Díaz avisa de que el PP "solo quiere causar dolor" y pone de ejemplo que haya tumbado la revalorización de las pensiones

La ministra de Trabajo y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, ha avisado este domingo de que el PP "solo quiere causar dolor" y que está en "contra de la gente trabajadora", y ha puesto como ejemplo de ello, el que los 'populares' votaran esta semana en contra del decreto 'omnibus' que incluía la revalorización de las pensiones o evitar el desahucio de personas vulnerables. Lo ha dicho en un mitin de la campaña electoral en Huesca, a donde se ha desplazado para respaldar a la candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, a la Presidencia de Aragón, junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

"Esta semana hemos vivido lo peor del PP, el que ha decidido golpear a 10 millones de personas en nuestro país, a 319.000 pensionistas en Aragón, que hoy perciben 50 euros menos porque decidió tumbar el decreto 'omnibus'", ha criticado, al tiempo que ha garantizado que "el Gobierno de España lo va a arreglar". "Estamos aquí por la gente de bien, para dejarnos la piel para que España vaya un poco mejor", ha incidido.

Díaz ha señalado también que el PP es el partido al que pertenece el presidente actual de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, que se "jacta de no aplicar" la ley estatal de vivienda y que "es un rebelde". "Quieren que la gente sufra como cuando gobernaron. Quieren echar a la gente a la calle con desahucios", ha denunciado.