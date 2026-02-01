Díaz avisa de que el PP "solo quiere causar dolor" y pone de ejemplo que haya tumbado la revalorización de las pensiones
- Ha participado en un mitin de campaña junto a la ministra Sira Rego para apoyar a la candidata de IU-Sumar
La ministra de Trabajo y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, ha avisado este domingo de que el PP "solo quiere causar dolor" y que está en "contra de la gente trabajadora", y ha puesto como ejemplo de ello, el que los 'populares' votaran esta semana en contra del decreto 'omnibus' que incluía la revalorización de las pensiones o evitar el desahucio de personas vulnerables. Lo ha dicho en un mitin de la campaña electoral en Huesca, a donde se ha desplazado para respaldar a la candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, a la Presidencia de Aragón, junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
"Esta semana hemos vivido lo peor del PP, el que ha decidido golpear a 10 millones de personas en nuestro país, a 319.000 pensionistas en Aragón, que hoy perciben 50 euros menos porque decidió tumbar el decreto 'omnibus'", ha criticado, al tiempo que ha garantizado que "el Gobierno de España lo va a arreglar". "Estamos aquí por la gente de bien, para dejarnos la piel para que España vaya un poco mejor", ha incidido.
Díaz ha señalado también que el PP es el partido al que pertenece el presidente actual de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, que se "jacta de no aplicar" la ley estatal de vivienda y que "es un rebelde". "Quieren que la gente sufra como cuando gobernaron. Quieren echar a la gente a la calle con desahucios", ha denunciado.
IU-Sumar llama a defender los derechos esenciales frente al PP
Por segundo día consecutivo, la ministra de Educación e Infancia, Sira Rego, ha participado en la campaña electoral aragonesa. Y durante su intervención ha vuelto a insistir en la importancia de movilizar al electorado frente al Partido Popular y la extrema derecha, cuyas políticas dejan fuera a la mayoría de la sociedad y priorizan los beneficios de unos pocos sobre los derechos de la ciudadanía.
La candidata de IU-Sumar, Marta Abengochea, por su parte, también ha instado a "combatir el fascismo" y a defender "lo público", porque, ha vuelto a insistir en que "solo lo público nos salva y nos cuida". Asimismo ha puesto el foco en la vivienda como derecho fundamental y ha exigido la "declaración de zonas tensionadas", el "tope de los alquileres" y la protección las rentas bajas con un "alquiler social seguro".
Además, ha criticado la precariedad sanitaria en Aragón y ha denunciado la "falta de cobertura permanente" en todo el territorio, en especial en la comarca de la Jacetania, donde, ha asegurado, hay un mal funcionamiento de las UVI móviles. La candidata ha llamado a votar a IU-Movimiento Sumar como la "opción de la izquierda que protege los servicios públicos, que custodia el territorio y que combate el fascismo".
(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)