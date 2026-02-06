Existe, en el cierre de campaña: "Pactaremos con quien haga falta para evitar políticas de ultraderecha en Aragón"

El candidato de la Coalición Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón y exdiputado en el Congreso, Tomás Guitarte, ha avisado este viernes en el mitin de cierre de campaña que su formación tiene "principios incompatibles con la ultraderecha", por lo que pactarán "con quien haga falta para evitar que esas políticas de ultraderecha lleguen al Gobierno de Aragón".

"Somos los únicos capaces de influir" en una legislatura que comenzará tras unas elecciones adelantadas por falta de presupuestos que, por primera vez, se han desligado del calendario electoral en el resto de comunidades autónomas. Era precisamente eso algo que, desde la Coalición, deseaban que pasase, para que los actos políticos se centrasen en hablar de los problemas de Aragón. Sin embargo, ha lamentado Guitarte, eso no ha sucedido.

Durante la campaña, los líderes de los principales partidos nacionales han recalado en Aragón para "extraer nuestro voto, igual que hace décadas extraían nuestros recursos, como el carbón". "Aquí han venido Sánchez, Feijóo y Abascal y no se sabe ni quiénes son los candidatos por Teruel", ha criticado el que fuera diputado por Teruel Existe en el Congreso.

Contra Pilar Alegría y Santiago Abascal "Cuando veo a Alegría prometer cosas, pienso que no elegimos líderes para Aragón, sino delegados de otras fuertas políticas que van a sacar el voto de Aragón, pero que no lo van a utilizar para defender" la comunidad, sino "para hacer caso a sus jefes y jamás serán capaces de plantearles una reivindicación solvente a las cúpulas de su partido". Ha recalcado que, cuando Alegría, candidata del PSOE a la presidencia de la región, era ministra y se sentaba en la mesa del Consejo de Ministros, no reivindicaba asuntos que para los aragoneses resultan prioritarios, como "la A-68, ayudas o el Canfranc". Sánchez cierra campaña con Alegría y llama a la movilización: "El domingo los votos de la ultraderecha van al PP" "Pero lo mismo Abascal y Feijóo", ha completado. Ha señalado que Aragón, en el contexto estatal, "tiene muy poco peso político", y es por eso que representantes como el presidente del partido ultra llegan a Aragón para soltar sus mensajes nacionales y para repetir que "no cree en las autonomías". "Y aún habrá algún inconsciente que le vote", ha lanzado. Guitarte ha señalado que su partido se dirige a "gente que pensamos que tiene capacidad mental de reflexionar sobre su voto, no a hooligans que votan lo que les parece, sin saber si están votando A o B" y que depositan una papeleta por un partido que va "contra de sus propios intereses".