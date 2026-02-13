El Gobierno estudia penalizar con el IRPF a los caseros que suban el alquiler

El Gobierno estudia penalizar con el impuesto sobre la renta (IRPF) a los caseros que suban el alquiler a sus inquilinos. Así lo han confirmado a RTVE fuentes del Ministerio de Vivienda, que trabaja con el de Hacienda para encontrar la fórmula adecuada.

Hasta ahora, el Ejecutivo había apostado por llevar a cabo incentivos fiscales para los propietarios que al menos mantuvieran la misma mensualidad, al tiempo que se introducían más controles para que no se abusara de los contratos de alquiler temporal y por habitaciones, con menos garantías para el inquilino.

De este modo, introducir desincentivos sería un paso más en el intento de limitar las subidas en el mercado del alquiler, una tarea que ha provocado algunas disputas en el seno de la coalición de Gobierno.

Sumar criticó la propuesta de incentivos si se mantenía el alquiler, que anunció el mismo presidente Pedro Sánchez, por considerar que supone "regalar dinero público a los rentistas" y que "no soluciona el problema de la vivienda", en palabras de la coordinadora general de partido, Lara Hernández.

Noticia pendiente de ampliación