transitorio por el que pueden continuar practicando esta deducción "todos aquellos contribuyentes que hubieran adquirido antes de 31 de diciembre de 2012 su vivienda habitual". Esta ley entró en vigor el 28 de diciembre de 2012 y no hay ningún cambio legal posterior que afecte a este artículo. "No es nada nuevo", apunta Carlos Cruzado.
En cuanto a las cantidades que se pueden deducir, la Agencia Tributaria detalla que son deducibles inversiones de hasta 9.040 euros anuales. El presidente de GESTHA indica que se aplica hasta un máximo del 15% de esa cifra, que corresponde a un 7,5% al tramo estatal y un 7,5% al autonómico (si no se ha fijado un porcentaje diferente), según aclara la Agencia Tributaria en la consulta 136638. De ese 15% se extrae la cifra máxima de 1.356 euros que leemos en los artículos web sobre esta deducción.
