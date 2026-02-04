Rodríguez dice que Madrid no asume sus competencias de vivienda y que "le encantaría intervenir con un 155"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado este miércoles que las comunidades autónomas gobernadas por el PP sigan sin aplicar la Ley de Vivienda y ha dicho que "le encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid", en alusión al artículo de la Constitución Española, ya que a su juicio "no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda", si bien "no tiene una mayoría en el Senado para hacerlo".

"Incluso les diría, que si no están dispuestos a asumir la competencia, nosotros lo estaríamos. Pero estamos en un Estado social y democrático de derecho", ha insistido en una entrevista de La Hora de la 1 de TVE, al ser preguntada sobre posibles medidas para solucionar el que es el principal problema para los españoles, según el CIS.

El artículo 155 de la Constitución Española, que se aplicó tras el referéndum ilegal en Cataluña, permite al Gobierno central adoptar medidas necesarias para obligar a una comunidad al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales o legales, si esta actúa contra el interés general de España. Para ello, requiere la aprobación por mayoría absoluta del Senado.

"Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado", ha insistido la ministra, asegurando que "le llevan los demonios" el hecho de tener una palanca como la Ley de Vivienda, que a su juicio en Cataluña "está permitiendo congelar los precios del alquiler", mientras que en otras como la Comunidad de Madrid "está subiendo el precio del alquiler a dos dígitos".