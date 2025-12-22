Bildu anuncia un acuerdo con el Gobierno para prorrogar el escudo social durante 2026
- El pacto implica prorrogar la prohibición de desahucios a familias vulnerables
- También el bono social eléctrico y la prohibición de cortes de suministros básicos
EH Bildu ha anunciado este lunes un acuerdo con el Gobierno para prorrogar las medidas del escudo social durante todo 2026, entre las que se incluyen el bono social eléctrico o la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables.
Según informa la formación, con este acuerdo se prorroga un año más la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros básicos, así como el mantenimiento del bono social eléctrico.
Estas medidas, que iban a decaer el próximo 31 de diciembre, serán incluidas en un decreto que aprobará próximamente el Consejo de Ministros.
"Intensas negociaciones" en las últimas semanas
EH Bildu ha puesto en valor el acuerdo conseguido, "tras las intensas negociaciones de las últimas semanas", ya que permitirá "seguir aportando una protección aún muy necesaria en el difícil contexto económico y social por el que atraviesan miles de personas".
El partido detallará el acuerdo en una comparecencia este lunes en Bilbao. "El escudo social recoge los tres pilares fundamentales, reclamados por las mayorías sociales y diversos colectivos", ha remarcado Aizpurua.
En palabras de la portavoz de EH Bildu, con este acuerdo, vuelven a "reafirmar y reiterar con hechos" su voluntad de mejorar las condiciones de vidas de la ciudadanía vasca, así como de los y las trabajadoras del "Estado y sus pueblos". Seguiremos trabajando en esa línea".
Así, EH Bildu ha expresado su compromiso para seguir trabajando a lo largo de la legislatura de cara a "avanzar en la mejora de los derechos laborales, la alimentación o la vivienda, pilares básicos para poder desarrollar una vida digna". Según ha señalado, con "poco ruido y mucho trabajo".