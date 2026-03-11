España acudirá a los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia) con 22 atletas

España acudirá a los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia), que se celebran del 20 al 22 de marzo, con 22 atletas (diez mujeres y doce hombres), después de que hayan actualizado los rankings y hayan entrado más españoles en el equipo inicial de 13.

De este modo, y tal como había anunciado el seleccionador nacional José Peiró el martes al informar de la prelista, entraron Guillem Crespí (60 m), Irati Mitxelena (longitud) y los relevos 4x400 m femenino y 4x400 mixto, clasificados por 'Top List'. Paula Sevilla, Blanca Hervás, Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra y Ana Prieto formarán el primer cuarteto, mientras que Markel Fernández, David García y Gerson Pozo completarán el mixto.

Además, la actualización de las listas también dio plaza a Markel Fernández y David García (400 m), y a Pol Oriach (3.000 m), pero, sin embargo, no a los saltadores Jaime Guerra, Héctor Santos y Fátima Diame (longitud), esta último bronce mundialista el año pasado.

Por su parte, Oriach lo ha hecho después de la renuncia de varios atletas que le precedían en la lista. El campeón de Europa sub-20 de 3.000 obstáculos en Tallin 2021, llega en un gran momento de forma a estos Mundiales tras firmar un tiempo de 7:39.10 el pasado 8 de febrero en el mitin de Karlsruhe (Alemania), séptima mejor marca del ránking español de todos los tiempos.

Los otros dos beneficiados de este cierre del ránking son Markel Fernández y David García Zurita, que han logrado plaza en la prueba individual de los 400 metros aunque ya iban a disputar el 4x400 mixto.