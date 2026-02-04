Rodríguez dice que Madrid no asume sus competencias de vivienda y que "le encantaría intervenir con un 155"
- Asegura que, si hubiera tenido la mayoría en el Senado, ya lo hubiera implementado
- Avisa a Junts de que "tendrá que explicar a los catalanes" el voto en contra al escudo social
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado este miércoles que las comunidades autónomas gobernadas por el PP sigan sin aplicar la Ley de Vivienda y ha dicho que "le encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid", en alusión al artículo de la Constitución Española, ya que a su juicio "no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda", si bien "no tiene una mayoría en el Senado para hacerlo".
"Incluso les diría, que si no están dispuestos a asumir la competencia, nosotros lo estaríamos. Pero estamos en un Estado social y democrático de derecho", ha insistido en una entrevista de La Hora de la 1 de TVE, al ser preguntada sobre posibles medidas para solucionar el que es el principal problema para los españoles, según el CIS.
El artículo 155 de la Constitución Española, que se aplicó tras el referéndum ilegal en Cataluña, permite al Gobierno central adoptar medidas necesarias para obligar a una comunidad al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales o legales, si esta actúa contra el interés general de España. Para ello, requiere la aprobación por mayoría absoluta del Senado.
"Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado", ha insistido la ministra, asegurando que "le llevan los demonios" el hecho de tener una palanca como la Ley de Vivienda, que a su juicio en Cataluña "está permitiendo congelar los precios del alquiler", mientras que en otras como la Comunidad de Madrid "está subiendo el precio del alquiler a dos dígitos".
Rodríguez, a Junts: "Tendrá que explicarlo a los catalanes"
La ministra también se ha pronunciado sobre los decretos de subida de las pensiones y del llamado escudo social, que se votarán por separado después de que fuesen rechazados, en conjunto, en el Congreso la pasada semana con los 'noes' de PP, Junts, Vox y UPN.
En este sentido, ha advertido a Junts de que, si vota en contra del decreto del escudo social, tal como ha anunciado, se lo "tendrá que explicarlo a los catalanes". En su opinión, "es muy difícil votar que 'no' a la subida de las pensiones", si bien "no encuentra la diferencia" con votar que no "a todos los catalanes que han hecho obras en sus casas de rehabilitación confiando en deducciones fiscales".
"Como no entiendo que Junts quiera que personas que tienen dificultades en pagar la factura eléctrica estén pasando frío, sabiendo que hay dispuesto presupuesto del Estado para asumir esas ayudas", ha añadido.
En este sentido, ha recalcado que el Gobierno va a "pelear" para que el Congreso no tumbe de nuevo el decreto del escudo social, en el que se incluye la prórroga del bono social o la moratoria de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026, entre otras medidas.
"Creo que el Gobierno ha demostrado a lo largo de estos años de dificultad (...) ser capaz siempre de dar pasos para avanzar y, si hay una materia donde merecemos avanzar y merecemos dar esa respuesta que reclama la ciudadanía, es en la política de vivienda", ha subrayado.