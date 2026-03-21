Mundial de Atletismo de pista cubierta 2026, en directo hoy: sesión con ocho finales

Sigue en directo, en abierto y gratis en Teledeporte y RTVE Play el Campeonato del Mundo de Atletismo 'Short Track' de Torun (Polonia). Este sábado se disputa la segunda jornada con una sesión vespertina en las que nuevamente hay españoles una vez por la mañana se ha logrado la primera medalla en los 4x400 m mixtos.

La sesión vespertina da comienzo a las 18.25 horas peninsulares con la final masculina de pértiga, en la que las miradas estarán puestas en el sueco Armand Duplantis. 'Mondo' llega a Torun con su flamante récord mundial bajo el brazo (6,31), batido la semana pasada. Pero ojo que también compite el griego Emmanouil Karalis, que hace un mes saltó 6,17 m.

Continuará a las 18:34 con la final masculina de 400 metros. Después, a las 18:52 se completará el heptatlón con la prueba de 1.000 , con el suizo Simon Ehammer al acecho del récord del mundo de la combinada masculina.

Luego será el turno de las finales de la distancia larga. La primera será la de 3.000 femenina, a las 19.04 horas, con la participación de Marta García, bronce europeo de 5.000 y que en pista corta llega dispuesta a superar la barrera del séptimo puesto.

A continuación, a las 19:22, se disputará la masculina con la presencia de Pol Oriach.

La final femenina de triple salto dará comienzo a las 19:38 horas (sin la presencia de Ana Peleteiro), pero sí con su amiga la venezolana Yulimar Rojas, plusmarquista mundial que está acercándose al nivel que tenía antes de su grave lesión de 2024.

Lo siguiente serán las semifinales de los 60 metros vallas en categoría masculina (19:48) y de los 60 m en categoría femenina (20:14) pruebas que se decidirán en esta misma sesión con las finales en el cierre de la sesión. En los 60 mv participarán Enrique Llopis y Asier Martínez (final a las 21:02) y en los 60 lisos Jaël-Sakura Bestué (final a las 21:20).

Entre las semifinales y las finales, se disputará a las 20.40 horas la final femenina de 400 metros con la presencia de Blanca Hervás.

Puedes seguir la jornada vespertina en directo, en abierto y gratis a través de Teledeporte y la plataforma digital RTVE Play. También puedes mantenerte informado a través de las redes sociales de Teledeporte en Facebook, X e Instagram, y en la página web RTVE.es/Deportes.