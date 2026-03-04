'Speakers': la brecha de género en el deporte que no se ve, pero que 'canta'

"¡Por fin una mujer aquí!", le dijo una espectadora a Coral Aja hace unos días cuando la speaker apartó un momento el micrófono de su boca mientras contaba lo que pasaba en el Campeonato de España de atletismo de 10 km en ruta en Ibiza.

Y es que, en efecto, Aja es una de las pocas mujeres que de forma regular hace de locutora en competiciones de primer nivel en España. Periodista y apasionada de este deporte, la cántabra de 33 años rechaza la etiqueta "pionera", pero lo cierto es que es la primera mujer que ocupa ese puesto en el atletismo español. Y ella misma admite en una entrevista a RTVE que nunca se imaginó en ese oficio porque "siempre había visto hombres".

En este caso, más que una cuestión de ver se trata de escuchar. Igual que el feminismo enseña a mirar con perspectiva de género --con las gafas moradas--, al aproximarse el 8M en RTVE.es hemos puesto el oído en los recintos deportivos de España con una especie de audífonos morados para constatar que en este ámbito de la comunicación también hay una gran desigualdad.

Durante 11 días, del jueves 12 al domingo 22 de febrero de 2026, en los controles centrales de los Servicios Informativos de TVE, en Torrespaña, se recibieron las señales íntegras de 25 competiciones que tuvieron lugar en España, 12 de ellas masculinas, 10 femeninas y tres mixtas. En todas las masculinas menos en una hubo speaker. En las femeninas, solo en la mitad. Y de los 20 locutores que registramos, en 17 casos identificamos la voz de hombres y solo en tres de mujeres.

Para intentar explicar este desequilibrio, acudimos a la doctora en Sociología Marta Blanco García, que, si bien ha estudiado la discriminación de la mujer en diversos aspectos en el deporte, "no había reparado" en este en particular de la comunicación. "No porque no me parezca relevante, sino porque creo que es una de las tantas cosas que tenemos ya como normalizadas", explica.

Una presencia que 'se lucha' "[La comunicación y el deporte] son dos industrias muy sexualizadas y muy discriminatorias. El deporte es un escenario muy masculinizado en el que la presencia de las mujeres se viene luchando desde hace mucho tiempo, pero en el que detectamos claras diferencias de presencia en puestos de responsabilidad o de representación más allá de la práctica deportiva. Entonces, el mismo hecho de que no se apueste por una presencia de mujeres, en este caso como locutoras, influye porque se siguen reproduciendo los mismos patrones", analiza la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, Blanco García apunta a un doble valor simbólico en esta cuestión. De manera indirecta, porque un locutor o una locutora "tiene la capacidad de ponerle voz a lo que estamos viendo"; y de forma directa porque con el speaker "estás poniendo a alguien que presupones que sabe de lo que está hablando, estás presuponiendo que son personas con experiencia y con capacidad de comunicación, con una experiencia ligada directamente a esos puestos técnicos o de control dentro del deporte". Marisol Casado, presidenta de World Triathlon: "Lo que más necesitamos son lideresas y entrenadoras" MARIO VALLEJO Con todo, hay una excepción que confirma la regla. Al menos en la muestra señalada antes. En las dos pruebas de atletismo del periodo analizado hubo mujeres locutando. Coral Aja fue una de ellas, claro. Lleva desde el año 2022 vinculada a la Real Federación Española de Atletismo como la voz de las grandes competiciones nacionales, en muchas ocasiones trabajando a dúo con otro locutor, normalmente Alberto Pozas, o también con Carlos Domingo. "A dos voces da un toque que la gente agradece mucho", comenta esta comunicadora. Preguntada si ha sufrido discriminación por ser mujer en este oficio, de primeras responde que no. Pero luego admite que cuando están preparando el evento junto al otro locutor, en ocasiones otras personas de la organización se dirigen al hombre y no a ella. "No sé si es porque quizá llevo menos años o por qué", se plantea Aja, que dice haber llegado a este puesto por una mezcla de casualidades y de haber dicho "sí a todas las oportunidades" que se le han presentado en la vida.