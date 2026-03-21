Mundial de Atletismo de pista cubierta 2026, en directo hoy: sesión matinal con dos finales

Sigue en directo, en abierto y gratis en Teledeporte y RTVE Play el Campeonato del Mundo de Atletismo 'short track' de Torun (Polonia). Este sábado se disputa la segunda jornada con una sesión matinal y otra vespertina, en la que nuevamente tendremos a españoles en liza.

La sesión matinal da comienzo a las 10:05 horas peninsulares con la prueba de 60 metros vallas del heptatlón masculino, para dar paso a las series de la misma prueba masculina, ya con la presencia del español Quique Llopis en las mismas. El de Gandía quiere desquitarse de los cuartos puestos en los últimos grandes eventos, desde el podio en el Europeo de 2024.

También quiere desquitarse el navarro Asier Martínez, después de la descalificación en semifinales del campeonato de 2024 en Glasgow (Escocia) por una salida nula.

Sin salir de la distancia, pero en categoría femenina y sin vallas, darán comienzo las series a las 11:05 horas, en las que compite la velocista española Jaël-Sakura Bestué. La barcelonesa logró la mínima igualando su mejor marca de 7,18 segundos.

Un descanso de emociones durante la prueba de pértiga del heptatlón masculino para dar paso a las 12:00 en punto a una final con esperanzas españolas, la del relevo mixto 4x400 metros. A la espera de conocer quiénes integrarán el cuarteto, España acude con las 'golden girls' y completan la lista para el mixto Markel Fernández, David García y Gerson Pozo.

Después de otra pausa para los españoles con la final de salto de altura masculino, la jornada terminará con las semifinales de 800 metros. Las primeras serán las femeninas a las 12:22 horas, donde tenemos el concurso de Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal.

Le seguirán a las 13:08 las semifinales masculinas, últimas pruebas de la sesión matinal, donde compite Mohamed Attaoui; y luego las femeninas con Rocío Arroyo e Ibarzabal.

Puedes seguir la jornada matutina en directo, en abierto y gratis a través de Teledeporte y la plataforma digital RTVE Play. También puedes mantenerte informado a través de las redes sociales de Teledeporte en Facebook, X e Instagram, y en la página web RTVE.es/Deportes.