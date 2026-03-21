Claves de la ‘SAVE America Act’: la ley que impulsa Trump para cambiar las normas para votar en EE.UU.

El Senado de Estados Unidos debate desde el martes 17 de marzo la ley 'SAVE America'. La ha impulsado el presidente, Donald Trump, con el objetivo de que los ciudadanos estadounidenses tengan que identificarse con pruebas de ciudadanía y con foto para votar en las elecciones. Nos habéis consultado en el WhatsApp de VerificaRTVE sobre los documentos que son necesarios actualmente para depositar el voto en EE.UU., un país en el que no existe un documento nacional de identidad, un DNI como lo conocemos en España. Te explicamos con la ayuda de expertos qué dice este proyecto de ley, qué consecuencias puede tener y qué apoyos necesita para salir adelante.

Donald Trump ha defendido la reforma para evitar que "inmigrantes ilegales" voten y lo hagan ya en las elecciones de medio mandato, que tendrán lugar en noviembre de 2026. Lo dijo en el último debate sobre el Estado de la Unión, asegurando que "las trampas son cada vez mayores". Sin embargo, en VerificaRTVE te aclaramos que solo se han detectado 85 denuncias por votos de personas sin la nacionalidad estadounidense durante un período de dos décadas.

"Todo se enmarca en el debate que ha habido desde las elecciones anteriores, cuando Trump no reconoció su derrota frente a Joe Biden", nos explica Juan Tovar, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos. Se refiere a otro bulo difundido por el actual presidente de los Estados Unidos: que hubo fraude electoral en 2020. Varias instituciones ya desmintieron esa afirmación en un comunicado conjunto y aclararon que no hay ninguna evidencia de fraude. "Planteaban que los demócratas podían haber estado llevando a la gente que no tenía derecho a votar, como inmigrantes ilegales", añade Tovar.

¿Qué dice la ley que defiende Donald Trump? El proyecto de ley que ha presentado el Gobierno de Trump busca tasar las formas de demostrar la prueba de ciudadanía y exigir una identificación con fotografía. Por un lado, quieren modificar la Ley Nacional del Registro de Votantes de 1993 y que solo se consideren "pruebas de ciudadanía" los siguientes documentos: los previstos en la actual ley "real ID" (el carné de conducir o las tarjetas de identificación), el pasaporte, la tarjeta de militar, un certificado de nacimiento, un decreto de adopción, un informe consular para personas nacionalizadas o una tarjeta de indígena americano. Además, esta reforma exige que los votantes presenten una identificación con fotografía. "Si una persona no presenta la identificación" se le permite "emitir un voto provisional", pero tiene un plazo de tres días para presentar ese documento con foto. Existe otra excepción: que "el individuo tenga una objeción religiosa a ser fotografiado". Como explica Xabier Fole, la nueva ley también "exigiría la presentación de los documentos de identificación a la hora de pedir el voto por correo", y "en los estados donde el voto por correo se realiza de forma masiva, se notaría todavía más".

Trump quiere que no se pueda votar por correo, salvo enfermedad o servicio militar En un mensaje en su red social, Donald Trump dijo que, además de obligar a los votantes a "mostrar su identificación" y "prueba de ciudadanía", la ley 'SAVE America' incluirá tres medidas sobre el voto por correo y el colectivo trans: "No se admiten papeletas de voto por correo excepto en caso de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes", "no se permiten hombres en los deportes femeninos" y "no a la cirugía de mutilación transgénero en niños". Estos aspectos no se recogen en la versión de la ley que aprobó la Cámara de Representantes y que llegó al Senado. Pero los republicanos intentan introducir en esta cámara lo que defiende Trump mediante enmiendas, como la que presentó este 17 de marzo el senador Eric Schmitt.