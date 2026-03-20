Mundial de Atletismo de pista cubierta 2026, en directo hoy: arranca la competición en Torún

Este viernes arranca en Torún (Polonia) el Campeonato del Mundo de atletismo 'short track' con la celebración de los primeros nueve eventos de una competición que se alarga hasta el próximo domingo 22 de marzo, y que afronta su primera sesión con presencia española en varias pruebas, entre ellas, los 800 metros lisos y los 400 metros lisos.

La jornada arranca, como es tradicional, con la disputa de los 60 metros lisos del heptatlón, la prueba combinada masculina, seguida de la primera ronda eliminatoria en la prueba individual masculina, donde Guillem Crespí abre la participación española que se eleva hasta los 22 atletas en estos campeonatos.

La segunda prueba del heptatlón, el salto de longitud, comienza a perfilar las opciones de los combineros antes de que el programa de paso a las series eliminatorias de las carreras de media distancia: 400 metros y 800 metros.

La atletas Blanca Hervás y Paula Sevilla afrontan la clasificación en los 400 metros lisos antes de que comience la primera gran final de los campeonatos: el salto de altura femenino, prueba sin presencia española.

Después, se correrá la primera ronda de los 400 metros lisos masculinos, donde Markel Fernández y David García buscarán un puesto en semifinales, mientras Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal intentarán lo propio en la eliminatoria de los 800 metros femeninos.

Sus compañeros en la distancia, Mohamed Attaoui y Elvin Josué Canales, entran en liza justo después del salto de longitud del heptatlón, última prueba del día para los atletas que compiten en la combinada masculina.

El reciente campeón de España de 800 metros se perfila como la gran opción de medalla para la delegación española, más teniendo en cuenta que el pasado mes de febrero estuvo a punto de batir el récord del mundo de los 1.000 metros en el mitin de atletismo de Madrid disputado en la pista de Gallur.

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