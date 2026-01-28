Abascal utiliza la regularización de inmigrantes en la campaña aragonesa y acusa al PP de "no ser valiente"

Tras un par de días de ausencia, el líder de Vox, Santiago Abascal, vuelve sobre el terreno a acompañar a su candidato a las elecciones de Aragón, Alejandro Nolasco. Y lo hace introduciendo un nuevo tema de debate en la campaña electoral, la regularización de 500.000 personas inmigrantes promovida por el Gobierno este martes. Por ello, no solo señala al PSOE, sino también al PP y al candidato en Aragón, Jorge Azcón, a los que acusa de "no ser valientes" y dar "oxígeno" al Ejecutivo.

"La calamidad de Sánchez la pagamos todos, el PP le da oxígeno y no le aprieta [...] Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hacen ellos, recuperar nuestra soberanía. Unos son muy malos y los otros no son valientes", ha criticado Abascal en un acto de campaña desde Andorra (Teruel).

Para Abascal, "los malditos traidores del Consejo de Ministros y el bipartidismo" han "condenado" a España, ha señalado a raíz de la regularización de migrantes. "No hay remedios fáciles, pero el que entra ilegalmente, repatriación, lo contrario es la desaparición de España", ha expresado. "Vamos a denunciarlo, lo haga quien lo haga, el PP, el PSOE o una parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Vamos a denunciar a cualquiera que promueva una invasión de nuestra patria", ha añadido un día después de que se aprobase la regularización en el Consejo de Ministros y la Conferencia Episcopal apoyase la decisión.

"A Azcón no le preocupan las consecuencias de la inmigración, le preocupa que según él esto lo hace Sánchez para beneficiar a Vox, dice. No perdona, esto perjudica a los españoles", ha continuado el líder de Vox. "El bipartidismo se ha dedicado durante mucho tiempo a traer gente de una religión fanatizada. Ya vale de cálculos miserables que demuestran que algunos políticos solo están en el cálculo electoral", ha exclamado. "No están preocupados por los 500.000, pero sí porque Vox crezca. Claro, porque si Vox crece va a acabar con esas políticas", ha añadido entre aplausos de los asistentes al acto.