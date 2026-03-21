Claves de la ‘SAVE America Act’: la ley que impulsa Trump para cambiar las normas para votar en EE.UU.
- El Senado de Estados Unidos debate esta ley que pide pruebas de ciudadanía con foto para votar
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El Senado de Estados Unidos debate desde el martes 17 de marzo la ley 'SAVE America'. La ha impulsado el presidente, Donald Trump, con el objetivo de que los ciudadanos estadounidenses tengan que identificarse con pruebas de ciudadanía y con foto para votar en las elecciones. Nos habéis consultado en el WhatsApp de VerificaRTVE sobre los documentos que son necesarios actualmente para depositar el voto en EE.UU., un país en el que no existe un documento nacional de identidad, un DNI como lo conocemos en España. Te explicamos con la ayuda de expertos qué dice este proyecto de ley, qué consecuencias puede tener y qué apoyos necesita para salir adelante.
Donald Trump ha defendido la reforma para evitar que "inmigrantes ilegales" voten y lo hagan ya en las elecciones de medio mandato, que tendrán lugar en noviembre de 2026. Lo dijo en el último debate sobre el Estado de la Unión, asegurando que "las trampas son cada vez mayores". Sin embargo, en VerificaRTVE te aclaramos que solo se han detectado 85 denuncias por votos de personas sin la nacionalidad estadounidense durante un período de dos décadas.
"Todo se enmarca en el debate que ha habido desde las elecciones anteriores, cuando Trump no reconoció su derrota frente a Joe Biden", nos explica Juan Tovar, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos. Se refiere a otro bulo difundido por el actual presidente de los Estados Unidos: que hubo fraude electoral en 2020. Varias instituciones ya desmintieron esa afirmación en un comunicado conjunto y aclararon que no hay ninguna evidencia de fraude. "Planteaban que los demócratas podían haber estado llevando a la gente que no tenía derecho a votar, como inmigrantes ilegales", añade Tovar.
¿Cómo se vota en Estados Unidos en la actualidad?
En Estados Unidos la ley exige tener la ciudadanía estadounidense para votar en las elecciones federales o estatales, tal y como te contamos en VerificaRTVE. No pueden votar los extranjeros con la residencia permanente legal (Green Card), ni algunas personas condenadas por ciertos delitos graves o con discapacidad mental, aunque en estos últimos casos las reglas varían en función del estado. Además, los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico y otros territorios de EE. UU. no votan para elegir al presidente.
Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos no tienen un documento nacional de identificación como el DNI en España. Juan Tovar recuerda que "el tema de las identificaciones, como sucede en el caso español, no es algo que esté tan consolidado a la hora de hacer determinadas cuestiones". Así lo indica también Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales en IE University, quien subraya que "poca gente tiene un pasaporte".
Antes de votar, hay que estar registrado como votante y obtener la tarjeta de inscripción electoral, "un proceso relativamente simple y que no requiere de mucha documentación", explica Xavier Fole, analista sobre Estados Unidos y colaborador de Faro de Vigo. Es necesario en todos los estados, excepto en Dakota del Norte. Algunos estados cierran las inscripciones hasta un mes antes de las elecciones y otros permiten registrarse el mismo día de los comicios. Los votantes pueden inscribirse de forma electrónica, en persona o por correo postal. Con la nueva ley, "Trump y los republicanos quieren federalizar un proceso que tradicionalmente se asignaba a los estados", nos explica Fole, a pesar de que "los conservadores solían defender los llamados 'derechos de los estados' frente a 'la intromisión' del gobierno central".
Los documentos que se deben presentar para registrarse como votante también varían según el estado, según los expertos consultados por VerificaRTVE. Cada uno tiene sus propios requisitos, porque en Estados Unidos no hay un organismo electoral central. Mientras algunos solicitan o exigen un documento de identificación con foto, como el carné de conducir; otros aceptan identificaciones sin foto, como un extracto bancario con nombre y dirección. Esto es algo que la ley 'SAVE America' quiere cambiar.
Alana Moceri explica el ejemplo de California: "Ponemos los últimos cuatro dígitos de nuestro número de seguridad social (el que todos tenemos para trabajar), y firmamos que somos quien decimos ser", cuenta. Puedes comprobarlo también en este documento (pág. 9), según el cual si el votante no incluye esta información en el registro electoral, "tendrá que proporcionar una identificación cuando vote" si es la primera vez que acude a las urnas. En otros estados se puede votar con el número de carné de conducir (pág. 25) o con una factura de luz u otros suministros (pág 8).
El día de las elecciones se exige al votante algún documento de identificación para votar en persona en la mayoría de los estados. Según datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), 36 de los 50 estados solicitan o exigen algún tipo de identificación en las urnas y los 14 restantes y Washington D. C. utilizan otros métodos para verificar la identidad de los votantes. Este organismo advierte de que "todos los votantes (...) están sujetos a cargos por perjurio si votan bajo falsas pretensiones".
¿Qué dice la ley que defiende Donald Trump?
