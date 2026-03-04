De Rosalía y Björk a Beyoncé y Rihanna, todas quieren a Iris Van Herpen: entramos en universo de esta diseñadora única

Una inmersión multisensorial en el universo creativo de la diseñadora neerlandesa. Esta frase resume muy bien lo que el espectador siente cuando ve, y disfruta, de Más allá de la moda. Este documental, dirigido por Susana Blas para Metrópolis, de RTVE, aflora a raíz de la exposición ‘Sculpting the senses’ que el Kunsthal Rotterdam Museum dedicó a Iris Van Herpen.

Con tan solo 23 años creó su firma y cuatro años después, en 2011, ya era formaba parte de la Chambre Syndicale de la Haute Couture de París y la Fédération française de la Couture. Sus desfiles son acontecimientos que ansían los seguidores que tiene por todo el mundo. Todos quieren ver lo último que ha ideado: ¿El vestido se mueve solo o interactúa con la modelo? ¿Qué tejido ha inventado?

En 2010 asombró al planeta moda con su primer vestido impreso en 3D, que formaba parte de la colección Crystallization. En 2012, el Museo Groninger le dedicó su primera gran exposición. Desde entonces la costura de Iris Van Herpen ha traspasado los límites de la pasarela y, como dice ella, se ha convertido en "un elemento permanente del panorama museístico". Templos de la cultura como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Museo Victoria and Albert de Londres y el Palacio de Tokio de París han expuesto sus vestidos, elevando su nombre y su obra a otra categoría. Pero nadie le ha regalado un hueco en la moda: ha pasado de ser una anécdota a ser un peso pesado, y lo ha conseguido sola.

Diseño de Iris Van Herpen

De Rosalía a Teyana Taylor La lista de celebridades que ha llevado sus creaciones es apabullante: royals como cantantes como Rosalía, Björk, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, Alicia Keys, Jennifer López, Viola Davis, Solange, Miley Cyrus; actrices como Cate Blanchett, Teyana Taylor, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Gwendoline Christie, Gal Gadot; royals como Máxima de Holanda y modelos como Cara Delevingne, Naomi Capbell, Gigi Hadid, Kate Moss y Natalia Vodianova, por citar algunas. Ellas son sus musas y como tal han lucido sus creaciones en alfombra rojas, conciertos, entregas de premios y galas como la del MET, que este año tiene como lema 'La moda es arte' y no cabe duda de que Iris Van Herpen estará muy solicitada por las invitadas. Lo más curioso es que ha creado un nuevo lenguaje, pero ha sabido conectar con todo tipo de mujeres. Pocos creadores lo han conseguido. La creadora apuesta por tratar el cuerpo como una obra de arte y quizá ahí radica su éxito. No se limita a hacer vestidos, su ambición pasa por redefinir los códigos clásicos de la costura y abrir nuevos horizontes en el vestir. Su obra está más cerca de la genialidad de Alexandre McQueen e Issey Miyake que del tedio de Giambattista Valli. Rosalía con diseño de Iris Van Herpen

Moda y experimentación El documental arranca con las manos de la diseñadora 'creando' de la nada una pieza tridimensional. Luego vemos cómo esta pieza se integra de forma orgánica en un vestido y pasamos a ver el vestido sobre la modelo que recorre la pasarela. Después se hilvanan imágenes de desfiles y presentaciones con otras del equipo trabajando en el taller. Además, cuenta con una extensa entrevista de la creadora en la que desgrana los ejes de su proceso creativo y la forma en la que entiende la moda. "Nunca me ha gustado limitarme a una sola disciplina", dice Van Herpen, revelando la dimensión de su campo de trabajo, una labor artesana que une el arte, la ciencia, la moda, la danza, la arquitectura y la tecnología. Y es una excelente buceadora. "El agua es una de mis grandes fuentes de inspiración", dice. "Está en constante transformación, en líquido, gas, hielo. Y nuestro cuero se compone sobre todo de agua, y eso es muy surrealista si lo piensas". Diseño de Iris Van Herpen

La moda como soporte para crear Iris Van Herpen es alquimista, química, bióloga, matemática, arquitecta, naturalista, ceramista, hacedora. "Cuánta más abstracta es la fuente de inspiración, más me obliga a buscar nuevas formas de crear, por eso me inspiro en cosas inmateriales. Los materiales que no puedo controlar son los que más me fascinan". El documental subraya que Iris van Herpen está reconocida internacionalmente como "una de las artistas más destacadas y sorprendentes de su generación" y remarca el diseño sonoro de Salvador Breed, su pareja que potencia la experiencia inmersiva en la exposición, que "comienza por la referencia más presente en su trabajo, el agua, protagonista de la primera sala, donde se presentan piezas icónicas como el Water Dress, el Seijaku Dress o el Geodesic Dome Dress", dicen desde Metrópolis. Podríamos hablar de la diseñadora que vino del futuro, pero es todo lo contrario. "Me encanta imaginar cómo podría evolucionar la naturaleza", dice, sabiendo que queda mucho camino por recorrer y que su moda seguirá los pasos del devenir del planeta. "Cuando trabajo en una colección llego a un punto en el que no existe nada más, accedo a un plano diferente, un universo diferente. Es una sensación poderosa". Iris Van Herpen con una de sus modelos