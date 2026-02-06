Pueyo reivindica a Chunta como "refugio del voto aragonesista y progresista" para ganar el próximo domingo

La emoción ha desbordado a los militantes de Chunta Aragonesista en el último acto de la campaña de Jorge Pueyo, candidato de la formación para presidir el Gobierno de Aragón en las elecciones del próximo domingo. En pie, el auditorio del ayuntamiento de La Muela, lugar escogido para este acto, ha entonado el 'Canto a la libertad' del histórico José Antonio Labordeta. "Habrá un día en que todos al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad" decía también el candidato, citando esos versos en el cierre de su discurso.

Chunta se ha reivindicado, durante este cierre de campaña, como "el refugio del voto aragonesista y progresista", que según el candidato de la formación a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, va a "volver a votar con honradez, coherencia y a favor de Aragón".

Pueyo, que con 30 años aspira a ser el presidente más joven de Aragón, ha presumido de cómo su partido ha recuperado "la ilusión de mucha gente que quizá no iba a votar y que al final sí lo va a hacer". Defiende el aragonesismo de Chunta que "ha sabido introducir los debates que realmente interesan a los aragoneses y aragonesas, como la sanidad, la vivienda, la educación, los servicios públicos, como volver a hablar de Aragón", ha dicho esta tarde.

El candidato ha insistido en que "Aragón no es menos que nadie", por eso se niega a admitir que se le trate "como una comunidad autónoma de segunda, no podemos tener unos servicios públicos de segunda, las peores carreteras del estado o una financiación autonómica que nos relega al último puesto". "No podemos permitirlo", ha insistido Pueyo. "Frente al modelo de Azcón que es 'un pequeño aprendiz de Ayuso', que solo quiere el interés privado y convertirnos en clientes en vez de pacientes de la sanidad", ha dicho el candidato, Chunta quiere "construir un futuro mejor para los aragoneses, y es posible".

Pueyo cree que el PP es el "caballo de Troya de la extrema derecha" El candidato popular a la reelección en la presidencia del Ejecutivo autonómico ha sido la diana de muchas de las críticas de Pueyo durante el acto de cierre de campaña. Se ha dirigido directamente a Jorge Azcón para advertirle que "por mucho que se empeñe en ser más facha que los fachas, siempre va a haber extrema derecha". En su discurso de cierre de campaña, el candidato de Chunta Aragonesista opina que la convocatoria electoral, no solo en Aragón sino en otras comunidades autónomas como Extremadura o Castilla y León, es una "jugada de Génova" para "desgastar al PSOE". "Puede que lo consigan", ha continuado Pueyo, "pero lo que están consiguiendo es convertirse en un caballo de Troya de una extrema derecha cada vez más fuerte". Por eso, insiste: "Estas elecciones a Azcón le van a salir mal, porque van a bajar de diputados, y están muy nerviosos". El candidato de Chunta cree que existe "un grave problema con el crecimiento de la extrema derecha", pero critica a los populares porque, dice, "muchas veces vemos cómo VOX dice y hace lo que el PP piensa y calla"