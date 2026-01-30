Del trasvase del Ebro a la financiación autonómica: verificamos el debate de las elecciones aragonesas en RTVE
RTVE ha celebrado el primer debate electoral con ocho candidatos a la Presidencia de Aragón: Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), Tomás Guitarte (Teruel-Aragón Existe), María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (Izquierda Unida-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (Partido Aragonés). Durante los 80 minutos, han confrontado ideas sobre el trasvase del Ebro, la financiación autonómica o las listas de espera en la sanidad aragonesa. En VerificaRTVE comprobamos los principales mensajes, los cruces de acusaciones y aportamos datos y contexto del gran debate previo a las elecciones a las Cortes de Aragón del 8 de febrero.
Los docentes de Aragón, los segundos peor pagados en 2025
El candidato de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, se ha dirigido al candidato del PP para echarle en cara las condiciones de trabajo de los docentes en Aragón: "Tenemos a los segundos profesores peor pagados de toda España, pasan frío en invierno, pasan calor en verano, tienen unas condiciones lamentables".
La declaración del candidato de la Chunta concuerda con el análisis comparativo de UGT que sitúa a Aragón como la segunda comunidad de España con sueldos más bajos en el profesorado en 2025 (pág. 5). Este estudio señala que en Aragón los maestros cobran, de media, 2.382,52 euros al mes –sin trienios- (pág. 14), los profesores de secundaria 2.703,61 euros al mes (pág. 20) y los de FP 2.517,19 euros (pág. 10). Aragón se sitúa así como la segunda comunidad con salarios más bajos, por detrás de Asturias.
Jorge Azcón es presidente de Aragón desde agosto de 2023. En 2024, los profesores de secundaria de Aragón también tuvieron los segundos salarios más bajos, por detrás de los asturianos, según el mismo estudio (pág. 20). Sin embargo, los maestros fueron los octavos peor pagados de España (pág. 14). En 2023, que fue el último año con el socialista Javier Lambán al frente del Gobierno aragonés y el primero de Jorge Azcón, Aragón se situó como la segunda comunidad con sueldos más bajos de infantil, primaria y secundaria (págs. 10 y 12), según este otro análisis comparativo de UGT.
En 2026, el profesorado no universitario de Aragón cobrará un aumento del 2,25% en su salario desde la nómina de enero. Es un acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Educación con los sindicatos y ratificado por el Gobierno aragonés, según recogen varios medios (1, 2 y 3). En 2027, está previsto que su salario vuelva a incrementarse otro 2,25%, hasta alcanzar así el 4,5% de subida.
La comparación entre la financiación singular de Teruel y de Cataluña
El candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, ha reprochado a la candidata socialista, Pilar Alegría, que comparara la financiación autonómica de Cataluña con la financiación singular de Teruel: "Usted como portavoz del Gobierno se permitió el lujo de decirles a los turolenses que la financiación especial que tiene Teruel es parecida a la que ustedes están dispuestos a darle a los independentistas catalanes". "Eso no es verdad, señor Azcón", ha respondido la exministra.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 3 de septiembre de 2024, Pilar Alegría, entonces portavoz del Gobierno, se refirió al acuerdo entre el PSC y ERC sobre financiación en Cataluña y manifestó que la "financiación singular" está también reconocida en otros territorios como Canarias o Baleares por ser "ultraperiféricos". "Quiero recordar también que una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron concretamente las ayudas que se trasladaron a las provincias de Cuenca, Teruel y Soria", añadió (minuto 25:39). Los presupuestos generales de 2023 contemplaban una serie de "reducciones de cuotas a la Seguridad Social en las provincias de Cuenca, Teruel y Soria".
El trasvase del Ebro: los aplausos de Azcón y el apoyo de Vox
La candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha criticado la reacción del presidente en funciones, Jorge Azcón, ante las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto del partido: "Todo el mundo tenemos muy claro en nuestra retina esos aplausos desaforados por parte del señor Azcón cuando se hablaba del trasvase del Ebro en una convención del Partido Popular. Ahí están las imágenes". "No mienta, señora Alegría", ha respondido Azcón.
En un acto del PP el 28 de septiembre de 2025 en Murcia, Alberto Núñez Feijóo, defendió la necesidad de "reutilizar" y "reciclar el agua", y "cuando aun así falte agua, hay que traer el agua de los sitios donde sobra, porque es lo razonable". En las imágenes se ve a Jorge Azcón, sentado la segunda fila del escenario, aplaudir las palabras de Feijóo junto a otros presidentes autonómicos del PP. Acto seguido, Feijóo planteó un "Pacto Nacional del Agua" dotado con "40.000 millones de euros para acabar de una vez con tierras secas que necesitan simplemente el agua de donde sobra en las tierras húmedas". El 3 de octubre, en una sesión plenaria en las Cortes de Aragón, Azcón defendió tras una pregunta del portavoz socialista que "cuando se habla en Murcia de agua, de lo que se está hablando es del trasvase Tajo-Segura, un trasvase que ya existe".
Al trasvase del Ebro también se han referido los candidatos del PSOE, del Partido Aragonés (PAR) y de la Chunta Aragonesista (CHA), criticando la posición de Vox. "¿Sabe lo que arruina a la gente? Llevarse el agua de Aragón a Murcia. Explique eso, señor Nolasco", ha manifestado el candidato del PAR, Alberto Izquierdo. "No deja de ser curioso que el señor Nolasco hable aquí de agua, de los agricultores, cuando es un partido político que defiende claramente el trasvase del Ebro", ha dicho Pilar Alegría. Jorge Pueyo (CHA), ha leído el siguiente titular de una página de periódico: "Si sobra agua, y sobra, se puede dar a nuestras regiones vecinas". Posteriormente, se dirigió al candidato del PP: "Señor Azcón, ¿va a gobernar usted con un partido que apoya el trasvase del Ebro".
El titular que ha mostrado en el debate Jorge Pueyo corresponde a una entrevista publicada el 29 de enero al candidato de Vox, Alejandro Nolasco, en El Periódico de Aragón. Nolasco defendió "la conexión hidrográfica de todas las cuencas" y añadió en su intervención: "Es muy triste ver cómo un agricultor ve correr el agua sin poder usarla, por eso hay que hacer estas obras y, si sobra, que evidentemente sobra por el tipo de caudal, se puede dar a nuestras regiones vecinas. Porque esto no son unos reinos de taifas medievales. Y asegurando el caudal ecológico del Ebro, porque también habría agua para eso". En su programa electoral (página 109, punto 226), Vox defiende que "la gestión del agua siempre debe abordarse desde una concepción nacional" y que "es urgente realizar un Plan Nacional del Agua bajo los principios de solidaridad y bien común" que impulse "la interconexión de todas las cuencas".
NOTICIA EN AMPLIACIÓN