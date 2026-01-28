Hora y dónde ver en RTVE el debate de las elecciones en Aragón 2026
- El debate contará con la participación de los ocho candidatos con representación parlamentarias
- Será presentado por Xavier Fortes y durará 80 minutos, con tres bloques temáticos
RTVE celebra este jueves el primer debate electoral con los ocho candidatos a la Presidencia de Aragón de PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista (CHA), Coalición Teruel y Aragón Existe, Coalición Podemos-Alianza Verde, Coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar, y el Partido Aragonés (PAR), que se presentan en las elecciones autonómicas en Aragón del próximo 8 de febrero y que tienen actualmente representación en las Cortes aragonesas.
Será un debate con una duración de 80 minutos, presentad por Xabier Fortes y que tendrá tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 20 minutos: estos son economía, políticas sociales y pactos y regeneración democrática.
De este modo, participarán Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (COALICIÓN EXISTE), María Goicoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).
Hora, canal y dónde ver en TV el debate de las elecciones en Aragón 2026
Aragón celebrará el próximo 8 de febrero, por primera vez en su historia, elecciones anticipadas, tras más de un año y medio de desencuentros entre el PP y Vox, antiguos socios de Gobierno, y después de constatarse la imposibilidad de llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2026.
El debate de las elecciones en Aragón podrá verse en directo en TVE este jueves 29 de enero a partir de las 21:45 horas, tras la segunda edición del Telediario, en La 1 -en desconexión para Aragón-, y a través del Canal 24 horas -para toda España-, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play.
También podrá seguirse minuto a minuto en RTVE.es y a través de Radio 5 de RNE.
