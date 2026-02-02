Guitarte (Existe) sitúa el reequilibrio territorial como el desafío "más urgente" de Aragón
- Propone incentivos a los sanitarios para cubrir plazas de especialista y dotar de "instalaciones dignas" a los consultorios
- Existe pide una agencia compartida con el Estado para que los recursos de Aragón "sirvan en la comunidad autónoma"
El candidato de Teruel Existe-Aragón Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha situado el reequilibrio territorial como el desafío "más urgente" de la comunidad autónoma. "Es la más desvertebrada de España", ha asegurado en una entrevista electoral este lunes en el programa La hora de la 1.
Justamente, para revitalizar el medio rural, la candidatura encabezada por Guitarte apuesta por una bonificación en el tramo autonómico del IRPF del 25% para los residentes en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Al mismo tiempo, considera que es necesario construir "al menos 4 viviendas" en cada población pequeña y también la extensión de la fibra óptica en todas las localidades.
Sobre vivienda, Guitarte también ha considerado que es importante que crezca el parque público de vivienda en Aragón "para que pueda incidir en el mercado y generar oferta".
Existe propone incentivos a los sanitarios para cubrir plazas de especialista
En materia sanitaria, Guitarte también ha puesto el foco en los municipios rurales, "donde tenemos dificultad de cubrir plazas de especialistas". Por ello, ha prometido incentivos y "una retribución atractiva" para esos puestos de trabajo. Además, ha incidido en que es necesario dotar de "instalaciones dignas" a los consultorios.
Asimismo, el candidato de Teruel Existe-Aragón Existe ha puesto encima de la mesa sus propuestas en educación, que pasan por "priorizar" lo público, en detrimento de la privatización. "Lo píblico tiene que potenciarse, la pública es la que está en la mayoría del territorio", ha resumido.
Por último, Tomás Guitarte ha manifestado su intención de exigir al Estado una agencia consorciada para que los recursos de Aragón "sirvan en la comunidad autónoma". Según él, su formación propone "un modelo específico que parte de que todos los recursos que se cobran en la comunidad autónoma sirvan para los servicios para la comunidad autónoma". Para Guitarte, es necesario cambiar el sistema de financiación "desde el origen".
