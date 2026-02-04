Alegría (PSOE) garantiza que aplicará la ley estatal de vivienda: "Se beneficiarían 100.000 aragoneses"
- La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón ha sido entrevistada en Las Mañanas de RNE
- Asimismo ha abogado por reforzar los servicios públicos, en especial en los pueblos pequeños
La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha garantizado este miércoles que aplicará en Aragón la ley estatal de vivienda y declarará zonas tensionadas, ya que ha considerado se trata de uno de los principales problemas en la región, que afecta especialmente a muchos jóvenes "que no pueden trasladar sus proyectos vitales en esta comunidad".
"Aplicar la ley de la vivienda significaría reducir los precios de los alquileres que ahora mismo en Aragón están disparados y beneficiaría a más de 100.000 aragoneses", ha explicado en una entrevista electoral en Las Mañanas de RNE.
Preguntada por el problema de la despoblación en Aragón, Alegría ha defendido que hay que reforzar los servicios públicos, en especial en los pueblos pequeños. Así, según la candidata, para hacer frente el reto de la despoblación, es esencial "mejorar la sanidad pública, que esté garantizado ese servicio en los pequeños municipios", también que haya escuelas rurales, y que la vivienda sea "pública y asequible" también en los pueblos.
Propuestas en sanidad y educación
Alegría también ha recordado sus propuestas en materia de sanidad y educación a nivel general para todo Aragón. Para reducir las listas de espera en sanidad, la exministra ha planteado poner en marca un "plan de choque" y además, ha prometido asegurar el acceso a la misma a las personas que viven en municipios más alejados.
En cuanto a educación, ha abogado por poner en marcha plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años y ha recordado que quiere hacer que el comedor escolar sea gratuito hasta los 16 años.
Preguntada por las encuestas que le dan malos resultados, Alegría ha restado importancia porque cree que siempre "infravaloran al PSOE" y se ha mostrado convencida de que tendrá buen resultado el próximo 8-F porque, ha asegurado, ha notado que los aragoneses quieren "cambio".
Sobre su oponente, el candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, Alegría le ha acusado de no tener propuestas y por eso, ha considerado, que solo habla de Cataluña y Pedro Sánchez.
