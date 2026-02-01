Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo el partido de la jornada 22 de Liga

El Real Madrid y el Rayo Vallecano se miden este domingo en el partido correspondiente a la jornada 22 de la Liga y lo hacen en el Estadio Santiago Bernabéu. Puedes seguir la narración, minuto a minuto, del duelo madrileño en RTVE.es a partir de las 14:00 horas.

Alineación del Rayo Vallecano:

Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pathé Ciss, Gumbau; Ilias, Isi, Álvaro y De Frutos.

Los 'merengues' llegan a la cita liguera después del tropiezo en la última jornada de la fase regular de la Champions League, donde perdieron estrepitosamente ante el Benfica de José Mourinho (4-2). Esa derrota les ha sacado, contra pronóstico, del 'top 8' de la competición que les daba derecho a estar entre los ocho mejores clasificados con plaza directa a octavos de final.

Pero lo peor no fue la derrota, sino que el equipo volvió a las andadas antes de lo esperado y mostró una pésima imagen sobre el césped del Estádio da Luz. Falta de intensidad, de ritmo, de ir a los balones divididos, falta de presión, de ayuda de los de arriba en las tareas defensivas. De nuevo, un Vinínicus y un Bellingham que pasaron sin pena ni gloria durante los 90 minutos.

Después del arranque de la 'era Arbeloa' en el banquillo madridista con el 'Albacetazo', que le costó la eliminación de la Copa del Rey ante los manchegos, el Madrid comenzó a tomar velocidad de crucero tras el rapapolvo liguero del Bernabéu en el duelo ante el Levante, que terminó con el triunfo madridista (2-0). Luego llegó el duelo europeo ante el Mónaco, que terminó en goleada (6-1) y reconciliación del equipo con su público.

El fin de semana pasado también mostraron buena cara y, sobre todo, trabajo sobre el césped en un nuevo triunfo ante el Villarreal (0-2). Ahora, tras el fiasco de Champions, el madridismo volverá a examinar a sus jugadores en casa ante el Rayo Vallecano.

Por su parte, los de Vallecas necesitan una victoria de manera imperiosa para evitar seguir acercándose a la zona roja de la tabla, incluso, de perder, podrían acabar la jornada en puestos de descenso si el Mallorca vence el lunes en Son Moix al Sevilla.