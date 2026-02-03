Pueyo (CHA) reivindica que Aragón tenga una Hacienda foral como Navarra para "poder gestionar sus propios recursos"
- El candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia de Aragón ha sido entrevistado en La Hora de La 1 de TVE
- Asegura que el principal problema de Aragón es la vivienda y propone crear un "parque público de vivienda"
El candidato de Chunta Aragonesista en las elecciones autonómicas del 8-F, Jorge Pueyo, ha reivindicado este martes que Aragón tenga su Hacienda foral propia, como la de Navarra, así como la creación de una agencia tributaria aragonesa, porque, ha asegurado, el estatuto permite establecer un "convenio bilateral económico-financiero con el Estado", para poder "gestionar sus propios recursos".
En una entrevista en La Hora de La 1, Pueyo también ha defendido la creación de una empresa pública de la energía que garantizaría que los "beneficios de Aragón" que se consiguen por producir "tres veces a energía" que se consume, se queden en la región y no sean para el "oligopolio eléctrico", y así poderlos "invertir en industria, vivienda en el mundo rural y garantizar todos los servicios públicos".
Pueyo, que esta legislatura tenía escaño en la Cámara Baja, dentro del grupo Sumar, también ha presumido de haber sido nombrado recientemente como el "diputado del Congreso que más ha luchado por la despoblación". Para frenar precisamente la despoblación, Pueyo ha asegurado que hay que trabajar, además de lograr que la educación y la sanidad lleguen al mundo rural, en la movilidad.
A su juicio, es fundamental "garantizar esa movilidad" para que los pueblos puedan crecer y que no todo se concentre en Zaragoza. Asimismo ha incidido en que hay que "priorizar que los jóvenes puedan ir a vivir al mundo rural, con mejor oferta de vivienda, con mejores puestos de trabajo y con una sanidad mejor que no está llegando al mundo rural".
Sus propuestas para sanidad y para vivienda
Para mejorar la sanidad, Pueyo ha sostenido que habría que destinar el 25% del total del presupuesto de sanidad a atención primaria. Asimismo ha denunciado que a muchos hospitales no están llegando los especialistas o que en Zaragoza, las urgencias hospitalarias están "colapsadas". "Tenemos que invertir más en sanidad, que todo el dinero público vaya a la pública y que no haya privatizaciones", ha zanjado.
Preguntado por cuál es el principal problema de Aragón, Pueyo ha asegurado que es la vivienda, algo que, a su juicio, sufren especialmente los jóvenes y las personas que viven solas.
Y para solucionarlo, ha propuesto "intervenir el precio de los alquileres", "crear un parque de vivienda pública" con precios de verdad asequibles. Asimismo ha abogado por convertir a la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón en una "empresa que pueda ayudar a todos los municipios".
Otras noticias de las Elecciones de Aragón 2026
- Jorge Pueyo, el activista lingüístico de CHA vuelve a Aragón tras su paso por el Congreso
- Así cierran las encuestas en Aragón: el PP ganaría en unas Cortes con menos partidos y con Vox reforzado
- Quién es quién en las elecciones en Aragón: cuatro candidatos repiten, una exministra y un defensor del aragonés
- Aragón, una economía dinámica pero lastrada por el envejecimiento y la despoblación
- Fotografía de la educación en Aragón: la falta de recursos y de personal, un problema común en la escuela rural y urbana