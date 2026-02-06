Sánchez cierra campaña con Alegría y llama a la movilización: "El domingo los votos de la ultraderecha van al PP"

"Les pido un poco de paciencia, por favor". La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, excusaba así la tardanza del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el acto final de campaña de los socialistas en Aragón. "Sabéis que el presidente ha ido a Andalucía para mostrarles su solidaridad", ha explicado sobre el viaje exprés de Sánchez al sur de la península tras el paso de la borrasca Leonado.

Los asistentes, más de 1.200 según la organización, han aplaudido las palabras de Alegría y le han respondido con gritos de "presidenta, presidenta". Media hora más tarde de lo previsto ha llegado el presidente del Ejecutivo al auditorio del Hotel Hiberus de Zaragoza, aplaudido a las puertas por centenares de personas que se han quedado sin poder acceder al espacio.

Pedro Sánchez ha comenzado su intervención trasladando "el cariño" a las personas afectadas en Andalucía por el temporal y ha vuelto a poner encima de la mesa "la necesidad de aprobar un pacto de Estado por la emergencia climática".

"Estamos del lado correcto de la historia cuando decimos sí al pacto de Estado por la emergencia climática, igual que cuando decimos a los tecnoligarcas que quiten sus sucias manos de los teléfonos móviles de nuestros menores", declaración que ha levantado un sonoro aplauso por parte del público.

Rápidamente el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE ha entrado de lleno a criticar al PP en este final de campaña: "El domingo los votos de la ultraderecha van al PP y los votos del PP van a la ultraderecha". Con este mensaje, el presidente ha llamado a la movilización y a "no quedarse en casa para trabajar por una política sana que trabaje por proteger derechos". "Si queréis más derechos y menos derechas, este es vuestro partido", ha dicho en referencia al PSOE.

Sánchez también ha aprovechado el mitin de este viernes para remarca que el PP ha invitado al activista ultraderechista Vito Quiles en su cierre de campaña. Asimismo, ha querido recordar el error del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, por confundirse al decir mal el nombre de una empresa durante un acto en Huesca (“Brifín” en lugar de Fribin), lo que ha provocado las carcajadas del público.

Alegría apela "a los votantes progresistas" y se muestra como "el voto útil" Por su parte, la candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, se ha mostrado como "el voto útil" este 8 de febrero. "Apelo a los votantes progresistas. En el momento en el que estamos la única opción y voto capaz de frenar a un futuro Gobierno de derechas es la papeleta del PSOE". "Nadie nos podemos quedar en casa, cada voto que se quede en casa es un regalo a las dos derechas. ¡Este domingo todos a votar!”, ha reclamado Alegría ante un auditorio completamente entregado y que hasta se ha levantado de su asiento para aplaudir. La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, durante el acto de cierre de campaña en Zaragoza. Marcos Cebrián Marcos Cebrián / Europa Press También ha querido dedicar sus últimos mensajes de campaña a su principal rival, el popular Jorge Azcón, quien según ella "está sediento de poder y de odio de la polarización" de Vox. Alegría ha criticado que Azcón "está tan sediento de poder que se ha bebido el odio de la polarización, tanto que ha confrontado y competido con la derecha de Vox con el único objetivo de destruir a una adversaria política". La candidata socialista al Ejecutivo de Aragón, además, ha sostenido que su promesa es la de "proteger la sanidad, la joya de la corona" frente al "desgobierno de las dos derechas". Y ha vuelto a reiterar una de sus promesas en estos 15 días de campaña, que es la de reducir las listas de espera en la atención primaria.