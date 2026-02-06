Pleno de líderes nacionales en el cierre de campaña | Diario de campaña

Día 12: Feijóo y Belarra, de nuevo en campaña Feijóo y Belarra vuelven a Aragón para apoyar a sus candidatos Día 13: Feijóo y Abascal, contra Sánchez Feijóo apela al voto útil y Abascal carga contra Sánchez desde Aragón Día 14: Caso Salazar, en campaña El caso Salazar y otro de presunto acoso en el PP de Móstoles entran en la campaña Día 15: Cierre de campaña Pleno de líderes nacionales en el cierre de campaña

Los candidatos a la Presidencia de Aragón del PP, PSOE, Vox, CHA, Existe, Podemos-AV, IU-Sumar y PAR, en diferentes actos electorales este viernes de cierre de campaña. RTVE.es / AGENCIAS

Último día de campaña electoral en Aragón y prácticamente todos los candidatos han hecho un llamamiento a la movilización, reivindicando el voto para su lista. Para cerrar campaña, este viernes por la tarde, en los mítines, habrá casi pleno de líderes nacionales que acuden a Aragón, (o siguen, según el caso) para respaldar a sus cabezas de lista. Así, estarán el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de Vox, Santiago Abascal, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra y la eurodiputada Irene Montero.

Azcón (PP) cierra la campaña dirigiéndose a los indecisos y con ataques a PSOE y VOX El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha elegido la plaza de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza como escenario de uno de sus actos en el último día de campaña electoral. Con la imponente Basílica de fondo, Azcón se ha dirigido a los votantes indecisos para pedirles "un Gobierno fuerte para que el bloqueo no se imponga" en la comunidad autónoma. "A los indecisos hay que explicarles que defender a Aragón es incompatible con defender un trasvase del Ebro", ha dicho en referencia a Vox. Azcón ha incidido en que mientras sea presidente "no habrá un trasvase del Ebro, porque en Aragón no sobra agua". También ha querido rechazar acuerdos como el de Mercorsur "si no se incluyen cláusulas de salvaguarda que defiendan a nuestros agricultores" con el objetivo de disputar el voto agrario a la formación de Santiago Abascal. Azcón también ha aprovechado el último día de campaña para criticar abiertamente a la candidata socialista, Pilar Alegría, por "mentir" sobre a comida que mantuvo con el exdirigente socialista Paco Salazar, acusado de presuntos acoso sexual. "La señora Alegría no ha hablado sobre esa comida. Esa comida era para contratar al señor Salazar", ha asegurado el candidato del PP a la reelección. Asimismo, sobre la candidata del PSOE, Jorge Azcón ha enfatizado que ella "no viene a defender a Aragón, sino que viene a defender al señor Sánchez". En ese sentido, ha vuelto a poner encima de la mesa que Alegría propone un modelo de financiación que no defienden "otros presidentes de ninguna comunidad autónoma". ““ El PP cerrará la campaña electoral con un acto este viernes por la tarde junto al presidente nacional del Partido, Alberto Núñez Feijóo, en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza. Fuentes populares han confirmado la presencia en este acto del activista político Vito Quiles, relacionado con la extrema derecha. En la jornada de reflexión de este sábado, el candidato 'popular' a la reelección ha explicado a los medios que visitará la Basílica del Pilar y que irá a hacer el vermú con los miembros de su equipo de campaña.

Alegría llama a la "participación masiva" y pide el voto para "frenar" a PP y Vox y "defender los derechos" La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha hecho este viernes un llamamiento a la "participación masiva" en las elecciones del próximo domingo "porque cada voto que se queda en casa es un regalo a las dos derechas". Además, ha instado a los aragoneses a que salgan a votar para "defender sus derechos y pensando en el presente y futuro" de la región. En declaraciones a medios a las puertas del servicio de Urgencias del Hospital Royo Villanova de Zaragoza, Alegría ha sostenido que el voto al PSOE es la única garantía para la recuperación de los servicios públicos, que, según ella, en estos dos años y medio de Azcón al frente del Ejecutivo autonómico "han quedado profundamente deteriorados", y también es la opción que "frene esa posibilidad de que se vuelva a conformar un gobierno del PP y de Vox". En las últimas 24 horas de campaña electoral y antes de que comience la jornada de reflexión, la candidata socialista está realizando una maratón de visitas y actos, en los que se ha encontrado con diferentes trabajadores de servicios esenciales. Desde primera hora de la noche, Alegría ha visitado a los trabajadores de la potabilizadora de Zaragoza, se ha reunido con bomberos, ha acudido a un área de servicio donde ha conversado con trabajadores y camioneros, y ha regresado a Almonacid de la Sierra para reunirse de nuevo con el panadero que ya visitó al inicio de la precampaña. En el Hospital Royo Villanova ha mantenido también un encuentro con trabajadores sanitarios. Y tras el mitin de cierre de campaña, que se celebrará en Zaragoza y en el que la acompañará el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Alegría prevé reunirse con trabajadoras de una residencia pública. Por otro lado, preguntada por si el exdirigente socialista Paco Salazar, acusado de varios presuntos casos de acoso sexual, le ha asesorado, como publica el diario ABC, Alegría ha asegurado que la información es "rotundamente falsa" y está basada en "bulos e insidias", por lo que espera una rectificación. Asimismo ha afirmado que no descarta emprender acciones legales. ““

