Sánchez, Feijóo y Díaz se vuelcan en la campaña aragonesa arropando a sus candidatos | Diario de campaña

Los candidatos a presidir el Gobierno de Aragón, en diferentes actos electorales este domingo. RTVE.es / AGENCIAS

Un día más, la campaña electoral en Aragón ha contado con la participación de los líderes nacionales. Este domingo, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un mitin con su candidata, Pilar Alegría en Teruel. El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acompañado a su candidato a la reelección, Jorge Azcón en un acto en Calatayud (Zaragoza). Y la dirigente de Sumar, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho lo propio en Huesca con quien encabeza la lista de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea.

Feijóo pide concentrar el voto en el PP en Aragón y evitar "lo que quiere Sánchez, un Vox fuerte" El PP ha elegido un formato de comida-mitin en Calatayud (Zaragoza) como acto central de la campaña en Aragón. El líder del partido ha vuelto a la comunidad autónoma para arropa al candidato a la Presidencia, y para pedir concentrar el voto en las siglas del PP el próximo 8 de febrero. Feijóo ha pedido "no dividir fuerzas" porque es "lo que quiere Sánchez, un Vox fuerte". "Sánchez quiere un Vox fuerte y un presidente débil. Y lo que quiere es hinchar a Vox para que Azcón sea un presidente débil y sometido a otros partidos", ha alertado ante las decenas de personas presentes en el acto. Por ello, el líder del PP ha emplazado a todo el mundo "a no dar ningún voto por ganado". Feijóo pide concentrar el voto del PP en Aragón y evitar "lo que quiere Sánchez, un Vox fuerte" Àlex Cabrera Alberto Núñez Feijóo también ha aprovechado para criticar el modelo de financiación planteado por el Gobierno y ha prometido a los aragoneses que nunca estarán "por debajo del resto de españoles". "Los impuestos de los aragoneses no valen para pagar los caprichos de Sánchez y de los independentistas. Los impuestos de los aragoneses van para pagar sus servicios públicos y para la solidaridad nacional", ha aseverado. Azcón se ha pronunciado en términos similares y ha afeado al Ejecutivo que el criterio de despoblación no sea considerado en el nuevo sistema de financiación. "Hoy Sánchez y (Pilar) Alegría han estado en Teruel. Es una desvergüenza absoluta que ambos no hayan explicado a los habitantes de Teruel que la despoblación no forma parte de los criterios con los que se van a repartir nuestros impuestos en el futuro", ha incidido. "Si tú eres de un pequeño pueblo de la provincia de Teruel no te mereces que haya criterios de justicia como la despoblación que aseguran que tengas un médico. Esto es lo que está defendiendo el PSOE", unas declaraciones que ha aplaudido largamente el público. Jorge Azcón también ha aprovechado este acto central para prometer que trabajará para lograr "pleno empleo" en la región. "En Aragón, todos los españoles que quieran venir a trabajar van a tener un puesto de trabajo asegurado", ha dicho, haciendo hincapié en las últimas inversiones tecnológicas que se han anunciado.

Sánchez vuelve a la campaña, defiende las pensiones y Alegría apuesta por un Gobierno descentralizado Una semana después Pedro Sánchez ha vuelto a la campaña aragonesa. En un acto esta vez en Teruel, el socialista ha vuelto a dar la cara por el ministro de Transportes, tal y como hizo hace siete días en Huesca y ha vuelto a hablar en clave nacional. Unos días después de que el Congreso tumbase el 'decreto ómnibus' que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones, Sánchez, insiste: "Del PP entiendo pocas cosas, pero sobre las pensiones lo entiendo menos. Han votado que no a la revalorización. ¿Qué problema tienen con el bono social o con las ayudas de la sana? Cuando se pide subir el gasto en defensa al 5% por parte de EE.UU. bien que dicen que sí [...] Les digo a los pensionistas de Aragón y a los del resto de España, se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP. Ese compromiso lo vamos a cumplir", ha señalado. Sánchez asegura que las pensiones "se van a revalorizar sí o sí, con o sin el PP" Félix Donate Mazcuñán También ha criticado al candidato 'popular' por no querer aplicar la ley de vivienda "por puro sectarismo ideológico". "Necesitamos un gobierno que no se cruce de brazos como ha hecho el PP y Azcón durante los dos últimos años y que coopere con el gobierno de España", ha incidido para posteriormente mandar un mensaje en clave nacional al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Para Sánchez, "votar el PP es meter a Vox en el Gobierno" porque, según él, Abascal "tira del ronzal y el PP allá que va". Por su parte, la candidata socialista, Pilar Alegría, ha defendido que en estas elecciones solo hay dos modelos, "el de las derechas y el de los derechos" que representa el PSOE. "Os pido que el 8-F salgamos todos a votar con ganas, ilusión, esperanza y defendiendo los derechos para construir un Aragón que avance", ha señalado desde Teruel. A pesar de los malos pronósticos que le dan las casas encuestadoras, Alegría asegura que "sale a ganar". "Quiero ser la presidenta que merece este territorio, gobernar Aragón desde Aragón, con dedicación y a jornada completa", ha defendido. Además, Alegría ha anunciado que si sale elegida presidenta, su Gobierno será el del "diálogo" con los 731 municipios que conforman Aragón y hará una política de "cercanía". "Cuando hablo de cercanía es que mi gobierno va a apostar por la descentralización. La consejería de Política Territorial estará en Teruel y la de Agricultura en Huesca", ha anunciado. "En mi Gobierno se va a escuchar, defender y proteger los servicios públicos", ha continuado la exministra.

