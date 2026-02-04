Vaquero (PNV), tras el pacto con el Gobierno: "El escudo social de la vivienda no lo tienen que asumir los propietarios"

La portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, ha asegurado este miércoles tras el pacto alcanzado con el Gobierno sobre el escudo social —incluida la moratoria de los desahucios— que su formación "evidentemente" va a apoyarlo con sus votos en el Congreso tras haber acordado que no afecte a los propietarios de dos viviendas —una de ellas alquilada— y no se vean obligados a ofrecer la alternativa habitacional.

El escudo social no lo tienen que asumir los propietarios, "mucho menos los pequeños", ha dicho Vaquero en La hora de La 1, al denunciar que se ha intentado "meter en el mismo saco a pequeños y grandes propietarios".

Así lo ha afirmado solo un día después de que el Gobierno rectificara y troceara en dos el decreto ómnibus, dejando por un lado las pensiones y por otro el escudo social con todas las medidas, entre ellas la moratoria por un año más de la paralización de los desahucios a familias en situación de vulnerabilidad.