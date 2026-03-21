Carrera de la Fórmula E en Madrid, en directo: Pepe Martí busca el podio en el circuito del Jarama

La Fórmula E aterriza este fin de semana en el Circuito del Jarama, en Madrid. Por primera vez un piloto español corre en casa, Pepe Martí, que tiene el objetivo de lograr su mejor resultado en casa, ante 30.000 espectadores. Esta está siendo su temporada de estreno en el mundial de monoplazas. El piloto español va cumpliendo etapas en su proceso de adaptación a un campeonato que exige una forma de conducir totalmente diferente a la que practicó temporadas anteriores, en Fórmula 2 y Fórmula 3.

Los espectadores van a poder disfrutar de un campeonato que llega al rojo vivo, en su sexta ronda, ha tenido 5 ganadores distintos en 5 carreras. De momento, Wehrlein es el líder del campeonato con 68 puntos, 6 más que el segundo Edoardo Mortara. En tercer lugar esta Oliver Rowland con 49 puntos y Pepe Martí esta en el puesto 11 con 17 puntos.

Este circuito del Jarama tiene un trazado con 3,934 km y 14 curvas en total, donde han introducido una doble curva al inicio de la recta principal para propiciar la recarga de energía de unos monoplazas 100% eléctricos. Además este circuito cuenta con desniveles y pocas escapatorias, lo que lo convierte en un trazado muy exigente y técnico para los pilotos.

Este año la Fórmula E contará con varias novedades, entre las que se encuentra el 'Pit Boost', que consiste en una parada obligatoria de 30 segundos durante la carrera para recargar un 10% la batería de los monoplazas, cuando los monoplazas están entre el 60% y el 40% de energía. Otra novedad es el 'Drivers Parade', donde los pilotos darán la vuelta al trazado saludando a las gradas que ya estarán repletas antes de los actos protocolarios.

Los espectadores no solo van a vibrar con la emoción del motor sino que también que van a bailar bajo un cartel musical de lujo, con la actuación de DJ Nano antes de la competición. Además, después de la ceremonia de podio, los que tengan entrada de tribuna podrán acceder a la pista y acercarse al escenario situado en el Super 7, en frente de la "pelouse" para disfrutar del concierto en directo de Omar Montes.

La carrera será a las 15:05 y se podrá seguir en Teledeporte y en RTVE Play.