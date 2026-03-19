Duplantis, Hodgkinson y los demás: la pista cubierta de Torun cita a las estrellas mundiales del atletismo

La pista cubierta de Torun va a albergar este fin de semana una gran reunión de estrellas del atletismo en el campeonato más importante de la primera parte de la temporada, el Mundial short track.

Y en esa constelación, dos astros brillan por encima del resto, el saltador sueco Mondo Duplantis y la corredora británica Keely Hodgkinson, que dominan sus pruebas con mucha superioridad y que llegan a Polonia después de batir los récords del mundo del salto con pértiga y los 800 m, respectivamente.

Sobre Duplantis hay poco que decir después de que hace una semana se elevara con la pértiga hasta los 6,31 metros en la que fue su 15ª plusmarca en la especialidad. El sueco compite más que nada contra contra la gravedad y los límites del ser humano. Y eso que este invierno el griego Emmanouil Karalis se le ha acercado un poco con un salto de 6,17 m, lo que le ha colocado como el segundo mejor de todos los tiempos (por encima del mítico Sergey Bubka).

Por cierto, fue precisamente en Torun, en el mitin del World Tour de 2020 --la Copernicus Cup-- fue donde batió por primera vez el récord del mundo que desde entonces ha elevado centímetro a centímetro.

En cuanto a Keely Hodgkinson conviene recordar que con 24 años ya atesora un palmarés de ensueño con medallas en los últimos dos Juegos y tres Mundiales al aire libre en los 800 m. Y ello a pesar de que las lesiones le han lastrado algunas temporadas y han hecho que todavía no haya debutado en un campeonato del mundo indoor.

Este curso Hodgkinson sí está en plena forma, como demostró en la reunión de Liévin (Francia) de hace justo un mes, cuando destrozó el cronómetro con un registro de 1:54.87, casi un segundo más rápido que la anterior plusmarca en pista cubierta que estableció la eslovena Jolanda Ceplak casualmente el mismo día justo que nació su heredera, el 4 de marzo en 2002.

Con ese récord, la siguiente en la lista de inscripciones por marca de la temporada está a casi tres segundos de la campeona olímpica en París 2024.

Yulimar Rojas quiere volver a ganar Así pues, Duplantis y Hodgkinson están ahora mismo a otro nivel, pero hay más atletas que quieren ser protagonistas en este Mundial de atletismo de Kujawy Pomorze, denominación oficial del campeonato por el nombre de la provincia del norte de Polonia en la que se sitúa Torun (en español, Cuyavia y Pomerania). Entre ellas hay que destacar a Yulimar Rojas, que espera volver por sus fueros después de romperse el tendón de Aquiles en 2024. La venezolana ya ha acariciado los 15 metros en la Copa de España de Clubes, lo que la sitúa de nuevo como líder destacada del triple salto, aunque en este campeonato va a tener muchas rivales, empezando por la cubana Leyanis Pérez Hernández y la dominicana Thea LaFond, que se repartieron los grandes títulos las dos últimas temporadas. También se prevé un gran duelo en el salto de altura entre la australiana Nicola Olyslagers, campeona del mundo el año pasado bajo techo y al aire libre, y la ucraniana Yaroslava Mahuchikh, campeona olímpica y plusmarquista de la prueba, que querrá desquitarse de sus derrotas de 2025 y recuperar el oro 'indoor' que logró en 2022. Por su parte, la oceánica buscará anotarse en su libreta el tercer título seguido bajo techo.

Las estrellas del atletismo español En cuanto a los españoles, hay que destacar seguramente es Enrique Llopis, regular como pocos. Cuarto en los Juegos de París y en los Mundiales de Tokio, el valenciano ha seguido mejorando este año y ha batido el récord de España de los 60 m vallas. 01.34 min Quique Llopis bate el récord de España de 60 m vallas en el mitin de Madrid A pesar de ello, su marca de 7.45 le sitúan el quinto entre los inscritos y a cierta distancia de los favoritos, tres atletas que llegan con 7.37, el polaco Jakub Szymański y los estadounidenses Dylan Beard y Trey Cunningham. "Creo que es el campeonato más caro de la historia", comentaba Llopis a RTVE justo antes de viajar al este de Europa. Por supuesto, otro aspirante a medalla es Moha Attaoui, con tanta clase como carisma. El cántabro estará secundado en los 800 por Elvin Josué Canales, quien logró el bronce el año pasado en el Mundial indoor de Nanjing / Nankín, aunque esta vez el nivel es mucho más alto. Además, España tendrá opciones de subir en el relevo femenino 4x400 m, que estará liderado por Paula Sevilla y por la flamante campeona nacional Blanca Hervás. Dependiendo de la estrategia del equipo y de otras circunstancias, tampoco hay que descartar las posibilidades en el 4x400 mixto, la novedad en el programa del campeonato en su 21ª edición. Por cierto, la otra gran novedad es que las finales de 400 se dividirán en dos series solo por las calles exteriores (para reducir la desventaja de correr por las calles interiores). Ganará la que haga mejor tiempo, ya sea en la serie A o en la serie B. Y entre los grandes del atletismo español merece también una atención especial Marta García, que aspira a "seguir progresando" en los 3.000 y repetir un top-8. Ojo también al 1.500 en categoría masculina, donde los dos mejores por marca de la temporada son dos atletas con mucha vinculación con España. El favorito es el portugués Isaac Nader, que tocó la gloria en el Mundial de Tokio después de varias temporadas entrenando en Soria. Y el aspirante es el neerlandés de madre española Samuel Chapple, campeón de Europa bajo techo el año pasado en 800 y que ha decidido pasarse a la prueba reina del mediofondo. Hace un mes hizo un marcón en esta misma pista (récord nacional).