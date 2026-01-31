Pueyo (CHA) reivindica el movimiento aragonesista en su acto central de campaña arropado por Baldoví (Compromís)

Chunta Aragonesista (CHA) ha celebrado su mitin central este sábado, en pleno ecuador de la campaña, en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza. En una sala llena, el candidato del partido a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha reivindicado el movimiento aragonesista como "herramienta útil".

Pueyo, que ha hecho parte de su discurso en aragonés, ha querido evidenciar que su formación es la alternativa al "abandono" de Aragón por parte del PP y del PSOE. Asimismo, ha criticado que los candidatos de ambos partidos "son jefes, reyes o delegados del Gobierno".

El candidato de CHA ha recibido el apoyo este sábado de campaña del síndic de Compromís en les Corts Valencianas, Joan Baldoví, así como de líderes de Més per Mallorca, Más Madrid y Movimiento Verde.

Pueyo ve a Azcon como "una Ayuso de secano" Las críticas al candidato del PP, Jorge Azcón, por parte de Pueyo han sido constantes. "Está vendiendo Aragón", ha dicho en referencia a él y a varios de los proyectos de centros de datos que se van a instalar en la región. También ha afeado al candidato popular su gestión de la sanidad y de la educación, y ha sostenido que Azcón es "una (Isabel Díaz) Ayuso de secano". También ha tenido palabras para la socialista Pilar Alegría. En este caso, no ha compartido "la misma estrategia" que el PSOE en financiación, haciendo alusión al sistema que quiere aprobar el Gobierno y que ha sido pactado con Esquerra Republicana de Catalunya. Y para diferenciarse de estos partidos, Pueyo ha recordado que CHA tiene "40 años de historia y cero casos de corrupción". Con este contexto, y ante unas 300 personas, el candidato ha augurado que Chunta Aragonesista va a "dar el campanazo" en estas elecciones.