Abascal cierra campaña con Nolasco en Zaragoza y avisa de que no entrarán en "ningún Gobierno" si no cambian políticas

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cerrado este viernes la campaña electoral en Aragón, junto a su candidato, Alejandro Nolasco, en la plaza de la Seo, en Zaragoza, y ha avisado de que su formación no va a entrar en "ningún Gobierno" si no se respetan sus líneas rojas referentes a la inmigración, medio ambiente o políticas de género, entre otras.

"No vamos a formar parte de ningún Gobierno que no signifique el cambio de estas políticas", ha advertido en el mitin de cierre de campaña, en el que también ha participado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

Abascal se ha mostrado convencido de que Vox obtendrá un resultado histórico y que serán decisivos, y ha vuelto a presentarse como la única alternativa a las políticas que, ha dicho, comparten PP y PSOE, a los que ha vuelto a tildar de "estafa" a los primeros y de "mafia" a los segundos.

No obstante, ha apelado a sus votantes para que traten de convencer de aquí al domingo a los indecisos para que voten a Vox. "No caigáis en el triunfalismo. Vamos a tener un buen resultado electoral si vosotros lo hacéis posible. Así que, convencer a los que tienen duda, a los que piensan que todos los políticos somos iguales, pero decidles que no es verdad. [...] Dirigíos a ellos, tenéis un poder más grande del que pensáis. Si cada uno convence al que tiene al lado, el triunfo será grande", ha incidido.

