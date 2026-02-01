El Gobierno exige a Feijóo que condene el "ataque verbal" de una concejala del PP a Sánchez en un mitin en Teruel

El Gobierno ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóó, una condena "inmediata" y "sin matices" del "ataque verbal" al grito de "hijo de puta" que ha lanzado este domingo una concejala del Partido Popular al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un mitin del PSOE celebrado en Teruel en el marco de la campaña de las elecciones autonómicas en Aragón el próximo 8 de febrero.

La mujer, a la que el PSPV ha identificado como Belén Navarro Cañete, concejala 'popular' de Sanidad, Servicios Sociales y Salud de Vallanca (Valencia), ha increpado a Sánchez al inicio de su intervención llamándole "hijo de puta".

La protagonista del incidente, que ha admitido posteriormente el hecho y ha pedido públicamente disculpas, fue expulsada de forma inmediata del recinto, tras lo cual los asistentes aplaudieron a Sánchez. El jefe del Ejecutivo y secretario general de los socialistas pidió calma y aseguró que quienes insultan no tienen argumentos "ni nada que ofrecer".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al Partido Popular de pretender convertir la política "en un lodazal", pero ha asegurado que el Gobierno ni lo permitirá ni caerá "en la trampa". En la red social X, ha prometido que responderán a los insultos "con más propuestas y derechos", y añade: "Ya están tardando Feijóo y Azcón en pedir disculpas y desautorizar a su compañera de filas".

"Los insultos no tienen cabida en democracia. Son el único recurso de quien no cree en ella" y de "quien no tiene nada que ofrecer", subrayan fuentes gubernamentales, que avisan de que "naturalizar la violencia" en el debate público es "inadmisible". "Cada minuto que pasa sin que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, la condene públicamente le convierte aún más en cómplice de lo ocurrido y certifica su liderazgo menguante", concluyen.

Desde el PSPV-PSOE han calificado también de "indecente e intolerable" el hecho producido en Teruel en el marco de la campaña de la candidata socialista, Pilar Alegría, y han exigido igualmente una condena. Lo mismo ha hecho la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha denunciado "la polarización asimétrica" y ha manifestado que "reventar un acto democrático es violencia política".