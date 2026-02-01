Feijóo pide concentrar el voto del PP en Aragón y evitar "lo que quiere Sánchez, un Vox fuerte"
- El líder del PP también ha criticado la regularización de inmigrantes: "No es humanidad, es electoralismo"
- El candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, promete "pleno empleo" con las nuevas inversiones tecnológicas
El PP ha elegido este domingo un formato de comida-mitin en Calatayud (Zaragoza) como acto central de la campaña electoral en Aragón. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a la comunidad autónoma para arropar al candidato a la Presidencia, Jorge Azcón, y para pedir concentrar el voto en las siglas del PP el próximo 8 de febrero. Feijóo ha pedido "no dividir fuerzas" porque es "lo que quiere Sánchez, un Vox fuerte".
"Sánchez quiere un Vox fuerte y un presidente débil. Y lo que quiere es hinchar a Vox para que Azcón sea un presidente débil y sometido a otros partidos", ha alertado ante las decenas de personas presentes en el acto. Por ello, el líder del PP ha emplazado a todo el mundo "a no dar ningún voto por ganado".
Feijóo ha sido insistente en "no dispersar" el voto y en enviar un mensaje a Sánchez: "Lo que elegimos el domingo es el modelo imparable de Azcón o el modelo decadente de Sánchez".
El líder de los populares ha aprovechado este acto para volver a rechazar la propuesta del Gobierno para regularizar a medio millón de personas inmigrantes. "Vamos a decir que no, con tranquilidad. Vamos a decir que no a la regularización masiva sin garantías", criticando que lo que ha propuesto el Ejecutivo "no es humanidad, es electoralismo, es la compra de papeletas".
Feijóo y Azcón rechazan el nuevo modelo de financiación
El nuevo modelo de financiación ha sido otro de los temas centrales en el mitin del PP de este domingo en Calatayud. Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención, ha prometido a los aragoneses que nunca estarán "por debajo del resto de españoles". "Los impuestos de los aragoneses no valen para pagar los caprichos de Sánchez y de los independentistas. Los impuestos de los aragoneses van para pagar sus servicios públicos y para la solidaridad nacional", ha aseverado.
El candidato a la Presidencia, Jorge Azcón, se ha pronunciado en términos similares y ha afeado al Ejecutivo que el criterio de despoblación no sea considerado en el nuevo sistema de financiación.
"Hoy Sánchez y (Pilar) Alegría han estado en Teruel. Es una desvergüenza absoluta que ambos no hayan explicado a los habitantes de Teruel que la despoblación no forma parte de los criterios con los que se van a repartir nuestros impuestos en el futuro", ha incidido.
"Si tú eres de un pequeño pueblo de la provincia de Teruel no te mereces que haya criterios de justicia como la despoblación que aseguran que tengas un médico. Esto es lo que está defendiendo el PSOE", unas declaraciones que ha aplaudido largamente el público.
Promesa de "pleno empleo" y anuncios de nuevas inversiones
Jorge Azcón ha sacado pecho delante del líder de su partido de las nuevas inversiones que se han anunciado a lo largo de estas semanas en Aragón. La última es la de la multinacional Becton Dickinson en Zaragoza para la fabricación de chips y componentes tecnológicos, un proyecto que generará 300 puestos de trabajo.
Con este contexto, el candidato del PP a la Presidencia ha prometido que trabajará para lograr "pleno empleo". "En Aragón, todos los españoles que quieran venir a trabajar van a tener un puesto de trabajo asegurado", ha dicho.
Antes de este mitin, Azcón ha visitado en Calatayud la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (Amibil), que atiende a cerca de 600 personas con con discapacidad. Desde allí ha anunciado un concierto social de 197 millones de euros para financiar plazas y servicios en el ámbito de la discapacidad y ha prometido que en 2028 la lista de espera para el reconocimiento de la discapacidad quedará “a cero”.