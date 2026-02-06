Pueyo reivindica a Chunta como "refugio del voto aragonesista y progresista" para ganar el próximo domingo
- El candidato de Cha afirma que el PP se está convirtiendo en "caballo de Troya" de la extrema derecha
- Pueyo: "Hemos recuperado la ilusión de mucha gente que quizá no iba a votar"
La emoción ha desbordado a los militantes de Chunta Aragonesista en el último acto de la campaña de Jorge Pueyo, candidato de la formación para presidir el Gobierno de Aragón en las elecciones del próximo domingo. En pie, el auditorio del ayuntamiento de La Muela, lugar escogido para este acto, ha entonado el 'Canto a la libertad' del histórico José Antonio Labordeta. "Habrá un día en que todos al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad" decía también el candidato, citando esos versos en el cierre de su discurso.
Chunta se ha reivindicado, durante este cierre de campaña, como "el refugio del voto aragonesista y progresista", que según el candidato de la formación a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, va a "volver a votar con honradez, coherencia y a favor de Aragón".
Pueyo, que con 30 años aspira a ser el presidente más joven de Aragón, ha presumido de cómo su partido ha recuperado "la ilusión de mucha gente que quizá no iba a votar y que al final sí lo va a hacer". Defiende el aragonesismo de Chunta que "ha sabido introducir los debates que realmente interesan a los aragoneses y aragonesas, como la sanidad, la vivienda, la educación, los servicios públicos, como volver a hablar de Aragón", ha dicho esta tarde.
El candidato ha insistido en que "Aragón no es menos que nadie", por eso se niega a admitir que se le trate "como una comunidad autónoma de segunda, no podemos tener unos servicios públicos de segunda, las peores carreteras del estado o una financiación autonómica que nos relega al último puesto". "No podemos permitirlo", ha insistido Pueyo. "Frente al modelo de Azcón que es 'un pequeño aprendiz de Ayuso', que solo quiere el interés privado y convertirnos en clientes en vez de pacientes de la sanidad", ha dicho el candidato, Chunta quiere "construir un futuro mejor para los aragoneses, y es posible".
Pueyo cree que el PP es el "caballo de Troya de la extrema derecha"
El candidato popular a la reelección en la presidencia del Ejecutivo autonómico ha sido la diana de muchas de las críticas de Pueyo durante el acto de cierre de campaña. Se ha dirigido directamente a Jorge Azcón para advertirle que "por mucho que se empeñe en ser más facha que los fachas, siempre va a haber extrema derecha".
En su discurso de cierre de campaña, el candidato de Chunta Aragonesista opina que la convocatoria electoral, no solo en Aragón sino en otras comunidades autónomas como Extremadura o Castilla y León, es una "jugada de Génova" para "desgastar al PSOE". "Puede que lo consigan", ha continuado Pueyo, "pero lo que están consiguiendo es convertirse en un caballo de Troya de una extrema derecha cada vez más fuerte". Por eso, insiste: "Estas elecciones a Azcón le van a salir mal, porque van a bajar de diputados, y están muy nerviosos".
El candidato de Chunta cree que existe "un grave problema con el crecimiento de la extrema derecha", pero critica a los populares porque, dice, "muchas veces vemos cómo VOX dice y hace lo que el PP piensa y calla"
Cha se erige como la alternativa aragonesa sin servidumbres en Madrid
La formación ha escogido el ayuntamiento de La Muela, en Zaragoza, para celebrar el último acto público de su campaña electoral. Chunta lleva tres legislaturas gobernando este consistorio, donde ha conseguido revalidar su mandato en las dos últimas convocatorias electorales municipales. Sin embargo, se da la paradoja de que mientras la formación de Pueyo renovaba la alcaldía el 28 de mayo de 2023, el partido más votado para representar a sus habitantes en las Cortes de Aragón fue el PP, seguido de Vox.
Durante el cierre de campaña ha intervenido, entre otros, el fundador de Chunta Bizen Fuster, que ha dicho cómo se enorgullecen de ser un partido "a favor de la gente y del territorio", sin servidumbres en Madrid. En su intervención, Fuster se ha preguntado de qué vienen a hablar los "jefes de filas" de otros partidos. ¿Van a hablar de Aragón? No, van a hablar de sus tontadas, sus diatribas, sus mierdecillas de Madrid, pensando que los aragoneses van a votar en esa clave", ha dicho Fuster, que defiende que "hay que hablar de los problemas de los aragoneses y representar a los aragoneses".
También ha participado en este último acto de campaña de Chunta, Isabel Lasobras, que ocupa el segundo puesto en la lista electoral y que ha criticado la gestión del PP en sanidad, servicios sociales o educación públicos, algo que ellos, dicen, van a defender, porque es "lo único que puede garantizar la igualdad de oportunidades". "Este domingo hay que llenar las urnas de aragonesismo del bueno", ha concluido.
Jorge Pueyo dedicará al fútbol, una de sus aficiones, la jornada de reflexión. Por la mañana jugará un partido con amigos en Torrero. Por la tarde asistirá al encuentro que disputarán el Real Zaragoza y el SD Eibar en la capital aragonesa. El domingo ejercerá su derecho al voto en el ayuntamiento de Fonz (Huesca), su localidad natal.