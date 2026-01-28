Hora y dónde ver en RTVE el debate de las elecciones en Aragón 2026

RTVE celebra este jueves el primer debate electoral con los ocho candidatos a la Presidencia de Aragón de PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista (CHA), Coalición Teruel y Aragón Existe, Coalición Podemos-Alianza Verde, Coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar, y el Partido Aragonés (PAR), que se presentan en las elecciones autonómicas en Aragón del próximo 8 de febrero y que tienen actualmente representación en las Cortes aragonesas.

Será un debate con una duración de 80 minutos, presentad por Xabier Fortes y que tendrá tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 20 minutos: estos son economía, políticas sociales y pactos y regeneración democrática.

De este modo, participarán Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (COALICIÓN EXISTE), María Goicoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).