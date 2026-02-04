Alegría (PSOE) garantiza que aplicará la ley estatal de vivienda: "Se beneficiarían 100.000 aragoneses"

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha garantizado este miércoles que aplicará en Aragón la ley estatal de vivienda y declarará zonas tensionadas, ya que ha considerado se trata de uno de los principales problemas en la región, que afecta especialmente a muchos jóvenes "que no pueden trasladar sus proyectos vitales en esta comunidad".

"Aplicar la ley de la vivienda significaría reducir los precios de los alquileres que ahora mismo en Aragón están disparados y beneficiaría a más de 100.000 aragoneses", ha explicado en una entrevista electoral en Las Mañanas de RNE.

Preguntada por el problema de la despoblación en Aragón, Alegría ha defendido que hay que reforzar los servicios públicos, en especial en los pueblos pequeños. Así, según la candidata, para hacer frente el reto de la despoblación, es esencial "mejorar la sanidad pública, que esté garantizado ese servicio en los pequeños municipios", también que haya escuelas rurales, y que la vivienda sea "pública y asequible" también en los pueblos.