Rosalía hace del escenario su templo en el inicio de la gira de 'Lux' en Lyon

Prometía éxtasis y no decepcionó. Rosalía ha comenzado este lunes la gira de su cuarto disco, el místico Lux, en Lyon (Francia), donde la catalana ha rendido al público con un viaje ecléctico que por momentos ha sido teatral como un ballet y a ratos desenfrenado como una fiesta electrónica en una iglesia abandonada.

Con la orquesta situada en el corazón del pabellón LDLC Arena, un recinto para unas 15.000 personas que tuvieron la suerte de ver el concierto inédito, sin haber sufrido ningún spoiler, la artista ha ocultado herméticamente su puesta en escena hasta el último segundo antes del espectáculo, cuando unas compuertas de madera han dejado salir a su equipo portando una enorme caja blanca.

De ella ha salido Rosalía, como una frágil muñeca bailarina que espera a que le den cuerda, con tutú y zapatillas de ballet, para dar verdaderamente inicio al comienzo del concierto de la misma manera que empieza Lux: con Sexo, violencia y llantas y Reliquia.

Rosalía ha comenzado la gira de su cuarto disco, el místico 'Lux', en Lyon, Francia. EFE/X de Lux

Del ballet a la 'rave' Danzando sobre sus punteras, el ballet ha sido el hilo conductor de los primeros temas, también todos ellos de su último disco, hasta transformar la atmósfera en algo más lírico con Mio Cristo Piange Diamanti, en la que Rosalía ha cambiado el tutú por un velo y se ha transfigurado en una suerte de Maria Callas. Frente a ese inicio más delicado, el shock ha llegado con la wagneriana Berghain, para la que ha aparecido con unos cuernos demoníacos, de plumas negras, a juego con la versión remezclada del que fue el primer single de Lux, que termina convirtiéndose en una rave desenfrenada. Rosalía publica el videoclip de 'Sauvignon Blanc', el tercer trabajo audiovisual de su álbum 'Lux' El disco protagonista de la gira tan solo ha cedido a partir de ahí algo de terreno para dar paso a otros éxitos de su discografía, en especial de su hermano mayor, Motomami, que empezando por Saoko ha puesto la fiesta.

Grandes 'hits' de anteriores álbumes Con La fama y el público ya entregado, Rosalía ha recordado que era su primera vez actuando en Lyon, mientras el espectáculo pasaba a alternar los ritmos urbanos de temas como La Combi Versace con los sonidos más de raíz que han encarnado temas como De madrugá o El redentor. Rosalía ha comenzado la gira de su cuarto disco, el místico 'Lux', en Lyon, Francia. EFE/Getty Images/Gareth Cattermole Ha habido también momentos para sorprender con una versión, la de I can't take my eyes off you, de Frankie Vallid, onde Rosalía ha aparecido primero enmarcada en lo alto de una escalera, como una Mona Lisa en el Louvre mientras era fotografiada por desconocidos, para después desfilar ante ellos como una estrella de Hollywood.