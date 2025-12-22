Bildu anuncia un acuerdo con el Gobierno para prorrogar el escudo social durante 2026

EH Bildu ha anunciado este lunes un acuerdo con el Gobierno para prorrogar las medidas del escudo social durante todo 2026, entre las que se incluyen el bono social eléctrico o la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables.

Según informa la formación, con este acuerdo se prorroga un año más la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros básicos, así como el mantenimiento del bono social eléctrico.

Estas medidas, que iban a decaer el próximo 31 de diciembre, serán incluidas en un decreto que aprobará próximamente el Consejo de Ministros.