El Gobierno licitará este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas para aumentar el parque público

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este viernes que este trimestre se licitará la construcción de 2.800 nuevas viviendas para aumentar el parque público.

Se hará a través de la empresa pública de vivienda, Casa 47, y unidas a las 1.600 casas ya licitadas en 2025, elevarán la cifra total a 4.400 viviendas construidas en colaboración público-privada. La licitación incluirá también los suelos con carácter urbano finalista, las ayudas públicas, la financiación y las condiciones de alquiler para garantizar que son asequibles.

En su comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso, a petición del PP, la ministra ha recordado que los contratos de alquiler que firme Casa 47 podrán tener una duración de hasta 75 años y el precio estará topado por comunidades autónomas para que nunca supere el 30% de la renta mediana del territorio. Ya se ha lanzado una convocatoria piloto para acceder a 171 viviendas de alquiler asequible en Vigo, Valencia y Mieres.

De acuerdo con el Banco de España, el déficit de viviendas en España alcanzó las 700.000 unidades para paliar la falta de oferta en 2025.

Compra pública para aumentar la cartera de Casa 47 "Esta es una empresa que nace con solvencia económica dispuesta ya con más de 13.000 millones de euros para los próximos años y que, sin duda, tiene proyectos muy ambiciosos", ha señalado Rodríguez sobre Casa 47 y los planes para aumentar su cartera de viviendas. Entre esos proyectos "muy ambiciosos", ha señalado que se consignarán los primeros 100 millones de euros para una opción de compra que permita convertir patrimonio que era privado en público y asequible. Para ello, el Consejo Rector aprobará las bases de la nueva iniciativa de compra pública, que ha recordado que ya hay otras administraciones que están usando para aumentar el parque público.

También reutilización de patrimonio público y casas de la Sareb A través de estas construcciones y compras de vivienda, Rodríguez ha avanzado que cada trimestre se sacarán nuevos lotes de vivienda que se irán incorporando en el portal de Casa 47. Además, el parque público se nutre también de suelos del Estado cedidos por los ministerios, como el de Hacienda, Defensa o Interior. Por su parte, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), llamada también el banco malo, traspasará 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas. Por último, el parque público se servirá de ocho instalaciones y terrenos penitenciarios, entre ellos los de la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid), para construir 1.332 nuevas viviendas protegidas y asequibles. Rodríguez ha mencionado también la Operación Campamento, de 10.700 viviendas, cuyos trabajos de demolición están en marcha y listos para iniciar las obras de urbanización y tienen la financiación preparada.