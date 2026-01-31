Abascal apunta a la inmigración como causa de la "degradación" de los servicios públicos en Aragón

El público ha agitado con fuerza las banderas de España y de Vox que ha repartido la organización en el mitin de este sábado por la tarde en Cuarte de Huerva (Zaragoza). No ha habido rastro de ninguna bandera aragonesa.

En el acto, el líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal, ha vuelto a cargar contra la regularización de personas extranjeras que ha aprobado el Gobierno y ha apuntado a ellas como la causa de la "degradación" de los servicios públicos.

"Cuando más impuestos se pagan es cuando los servicios públicos se degradan porque están metiendo a cientos de miles de personas, millones de personas desde hace mucho tiempo ilegalmente dentro de nuestras fronteras", ha proclamando Abascal, recibiendo un sonoro aplauso por parte de los centenares de asistentes al acto.

El líder de Vox ha seguido con su crítica a las personas inmigrantes: "Los trabajadores españoles y los españoles no pueden mantener a toda África ni a todos los que viven de subsecciones... ¡no es posible!". Según él, el anuncio de la regularización de medio millón de personas es "una traición sostenida" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Abascal no solo ha criticado el PSOE en esta cuestión. Para él, el PP también tiene responsabilidad en esta materia porque los populares "votaron hace poco en el Congreso a favor de la regularización de estas cosas".

En la misma línea se ha pronunciado en Cuarte de Huerva el candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco: "Billete de vuelta. ¿Porqué tenemos que mantener a gente que no quiere integrarse y que no quiere estar con nosotros?", una pregunta que ha lanzado al público en pleno mitin.

El candidato de Vox a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, interviene durante la clausura del acto de campaña, en Cuarte Forum (Zaragoza). Ramón Comet Ramón Comet / Europa Press