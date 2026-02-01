Feijóo pide concentrar el voto del PP en Aragón y evitar "lo que quiere Sánchez, un Vox fuerte"

El PP ha elegido este domingo un formato de comida-mitin en Calatayud (Zaragoza) como acto central de la campaña electoral en Aragón. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a la comunidad autónoma para arropar al candidato a la Presidencia, Jorge Azcón, y para pedir concentrar el voto en las siglas del PP el próximo 8 de febrero. Feijóo ha pedido "no dividir fuerzas" porque es "lo que quiere Sánchez, un Vox fuerte".

"Sánchez quiere un Vox fuerte y un presidente débil. Y lo que quiere es hinchar a Vox para que Azcón sea un presidente débil y sometido a otros partidos", ha alertado ante las decenas de personas presentes en el acto. Por ello, el líder del PP ha emplazado a todo el mundo "a no dar ningún voto por ganado".

Feijóo ha sido insistente en "no dispersar" el voto y en enviar un mensaje a Sánchez: "Lo que elegimos el domingo es el modelo imparable de Azcón o el modelo decadente de Sánchez".

El líder de los populares ha aprovechado este acto para volver a rechazar la propuesta del Gobierno para regularizar a medio millón de personas inmigrantes. "Vamos a decir que no, con tranquilidad. Vamos a decir que no a la regularización masiva sin garantías", criticando que lo que ha propuesto el Ejecutivo "no es humanidad, es electoralismo, es la compra de papeletas".

Feijóo y Azcón rechazan el nuevo modelo de financiación El nuevo modelo de financiación ha sido otro de los temas centrales en el mitin del PP de este domingo en Calatayud. Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención, ha prometido a los aragoneses que nunca estarán "por debajo del resto de españoles". "Los impuestos de los aragoneses no valen para pagar los caprichos de Sánchez y de los independentistas. Los impuestos de los aragoneses van para pagar sus servicios públicos y para la solidaridad nacional", ha aseverado. El candidato a la Presidencia, Jorge Azcón, se ha pronunciado en términos similares y ha afeado al Ejecutivo que el criterio de despoblación no sea considerado en el nuevo sistema de financiación. Del trasvase del Ebro a la financiación autonómica: verificamos el debate de las elecciones aragonesas en RTVE VerificaRTVE "Hoy Sánchez y (Pilar) Alegría han estado en Teruel. Es una desvergüenza absoluta que ambos no hayan explicado a los habitantes de Teruel que la despoblación no forma parte de los criterios con los que se van a repartir nuestros impuestos en el futuro", ha incidido. "Si tú eres de un pequeño pueblo de la provincia de Teruel no te mereces que haya criterios de justicia como la despoblación que aseguran que tengas un médico. Esto es lo que está defendiendo el PSOE", unas declaraciones que ha aplaudido largamente el público.