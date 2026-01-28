Abascal utiliza la regularización de inmigrantes en la campaña aragonesa y acusa al PP de "no ser valiente"
- El líder nacional de Vox ha vuelto este miércoles a la campaña electoral de Aragón a acompañar a Alejandro Nolasco
- También critica que la Iglesia está a favor y asegura que denunciarán a cualquier organización "que promueva la invasión"
Tras un par de días de ausencia, el líder de Vox, Santiago Abascal, vuelve sobre el terreno a acompañar a su candidato a las elecciones de Aragón, Alejandro Nolasco. Y lo hace introduciendo un nuevo tema de debate en la campaña electoral, la regularización de 500.000 personas inmigrantes promovida por el Gobierno este martes. Por ello, no solo señala al PSOE, sino también al PP y al candidato en Aragón, Jorge Azcón, a los que acusa de "no ser valientes" y dar "oxígeno" al Ejecutivo.
"La calamidad de Sánchez la pagamos todos, el PP le da oxígeno y no le aprieta [...] Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hacen ellos, recuperar nuestra soberanía. Unos son muy malos y los otros no son valientes", ha criticado Abascal en un acto de campaña desde Andorra (Teruel).
Para Abascal, "los malditos traidores del Consejo de Ministros y el bipartidismo" han "condenado" a España, ha señalado a raíz de la regularización de migrantes. "No hay remedios fáciles, pero el que entra ilegalmente, repatriación, lo contrario es la desaparición de España", ha expresado. "Vamos a denunciarlo, lo haga quien lo haga, el PP, el PSOE o una parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Vamos a denunciar a cualquiera que promueva una invasión de nuestra patria", ha añadido un día después de que se aprobase la regularización en el Consejo de Ministros y la Conferencia Episcopal apoyase la decisión.
"A Azcón no le preocupan las consecuencias de la inmigración, le preocupa que según él esto lo hace Sánchez para beneficiar a Vox, dice. No perdona, esto perjudica a los españoles", ha continuado el líder de Vox. "El bipartidismo se ha dedicado durante mucho tiempo a traer gente de una religión fanatizada. Ya vale de cálculos miserables que demuestran que algunos políticos solo están en el cálculo electoral", ha exclamado. "No están preocupados por los 500.000, pero sí porque Vox crezca. Claro, porque si Vox crece va a acabar con esas políticas", ha añadido entre aplausos de los asistentes al acto.
Nolasco también carga contra el bipartidismo
Antes de que hablase Abascal ha sido el turno de Nolasco, que también ha cargado contra "el bipartidismo". Algo que ha repetido varias veces en la semana escasa que va de campaña electoral. "No ha mejorado nada con Azcón [...] Hemos pasado de una generación que tenía casa, trabajo y coche a otro que tiene zulo, paro y carril bici", ha criticado.
"La inseguridad les preocupa bien poco, ¿qué dijeron de la inmigración el otro día en el debate Azcón y Alegría? Nada. Porque los dos están a favor de la regularización de 500.000 inmigrantes. Solo quieren votos y ya está. Nos fuimos del Gobierno de Aragón porque no queríamos participar de esa inseguridad con ese reparto de los menas que se hizo y el PP podría haberse negado", ha añadido Nolasco.
Previo al acto en Andorra, Abascal y Nolasco han estado en el Maestrazgo turolense. Y el mensaje que han mandado ha sido similar. "Como había 500.000 personas que iban a dejar de votar al PSOE y votar a Vox quieren sustituirlas", ha expresado Abascal, a pesar de que esas personas regularizadas no van a tener derecho a voto por ahora.
El líder de Vox también ha apuntado en dirección al candidato 'popular', al que ha acusado de "no enterarse" por asegurar que esa medida beneficia a Vox. "Esto es el PP, no dicen nada de las consecuencias de las políticas criminales de Sánchez, pero, sin embargo, están aterrorizados con que esto beneficie a Vox. El PP votó a favor de tramitar la regularización de medio millón de personas en el Congreso, ahora nos quieren hacer creer que están en contra, igual que con Mercosur. Ese es el problema de España, por un lado un Gobierno que es una mafia criminal y por otro un PP que es una estafa y miente a los españoles", ha valorado.
En cuanto al voto en contra de su formación este martes al decreto ómnibus que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones, Abascal ha expresado que "hay que ser muy malnacido para llevar un decreto que defiende a los okupas y a la vez la revalorización de las pensiones". "Cuando esa medida llegue individualmente, la apoyaremos, pero por suerte vamos a llegar nosotros antes al Gobierno. A Sánchez le queda muy poco en el poder para cometer sus tropelías", ha finalizado ante los medios de comunicación Abascal.