El proyecto de ley que ha presentado el Gobierno de Trump busca tasar las formas de demostrar la prueba de ciudadanía y exigir una identificación con fotografía. Por un lado, quieren modificar la Ley Nacional del Registro de Votantes de 1993 y que solo se consideren "pruebas de ciudadanía" los siguientes documentos: los previstos en la actual ley "real ID" (el carné de conducir o las tarjetas de identificación), el pasaporte, la tarjeta de militar, un certificado de nacimiento, un decreto de adopción, un informe consular para personas nacionalizadas o una tarjeta de indígena americano.
Además, esta reforma exige que los votantes presenten una identificación con fotografía. "Si una persona no presenta la identificación" se le permite "emitir un voto provisional", pero tiene un plazo de tres días para presentar ese documento con foto. Existe otra excepción: que "el individuo tenga una objeción religiosa a ser fotografiado".
Como explica Xabier Fole, la nueva ley también "exigiría la presentación de los documentos de identificación a la hora de pedir el voto por correo", y "en los estados donde el voto por correo se realiza de forma masiva, se notaría todavía más".
¿Cuánta gente se podría quedar sin votar?
Medios estadounidenses como The Washington Post y USA Today han informado del impacto que la ley 'SAVE America' puede tener en los diferentes grupos de población estadounidense. Ambos destacan que esta norma puede dificultar el registro de millones de votantes (1, 2). Porque, aunque no exija explícitamente que todos los votantes se vuelvan a registrar para votar, "a un número significativo de votantes registrados se les podría solicitar documentación para permanecer en el padrón" y "otros podrían tener que volver a registrarse por una mudanza o un cambio de nombre", destaca The Washington Post.
Ambos medios señalan la posibilidad de que esta ley dificulte el registro de las mujeres casadas que perdieron su apellido al casarse y adoptaron el de su marido. USA Today argumenta que esta norma exige que el nombre completo del documento de identificación con fotografía coincida con su certificado de nacimiento o tarjeta de naturalización. Si se ha producido un cambio de nombre, obliga a presentar documentación adicional para justificarlo. Según el Center for American Progress, hasta 69 millones de mujeres casadas en Estados Unidos no tienen un certificado de nacimiento que coincida con su nombre legal, y "podrían enfrentarse a obstáculos adicionales si necesitan registrarse para votar".
Además, cerca de 21 millones de ciudadanos estadounidenses en edad de votar (el 9%) no tienen acceso fácil a documentos que demuestren su ciudadanía. Así lo indica una encuesta realizada en 2023 por el Centro para la Democracia y la Participación Cívica de la Universidad de Maryland, VoteRiders y el Centro Brennan para la Justicia (pág. 3). Según este mismo sondeo, unos 2,6 millones de estadounidenses en edad de votar (el 1%) no poseen ninguna identificación oficial con fotografía (pág. 3). "Mucha gente, y suelen ser gente pobre, negros o hispanos, que son ciudadanos, no tienen una identificación porque no se puede exigir en los Estados Unidos", subraya Alana Moceri.
Trump quiere que no se pueda votar por correo, salvo enfermedad o servicio militar
En un mensaje en su red social, Donald Trump dijo que, además de obligar a los votantes a "mostrar su identificación" y "prueba de ciudadanía", la ley 'SAVE America' incluirá tres medidas sobre el voto por correo y el colectivo trans: "No se admiten papeletas de voto por correo excepto en caso de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes", "no se permiten hombres en los deportes femeninos" y "no a la cirugía de mutilación transgénero en niños".
Estos aspectos no se recogen en la versión de la ley que aprobó la Cámara de Representantes y que llegó al Senado. Pero los republicanos intentan introducir en esta cámara lo que defiende Trump mediante enmiendas, como la que presentó este 17 de marzo el senador Eric Schmitt.
La ley necesita el apoyo de siete senadores demócratas
La Cámara de Representantes aprobó esta ley el 12 de febrero, pero ahora tiene que pasar el filtro del Senado. Se necesita una mayoría de 60 de los 100 representantes y los republicanos solo cuentan con 53 senadores, de modo que necesitarían el apoyo de 7 senadores demócratas. Si esto no sucede, la minoría demócrata la puede bloquear mediante el filibusterismo, un mecanismo por el cual se puede "impedir la votación de un proyecto de ley" si no se alcanza la mayoría de tres quintos.
"No creo que vaya a pasar el Senado", dice la profesora Alana Moceri. "Y si no pasa, está muerta", añade, a no ser que los republicanos presenten otra ley similar en la Cámara de Representantes e inicien el proceso de nuevo. "Siete demócratas se tendrían que juntar con los republicanos y lo veo imposible", asegura. "Es poco probable que salga adelante", coincide Juan Tovar.
Trump llegó a decir que no firmaría otras leyes aprobadas por el poder legislativo hasta que no se aprobara la ley 'SAVE America', y no "la versión diluida", sino la que restringe el voto por correo y afecta a las personas trans. Mientras tanto, varios estados gobernados por los republicanos están elaborando requisitos de prueba de ciudadanía para votar, según detalla la Radio Nacional Pública estadounidense (NPR, por sus siglas en inglés).