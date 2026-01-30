Del trasvase del Ebro a la financiación autonómica: verificamos el debate de las elecciones aragonesas en RTVE

RTVE ha celebrado el primer debate electoral con ocho candidatos a la Presidencia de Aragón: Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), Tomás Guitarte (Teruel-Aragón Existe), María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (Izquierda Unida-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (Partido Aragonés). Durante los 80 minutos, han confrontado ideas sobre el trasvase del Ebro, la financiación autonómica o las listas de espera en la sanidad aragonesa. En VerificaRTVE comprobamos los principales mensajes, los cruces de acusaciones y aportamos datos y contexto del gran debate previo a las elecciones a las Cortes de Aragón del 8 de febrero.

La comparación entre la financiación singular de Teruel y de Cataluña El candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, ha reprochado a la candidata socialista, Pilar Alegría, que comparara la financiación autonómica de Cataluña con la financiación singular de Teruel: "Usted como portavoz del Gobierno se permitió el lujo de decirles a los turolenses que la financiación especial que tiene Teruel es parecida a la que ustedes están dispuestos a darle a los independentistas catalanes". "Eso no es verdad, señor Azcón", ha respondido la exministra. Jorge Azcón (PP) sobre la financiación de Teruel VerificaRTVE En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 3 de septiembre de 2024, Pilar Alegría, entonces portavoz del Gobierno, se refirió al acuerdo entre el PSC y ERC sobre financiación en Cataluña y manifestó que la "financiación singular" está también reconocida en otros territorios como Canarias o Baleares por ser "ultraperiféricos". "Quiero recordar también que una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron concretamente las ayudas que se trasladaron a las provincias de Cuenca, Teruel y Soria", añadió (minuto 25:39). Los presupuestos generales de 2023 contemplaban una serie de "reducciones de cuotas a la Seguridad Social en las provincias de Cuenca, Teruel y Soria".