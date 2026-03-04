Novedades en los Premios Academia de la Moda Española 2026: llega la III edición del evento de moda más esperado

Todos y todas quieren saber la fecha, el lugar y la hora. La III edición de los Premios Academia de la Moda Española está levantando mucha expectación y ya empiezan a sonar los teléfonos en los talleres de costura más solicitados, reservando cita con las agujas más potentes del panorama nacional. RTVE mantiene su compromiso con la Fundación Academia de la Moda Española (FAME) y trabajará a destajo para que la alfombra roja y la gala estén a la altura. "Hemos empezado el año apoyando la música, luego el cine y ahora la moda. Somos el sol que da calor a la industria de la moda", ha arrancado diciendo María Izaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, que ha dado la palabra a Juan Duyos y Sergio Álvarez, presidente y director de FAME. Juan Duyos se estrena con esta tercera edición, ya que sustituye a Modesto Lomba en FAME y la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME).

"Estos premios son como un niño de tres años, ya tienen un recorrido muy bonito y muy creíble, y tienen un futuro prometedor", ha dicho Duyos. En esta edición los premios se reparten en 13 categorías. "Se vota en 11 categorías, porque el premio de honor y el internacional lo votan los miembros del Patronato", ha revelado Álvarez. "Es importante que haya calidad entre los seleccionados, porque estos premios dan visibilidad a la moda española. La calidad tiene que se excelente. Y luego está el espectáculo", ha dicho, pasando el guante a María Eizaguirre.

La cita es el 30 de junio El evento se celebrará el 30 de junio de 2026, pero todavía quedan muchas incógnitas, entre ellas el lugar en el que se hará la alfombra roja y la gala, la hora y los presentadores. "En breve lo iremos contando", ha dicho. "Pero avanzo que el ambiente será más favorable, al ser 30 de junio no hará tanto calor". En la rueda de prensa hemos visto a también a premiados en anteriores ediciones como Nacho Aguayo, director creativo de la línea de mujer de Pedro del Hierro, y Helena López de Hierro, directora del Museo del Traje. "El premio es un impulso increíble, animo a todo el mundo a presentarse y hacer una gran fiestas de la moda española que incluya a todos los sectores", dice López de Hierro, que ganó en la categoría de impulso y difusión de la moda. "Es un orgullo tener este apoyo a nuestra moda, no solo la ropa, también los otros sectores que no suelen tener tanta visibilidad". Los diseñadores María Lafuente y Alejandro de Miguel, recién llegado de los Goya, ha compartido corrillos con Pepa Bueno, vicepresidenta de FAME, y otros miembros del Patronato. "RTVE nos han llevado cariñosamente de la mano desde la primera edición", dice Bueno. "Ahora le toca a Juan la parte más difícil, tiene que criar a este niño de tres años que nosotros vimos nacer", ha añadido Lomba.

Las 11+2 categorías Las categorías que recibirán premios son: Mejor Colección, Mejor Colección de Calzado y Marroquinería, Mejor Colección de Joyería y Accesorios, Mejor Presentación: Desfile, Mejor Presentación: Nuevos Formatos, Mejor Proyecto Empresarial y Talento Novel del año, Embajador/a de la Moda Española, Sostenibilidad e Innovación, Impulso y Difusión de la Moda Española y Altas Artesanías aplicadas a la Moda. A ellas se suma, como hemos dicho antes, el Premio Internacional y el Premio de Honor