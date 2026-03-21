Gran Premio de Brasil 2026, en directo la carrera al sprint de MotoGP

Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera al sprint del Gran Premio de Brasil de MotoGP, que se disputa este sábado a partir de las 19:00 horas peninsulares en el Autódromo Ayrton Senna de Goinaia. La segunda prueba corta del Mundial de 2026 te la contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

El español Pedro Acosta (KTM) defiende el liderato conquistado en el debut del Mundial el pasado GP en Tailandia tras un primer puesto en la sprint y un segundo en la carrera larga que le han dado unos sustanciosos 32 puntos, siete más que el italiano Marco Bezzecchi, vencedor el domingo. El 'Tiburón de Mazarrón' (Murcia) fue el más regular del fin de semana en Buriram, donde el campeón del mundo Marc Márquez (Ducati), segundo en la carrera al sprint, se fue al suelo en la carrera larga. El de Cervera (Lleida) querrá desquitarse a buen seguro para no perder esa regularidad que el año pasado le hizo merecedor del título. Sobre todo a la vista del paso adelante que han dado rivales y escuderías que la temporada anterior parecían no poder hacer sombra al ritmo de las Ducati, tanto las oficiales como las satélite. Empezando por las Aprillia oficiales del mencionado Bezzecchi y del español Jorge Martín, el campeón del mundo de 2024, quien también completó un notable fin de semana. Y junto a ambos, el equipo Trackhouse con el también español Raúl Fernández, tercero en el Mundial, y el japonés Ai Ogura. El equipo Trackhouse marcha con motos Aprillia satélite, confirmando el buen momento de la marca de Noale.