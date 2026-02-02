Guitarte (Existe) sitúa el reequilibrio territorial como el desafío "más urgente" de Aragón

El candidato de Teruel Existe-Aragón Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha situado el reequilibrio territorial como el desafío "más urgente" de la comunidad autónoma. "Es la más desvertebrada de España", ha asegurado en una entrevista electoral este lunes en el programa La hora de la 1.

Justamente, para revitalizar el medio rural, la candidatura encabezada por Guitarte apuesta por una bonificación en el tramo autonómico del IRPF del 25% para los residentes en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Al mismo tiempo, considera que es necesario construir "al menos 4 viviendas" en cada población pequeña y también la extensión de la fibra óptica en todas las localidades.

Sobre vivienda, Guitarte también ha considerado que es importante que crezca el parque público de vivienda en Aragón "para que pueda incidir en el mercado y generar oferta".