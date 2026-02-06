Figueruelas, la capital del motor de Aragón que se prepara para levantar una factoría con 2.000 trabajadores chinos

El parking principal de los trabajadores de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) está totalmente mojado. En el suelo se observan charcos enormes que evidencian que las lluvias de estos últimos días también han descargado con fuerza en Aragón.

De un vehículo sale una de las trabajadores que va a comenzar su turno. "No sabemos lo que va a pasar, nadie tiene información clara", se limita a decir. También nos indica que quedan un poco "más lejos" los terrenos en los que se quiere comenzar a erigir una nueva factoría "sin tener idea de cómo se va a gestionar lo que viene".

"Lo que viene" es una situación concreta: la construcción de una fábrica de baterías para coches eléctricos de la mano de Stellantis y de la compañía china CATL implicará el desembarco de cerca de 2.000 operarios asiáticos para su montaje. La inversión prevista alcanza los 4.000 millones de euros.

Firma del acuerdo entre Stellantis y CATL para la nueva planta de baterías en Figueruelas. Stellantis

La gran duda que sobrevuela en el territorio y en municipios de la comarca de la Ribera Alta del Ebro como Figueruelas, Grisén o Pedrola es cómo se va a acoger a todo este personal y de qué manera van a trabajar a partir de la primavera de este mismo año.

El actual presidente y candidato a la reelección por el Partido Popular, Jorge Azcón, ha reiterado en varias entrevistas que se piensa en una fórmula "que no genere guetos ni infraviviendas". Por ello, ha puesto encima de la mesa la posibilidad de establecer en la zona módulos prefabricados que sirvan como casas temporales.

Llegada masiva de trabajadores "como en los 80" con General Motors En la comarca de la Ribera Alta ya conocen lo que es tener una inversión mil millonaria. En 1982 abrió sus puertas la planta de General Motors en Figueruelas. De allí salieron los primeros Opel Corsa. Pasados los años, la factoría pasó a manos del conglomerado multinacional Stellantis, que fabrica coches de marcas como Citroën, Opel, Peugeot, Alfa Romero o Fiat. En estos momentos la instalación zaragozana cuenta con cerca de 4.000 trabajadores y se fabrican unos 300.000 vehículos al año. Entre los modelos que se ensamblan en la actualidad, el Peugeot 208. Imagen aérea de la planta de Stellantis en Figueruelas. Ayuntamiento de Figueruelas "Para levantar esa primera fábrica ya vinieron muchos alemanes, franceses e ingleses en los años 80. Ahora lo que se plantea es que CATL traiga trabajadores de China", explica a RTVE Noticias la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges. Y aclara rápidamente que los empleados que vengan será "únicamente para la construcción de la planta". Con esto quiere remarcar que los 4.000 puestos de trabajo que se generarán serán locales y que no los ocuparán ellos. Manuela Berges evitar hablar de "alarma social" y considera que "se ha magnificado bastante" la llegada de estas personas. "No tienen porqué haber ningún problema", asegura, al mismo tiempo que se muestra "muy contenta de que llegue este proyecto". Sobre la solución habitacional, la alcaldesa espera poder tener una reunión con el Gobierno de Aragón y con la compañía. "Por ahora, ha habido distintas posibilidades. Se ha hablado de las 'mobile-home' y montar una especie de camping", explica. Sea como sea, Manuela Berges asegura que los ayuntamientos están "dispuestos a ayudar".