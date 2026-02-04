Vaquero (PNV), tras el pacto con el Gobierno: "El escudo social de la vivienda no lo tienen que asumir los propietarios"
- La portavoz asegura que los pequeños propietarios "muchas veces caen en situación de vulnerabilidad"
- Consideran que la "percepción de inseguridad" dificulta que otras familias pudieran alquilar una vivienda
La portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, ha asegurado este miércoles tras el pacto alcanzado con el Gobierno sobre el escudo social —incluida la moratoria de los desahucios— que su formación "evidentemente" va a apoyarlo con sus votos en el Congreso tras haber acordado que no afecte a los propietarios de dos viviendas —una de ellas alquilada— y no se vean obligados a ofrecer la alternativa habitacional.
El escudo social no lo tienen que asumir los propietarios, "mucho menos los pequeños", ha dicho Vaquero en La hora de La 1, al denunciar que se ha intentado "meter en el mismo saco a pequeños y grandes propietarios".
Así lo ha afirmado solo un día después de que el Gobierno rectificara y troceara en dos el decreto ómnibus, dejando por un lado las pensiones y por otro el escudo social con todas las medidas, entre ellas la moratoria por un año más de la paralización de los desahucios a familias en situación de vulnerabilidad.
Vaquero ha dicho que propusieron esta medida porque los pequeños propietarios "muchas veces caen en situación de vulnerabilidad" y ha puesto como ejemplo al colectivo de los pensionistas que ven "compensada" su pensión con la renta de alquiler que reciben, pero se ven en la "imposibilidad de echar a las personas que no pagaban de sus casas" y estaban cayendo en una "situación de vulnerabilidad".
Además, ha dicho que con esa medida se estaba dificultando que otras familias pudieran alquilar una vivienda ya que debido a esa "percepción de inseguridad muchos no ponían en alquiler una vivienda".
Preguntada por cuál sería la línea roja para el PNV para dar su apoyo a este decreto, ha dicho que ya está aprobado por el Consejo de Ministros y no puede haber modificaciones en el texto.