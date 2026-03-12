El récord de la marmota: Armand Duplantis salta 6,31 metros y bate por 15ª vez el récord mundial de salto con pértiga

Armand Duplantis ratificó su condición como el mejor pertiguista de todos los tiempos, tras batir este jueves su propio récord del mundo al imponerse en la Mondo Classic, la reunión que se celebra en su honor en la ciudad sueca de Uppsala, con una altura de 6,31 metros.

Con ese impresionante salto Duplantis, vigente campeón olímpico, mundial y europeo, mejora en un centímetro la anterior plusmarca universal que él mismo poseía (con un registro de 6,30 metros) desde los Mundiales disputados el pasado mes de septiembre en Tokio.

Todo un golpe de autoridad que dejó claro quien es el indiscutible 'rey' de la especialidad, en una temporada en la que el saltador escandinavo, de 26 años, se había mostrado más gris de lo habitual.

Tal y como reflejaban los tan "sólo" 6,06 metros que Armand Duplantis había saltado en su única competición en el año 2026, el All Star de Pértiga disputado el pasado 22 de febrero en la localidad francesa de Clermont-Ferrand.

Una circunstancia que no había desaprovechado el griego Emmanouil Karalis para acaparar todos los focos al colocarse como el segundo mejor saltador de todos los tiempo, al superar el pasado 28 de febrero los 6,17 metros en los Campeonatos de Grecia.

Estado de gracia que Karalis, vigente subcampeón del mundo tanto al aire libre como en pista cubierta, prolongó el pasado sábado en Rouen (Francia), donde 'Manolo' tras imponerse con una marca 6,06 metros, trató de superar, sin éxito, los 6,20.

Karalis hace lo que puede en el cara a cara Actuaciones que parecían convertir al saltador heleno en un rival temible para Duplantis en su reunión más querida, la Mondo Classic de Uppsala, en la que el escandinavo compite ante su público. Un duelo al que tanto Duplantis como Karalis parecieron destinados en las primeras alturas, ya que si el sueco se estrenó en el concurso con un salto válido de 5,65 metros, el griego no se estreno hasta los 5,80. Debut preocupante para el pertiguista heleno cuando tuvo que esperar a su segundo intento, un anticipo de lo que ocurrió con los 6,00 metros, que Emmanouil Karalis no logró franquear, tras fallar en sus tres saltos. Fallos que convirtieron al noruego Sondre Guttormsen, que el pasado sábado saltó en Rouen 6,06 metros, en el principal rival de Duplantis. Tras superar a la primera los 5,90 metros puso el listón en los 6,08 metros. Una altura que Guttormsen, que luchaba contra sus propios límites, no pudo superar, pero sí Armand Duplantis, que con la victoria ya asegurada se lanzó en busca de un nuevo récord del mundo.