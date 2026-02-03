Pueyo (CHA) reivindica que Aragón tenga una Hacienda foral como Navarra para "poder gestionar sus propios recursos"

El candidato de Chunta Aragonesista en las elecciones autonómicas del 8-F, Jorge Pueyo, ha reivindicado este martes que Aragón tenga su Hacienda foral propia, como la de Navarra, así como la creación de una agencia tributaria aragonesa, porque, ha asegurado, el estatuto permite establecer un "convenio bilateral económico-financiero con el Estado", para poder "gestionar sus propios recursos".

En una entrevista en La Hora de La 1, Pueyo también ha defendido la creación de una empresa pública de la energía que garantizaría que los "beneficios de Aragón" que se consiguen por producir "tres veces a energía" que se consume, se queden en la región y no sean para el "oligopolio eléctrico", y así poderlos "invertir en industria, vivienda en el mundo rural y garantizar todos los servicios públicos".

Pueyo, que esta legislatura tenía escaño en la Cámara Baja, dentro del grupo Sumar, también ha presumido de haber sido nombrado recientemente como el "diputado del Congreso que más ha luchado por la despoblación". Para frenar precisamente la despoblación, Pueyo ha asegurado que hay que trabajar, además de lograr que la educación y la sanidad lleguen al mundo rural, en la movilidad.

A su juicio, es fundamental "garantizar esa movilidad" para que los pueblos puedan crecer y que no todo se concentre en Zaragoza. Asimismo ha incidido en que hay que "priorizar que los jóvenes puedan ir a vivir al mundo rural, con mejor oferta de vivienda, con mejores puestos de trabajo y con una sanidad mejor que no está llegando al mundo rural".