Abascal defiende que Nolasco es el "mejor candidato para presidir Aragón" porque encabeza la candidatura de Vox El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido que Alejandro Nolasco es "el mejor candidato para presidir Aragón porque se está al frente de la candidatura de Vox" y ha argumentado que esto es así porque en Vox todos los dirigente dicen "lo mismo en todas partes". En declaraciones a los medios junto a Nolasco en Huesca ciudad, Abascal ha explicado que en su formación el candidato no suele ser "importante" para sus votantes, porque "lo importante son las ideas, que son las mismas en todas partes". "Presentamos a gente que dice lo mismo en todas partes, personas que no ponen por encima de todo su posición personal y aquí es Nolasco", ha incidido. En medio de una gran expectación y con muchos medios de comunicación, Abascal ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Así, ha incidido en que ambos tienen acuerdos en Bruselas y que "las políticas de invasión migratoria" del Gobierno "fueron apoyadas por el PP". "El contexto es el de que la corrupción socialista mata y la invasión migratoria promovida por Sánchez mata y trae crímenes y en ese contexto tenemos a un PP más empeñado en atacar a Vox con sus terminales mediáticas", ha criticado. Abascal se ha mostrado convencido de que Nolasco obtendrá "un gran resultado" el próximo domingo y Vox será "decisivo e imprescindible en el futuro Gobierno de Aragón". "El PP ha convocado unas elecciones para que Vox dejara de existir, pero lo que indica la encuesta, es que si no querían un Vox, van a tener el doble de Vox", ha zanjado. Santiago Abascal celebrará junto al candidato el acto de fin de campaña en Zaragoza. ““

Pueyo (CHA) propone un plan de climatización de las aulas y recuperar los comedores "in situ" en todos los colegios El candidato de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha denunciado que los niños aragoneses "pasan frío en invierno y calor en verano en las aulas" y que en los colegios "les dan comida que ni el mismísimo Jorge Azcón sería capaz de probar". Por ello, ha propuesto llevar a cabo "un plan de climatización de las aulas", así como recuperar los comedores "in situ" en todos los centros escolares "con comida de proximidad". "No puede haber colegios de primera y de segunda", ha señalado en declaraciones a los medios en Zaragoza. Además, ha planteado reducir los ratios, ampliar la oferta pública de plazas de 0 a 3 años, así como la "estabilización del personal y la equiparación salarial de los mismos". Pueyo celebrará este viernes por la tarde el cierre de campaña en el salón de plenos de Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza). ““

Guitarte (Existe) denuncia que Teruel lleva "más de un año" sin línea férrea El candidato de Teruel Existe-Aragón Existe en las elecciones autonómicas, Tomás Guitarte, ha denunciado que Teruel lleva "más de un año" sin línea férrea y es "previsible" que se prolongue todo 2026. En declaraciones a los medios en la estación de ferrocarril de Teruel, Guitarte ha advertido de que se prometió que se acabarían en noviembre de 2025, luego se retrasó a abril de 2026 y "las propias obras indican que no será hasta que acabe el año". "En ningún sitio pasaría que una línea férrea que comunica Zaragoza con Valencia, pasando por la provincia de Teruel, esté cerrada probablemente dos años", ha advertido. Guitarte ha acusado al Gobierno de España y al de Aragón de "falta de interés por agilizar las obras". "Es competencia del Gobierno de España, pero el de Aragón jamás ha demostrado que las infraestructuras de Teruel sean prioritarias. No se puede jugar con los ciudadanos llevando años sin línea férrea abierta", ha incidido. El candidato de Existe ha prometido que si tiene capacidad para influir en el futuro Ejecutivo de Aragón tratará de buscar que los plazos "se acorten". Guitarte realizará el mitin de cierre de campaña este viernes por la tarde en Teruel. ““

Goikoetxea (Podemos-AV) advierte de que Aragón tiene que elegir entre regar sus campos o los centros de datos La candidata de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha advertido de que este 8-F los aragoneses se juegan "si utilizamos el agua para regar nuestros campos o para regar a multinacionales como Microsoft y Amazon". En declaraciones a los medios desde Ricla, Goikoetxea ha defendido la acción de protesta realizada el pasado martes contra los centros de datos de grandes y lo ha hecho después de que el PP haya presentado una denuncia contra esa acción ante la Junta Electoral de Zaragoza. Según Goikoetxea, esta acción buscaba denunciar el exponencial incremento del consumo de agua que provocarán los centros de datos en un territorio que se enfrenta a un importante riesgo de sequía. Para Podemos-AV se trata de un "auténtico trasvase silencioso del Ebro 2.0". Para cerrar la campaña, Goikoetxea celebrará un mitin en Zaragoza este viernes por la tarde junto a la líder de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero. ““

Abengochea (IU-Sumar) llama a llenar las urnas de "dignidad" y a frenar el retroceso social La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar (IU-Sumar) a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha llamado este viernes a la movilización para llenar las urnas "dignidad, de justicia social y de esperanza" para frenar el retroceso social. En declaraciones a los medios desde la entrada al Palacio de la Aljafería, Abengochea ha defendido que el voto a su formación es un voto útil para abrir un nuevo tiempo político en Aragón y para tener una representación fuerte para defender a la gente. "Eso depende de que la gente vaya a votar", ha remarcado, apelando directamente a quienes dudan o piensan que su voto no cuenta. IU-Sumar cerrará la campaña con un encuentro festivo que contará con la actuación de Almendra Garrapiñá. ““