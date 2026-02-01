El Gobierno exige a Feijóo que condene el "ataque verbal" de una concejala del PP a Sánchez en un mitin en Teruel
- La mujer, concejala de un municipio de Valencia, gritó al presidente "hijo de puta"
- Ha pedido disculpas tras ser identificada por el PSOE y el PP nacional se desmarca de lo ocurrido
El Gobierno ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóó, una condena "inmediata" y "sin matices" del "ataque verbal" al grito de "hijo de puta" que ha lanzado este domingo una concejala del Partido Popular al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un mitin del PSOE celebrado en Teruel en el marco de la campaña de las elecciones autonómicas en Aragón el próximo 8 de febrero.
La mujer, a la que el PSPV ha identificado como Belén Navarro Cañete, concejala 'popular' de Sanidad, Servicios Sociales y Salud de Vallanca (Valencia), ha increpado a Sánchez al inicio de su intervención llamándole "hijo de puta".
La protagonista del incidente, que ha admitido posteriormente el hecho y ha pedido públicamente disculpas, fue expulsada de forma inmediata del recinto, tras lo cual los asistentes aplaudieron a Sánchez. El jefe del Ejecutivo y secretario general de los socialistas pidió calma y aseguró que quienes insultan no tienen argumentos "ni nada que ofrecer".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al Partido Popular de pretender convertir la política "en un lodazal", pero ha asegurado que el Gobierno ni lo permitirá ni caerá "en la trampa". En la red social X, ha prometido que responderán a los insultos "con más propuestas y derechos", y añade: "Ya están tardando Feijóo y Azcón en pedir disculpas y desautorizar a su compañera de filas".
"Los insultos no tienen cabida en democracia. Son el único recurso de quien no cree en ella" y de "quien no tiene nada que ofrecer", subrayan fuentes gubernamentales, que avisan de que "naturalizar la violencia" en el debate público es "inadmisible". "Cada minuto que pasa sin que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, la condene públicamente le convierte aún más en cómplice de lo ocurrido y certifica su liderazgo menguante", concluyen.
Desde el PSPV-PSOE han calificado también de "indecente e intolerable" el hecho producido en Teruel en el marco de la campaña de la candidata socialista, Pilar Alegría, y han exigido igualmente una condena. Lo mismo ha hecho la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha denunciado "la polarización asimétrica" y ha manifestado que "reventar un acto democrático es violencia política".
La concejala pide disculpas y el PP nacional se desmarca
Tras la polémica la concejala del PP ha emitido un comunicado trasladando sus disculpas: "De manera espontánea pronuncié unas palabras que no debí decir. Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia".
Sin mencionar a Sánchez, pide disculpas "de manera expresa al PP, a sus afiliados y simpatizantes", por el "daño" que sus palabras hayan podido causar "a la imagen de la organización": "La crítica política es legítima; el insulto, no". Navarro asume "plenamente la responsabilidad" de lo ocurrido y "lamenta" haber contribuido a "deteriorar el clima de respeto" necesario en democracia.
Fuentes del Partido Popular nacional a RTVE se desmarcan de lo ocurrido asegurando que "no saben nada" y que "no conocen a esa señora". Se remiten en cambio al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que por ahora no ha respondido sobre lo ocurrido.
Vallanca es un municipio del Rincón de Ademuz, en la provincia de Valencia, aunque a unos 50 kilómetros de Teruel, y cuenta con una población de 128 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2025.