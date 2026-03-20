Mundial de Atletismo de pista cubierta 2026, en directo hoy: tarde con tres finales en Torún

Este viernes por la tarde se disputa en Torún (Polonia) la sesión vespertina de la primera jornada del Campeonato del Mundo de atletismo 'short track' con la celebración de tres finales: el lanzamiento de peso en categoría femenina, el concurso de triple salto en categoría masculina y los 60 metros lisos en categoría masculina.

La jornada arranca con la lucha por las medallas en el lanzamiento de peso femenino, le sigue el concurso de salto de altura del heptatlón para disputarse a continuación las primeras rondas eliminatorias de 1.500 metros en ambas categorías donde habrá presencia española con los atletas Mariano García y Carlos Sáez.

Será una tarde donde se disputen las semifinales de 400 metros lisos, y las semifinales y final de los 60 metros lisos masculinos donde conoceremos al rey de la velocidad de estos campeonatos.

La jornada tendrá, por tanto, doble sesión en la doble vuelta al estadio para los cuatrocentistas tras la ronda eliminatoria disputada esta misma mañana en una prueba donde los puestos para disputar la final están muy caros debido a la gran calidad de todos los participantes. Por la mañana, Blanca Hervás, Paula Sevilla, Markel Fernández y David García han pasado el primer corte.

Doble sesión también para los velocistas de los 60 metros vallas que superen la semifinal de la prueba reina de la velocidad de los campeonatos, con dos carreras en poco más de una hora para determinar la clasificación final. Guillem Crespí ha avanzado esta mañana a las semifinales.

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