Nolasco (Vox) anuncia que derogará la ley de energía si llega al Gobierno de Aragón El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha visitado este domingo, sin el acompañamiento de ningún líder nacional, Daroca (Zaragoza), donde ha denunciado que si llega al Ejecutivo aragonés derogará la ley de energía, a la que ha tildado de "chapuza". "Han hecho una ley de energía a medida del PP y PSOE y de las empresas que se dedican a esto para reventar el paisaje", ha asegurado en declaraciones a los medios. Para Nolasco, la actual ley es "una copia de un decreto ley de (Javier) Lambán y que ha sido recurrido porque invade competencias que no son autonómicas". Asimismo ha vuelto a cargar contra el "bipartidismo" al que ha acusado de "mala gestión" y ha asegurado que "el ataque al campo viene del bipartidismo de manera clara y evidente". En este sentido, el candidato de Vox ha criticado los recortes de la PAC, el pacto con el Mercosur y la ley de energía pactada entre PP y PSOE, que "llevará a destruir nuestros paisajes en servicio de empresas extranjeras que se dedican a deforestar". "Al bipartidismo le importa un bledo la fauna, la flora, la agricultura, la ganadería, el turismo en los pueblos, porque habrían actuado de otra manera, y lo que hemos visto que siempre actúan en contra del sector primario", ha sostenido. En Daroca, Nolasco se ha reunido con los agricultores y ha denunciado también los problemas que tiene este sector: "Siempre son los mismos: Mercosur, la burocracia tremenda, los impuestos terribles, todos los controles fitosanitarios y ahora les hacen competir con productos de países terceros en un procedimiento de competencia desleal", ha subrayado.

CHA celebra su mitin central en Teruel El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, celebra este domingo por la tarde el mitin central de la campaña en Teruel. Junto a él, estarán la secretaria general, Isabel Lasobras, y el cabeza de lista a las Cortes autonómicas por Teruel, Javier Carbó, entre otros. Por otro lado, la candidata número uno por el Alto Aragón, Verónica Villagrasa, ha visitado la comarca de Sobrarbe, donde ha reclamado el acondicionamiento de la N-260 Fiscal-Balupor y la A-2609 Salinas de Sin-Plan y ha acusado al PP y al PSOE de dar "continuas muestras de falta de compromiso con las infraestructuras pendientes" en esta zona. ““

Guitarte (Existe) hace una llamada "urgente" a la mejora de las carreteras en Aragón El candidato de Teruel Existe-Aragón Existe, Tomás Guitarte, se ha desplazado este domingo hasta la localidad turolense de Aguaviva para exigir una mejora "urgente" de todas las carreteras de Aragón. Pero ha querido poner el foco en uno de los cruces de la carretera A-225 y en la que cada día pasan más de 700 camiones. "Hay un riesgo para los vecinos", ha asegurado. Según Guitarte, cerca de Aguaviva hay una explotación minera de arcilla que hace que pasen muchos vehículos pesados por la zona. "Pasa un camión cada dos minutos", ha especificado Guitarte. El candidato de Teruel Existe-Aragón Existe ha aprovechado la atención a medios de este domingo para mostrar "total desacuerdo" al pacto entre la Unión Europea y el Mercosur. "No puede ser siempre el sector primario el que salga perjudicado", ha sostenido.

Goikoetxea (Podemos-AV) pide la aplicación integral de la ley de vivienda y prohibir los usos turísticos La candidata de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV), María Goikoetxea, se ha trasladado este domingo hasta Jaca, una de las localidades del Pirineo con más problemas de acceso a la vivienda, debido a la gran cantidad de pisos turísticos que tiene. Desde allí, ha expuesto las principales líneas de su programa en materia de vivienda, que pasan por aplicar de forma integral la ley de vivienda y prohibir los alojamientos de uso turístico, además de apostar por los alquileres asequibles y de carácter público para la gente que vive en el territorio. Vemos cómo este modelo de turismo lo que ha fomentado es esos alquileres de temporada, lo que dificulta enormemente que "la gente que vive y que trabaja aquí durante todo el año pueda acceder a la vivienda", ha señalado.

Yolanda Díaz acude a Aragón para respaldar a la candidata de IU-Sumar Por primera vez en la campaña electoral aragonesa, Yolanda Díaz ha participado en un mitin acompañando a la candidata por Izquierda Unida-Movimiento Sumar en las elecciones del 8-F. También ha participado por segundo día consecutivo la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Díaz ha sacado pecho de algunas de las medidas que ha logrado el Gobierno de coalición esta semana, como la subida del salario mínimo interprofesional o la regularización de inmigrantes, al tiempo que ha criticado que el PP tumbara las pensiones: "El PP solo quiere causar daño". Además, ha acusado a Azcón de ser "un rebelde" por no aplicar la ley estatal de la vivienda. La candidata, Marta Abengochea, ha vuelto a poner el acento en la importancia de defender "lo público" porque, ha asegurado, "es lo que nos salva, nos cuida". Díaz avisa de que el PP "solo quiere causar dolor" y pone de ejemplo que haya tumbado la revalorización de las pensiones Mª Carmen Cruz Martín

Izquierdo (PAR) promete impulsar el proyecto de la estación de esquí de Javalambre desde Torrijas El candidato del Partido Aragonés (PAR) en las elecciones del 8-F, Alberto Izquierdo, ha prometido este domingo que si tiene responsabilidades en el futuro Gobierno de Aragón, reimpulsará el proyecto para acceder a la estación de esquí de Javalambre desde Torrijas, en el sur de Teruel. Así, ha denunciado que el proyecto está "durmiendo el sueño de los justos" desde hace dos años. A su juicio, no haberlo llevado a cabo es "un error" porque "daría vida" a la zona, "mejoraría la seguridad" pues actualmente solo tiene una entrada y una salida "y eso es peligroso", y porque "ampliaría los clientes", ya que podrían acceder también gente desde la Comunidad Valenciana.