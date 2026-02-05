El caso Salazar y otro de presunto acoso sexual en el PP de Móstoles entran en la campaña | Diario de campaña

Día 11: Reproches cruzados entre los candidatos Arranca la última semana de campaña con reproches cruzados entre los candidatos Día 12: Feijóo y Belarra, de nuevo en campaña Feijóo y Belarra vuelven a Aragón para apoyar a sus candidatos Día 13: Feijóo y Abascal, contra Sánchez Feijóo apela al voto útil y Abascal carga contra Sánchez desde Aragón Día 14: Caso Salazar, en campaña El caso Salazar y otro de presunto acoso en el PP de Móstoles entran en la campaña

Los candidatos a la Presidencia de Aragón, en diferentes actos de campaña. RTVE.es / AGENCIAS

El caso Salazar, que afecta directamente a la candidata socialista, Pilar Alegría, y el presunto caso de acoso sexual en el PP en el Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) se ha colado en la campaña electoral de Aragón. El candidato 'popular', Jorge Azcón, y Alegría se han enzarzado, reprochándose mutuamente cada caso. También los que se han lanzado reproches entre sí han sido los candidatos de Teruel Existe-Aragón Existe, Tomás Guitarte, y del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, por unas denuncias por unas supuestas irregularidades en unos contratos que se adjudicaron a la mujer del primero.

Azcón (PP) pide explicaciones a Alegría por el caso Salazar El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección el próximo 8-F, Jorge Azcón, ha exigido a la candidata socialista "explicaciones" sobre el caso de "escándalo de acoso sexual" que afecta al exdirigente del PSOE Paco Salazar, que este jueves ha comparecido en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, y con quien comió tras conocerse las denuncias. "Hoy Salazar ha dicho que la señora Alegría mintió, no le preguntó nada del escándalo de acoso sexual. Fue una comida amigable. La señora Alegría mintió y tiene que dar explicaciones", ha dicho tajante en un acto electoral en Zaragoza en el que ha puesto el acento en las mujeres y en la conciliación familiar y laboral. Para Azcón, el próximo domingo, las mujeres aragonesas tienen la "oportunidad" de "hablar de Salazar" y "de las prostitutas que se han colocado con los impuestos que pagamos los aragoneses", pues ha considerado que con la victoria del PP se estará "a punto de que el 'sanchismo' se acabe". También el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, que sigue en Aragón haciendo campaña por Azcón, ha advertido de que el 8-F los aragoneses tienen la "oportunidad de sacar del Gobierno a Pedro Sánchez". En un acto sin el candidato 'popular' en Calanda (Teruel), ha reiterado que "el enfado no gobierna", por lo que ha insistido en apelar al voto útil hacia Azcón, pues, ha subrayado, es el único cuyo "primer compromiso es Aragón". Asimismo se ha referido al caso Salazar y a otro sobre el presunto acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles (Madrid) a una exconcejala del PP, y ha asegurado que ambos no son comparables, pues, ha señalado, que se trata de algo de hace dos años, que el PP lo han investigado y "que no había indicios suficientes para actuar". Además, ha afirmado que "comportamientos contra la dignidad de la mujer no caben" en su partido. En cuanto a propuestas, Azcón ha anunciado que ampliará la deducción del IRPF hasta los 600 euros por año para las familias que tengan su primer hijo, así como las que adopten, y también habrá deducciones para las familias monoparentales y numerosas. Además, ha asegurado que quiere que en la próxima legislatura sea "una realidad" la gratuidad en la educación de 0 a 3 años, algo, ha dicho, de lo que podrían beneficiarse 8.500 familias. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, el candidato del PP ha garantizado este jueves que "no va a haber trasvase del Ebro" si sigue al frente del Gobierno aragonés, porque, a su juicio, "es incompatible" con defender a los agricultores de la región. "Es difícil defender un trasvase y defender el campo aragonés al mismo tiempo", ha asegurado antes de señalar que no se puede hacer ese trasvase porque todavía "hay miles de hectáreas en Aragón pendientes de regarse". Azcón garantiza que si es presidente de Aragón "no va a haber un trasvase del Ebro"

Alegría, sobre las críticas por Salazar y tras el caso del PP de Móstoles: "No voy a actuar como Azcón" La candidata socialista, Pilar Alegría, ha reaccionado este jueves a las críticas que había recibido de Azcón por el caso Salazar y se ha referido también al caso de presunto acoso del PP en Móstoles. "Sobre esta cuestión ya he dado explicaciones, no soy ingenua, el PP lleva días, semanas y meses para atacarme, despreciarme y señalarme constantemente. Hoy hemos conocido que por parte del PP se ha encubierto a un posible también acosador, el alcalde de Móstoles. No he escuchado ninguna palabra por parte del PP. No voy a actuar como ha hecho Azcón conmigo, pero evidentemente nos diferenciamos mucho, somos completamente distintos", ha señalado en una entrevista en el Telediario Territorial de Aragón de TVE. "Jamás voy a defender una política basada en el insulto, desprecio y señalamiento. Ese es el tipo de política que hace especialmente Azcón aquí en Aragón. Es la política que yo quiero desterrar de mi tierra", ha incidido Alegría. Previamente, Alegría ha estado en otra entrevista en La Hora de La 1. Desde allí también ha criticado al 'popular' por los "dos años de desgobierno de derechas". "Ha provocado un debilitamiento de los servicios públicos. Lo que pasa en Aragón, sobre todo en la sanidad pública, no había pasado nunca", ha valorado al hacer una radiografía de la comunidad autónoma que aspira a gobernar. "La falta y carencia de personal también en la escuela pública es extraordinario", ha añadido. "Y otra característica, en Aragón siempre habíamos tenido una política que contemplaba los pactos, acuerdos y el diálogo, y desafortunadamente con Azcón esa concordia ha saltado por la ventana", ha incidido. Alegría critica el "debilitamiento de los servicios públicos" tras "dos años de desgobierno de derechas" Además, la exministra de Educación ha reiterado que si es presidenta aplicará la ley de vivienda, apostará por reforzar la educación y sanidad en el entorno rural y en materia de violencia de género creará "puntos violeta que atiendan las 24 horas". Todas estas propuestas las quiere aplicar, ha asegurado, en coordinación con las comarcas y ayuntamientos que componen Aragón. "En un Gobierno existe el Consejo de Gobierno y los Consejeros, pero Aragón se gobierna con todos los alcaldes. Es la única manera y con sus 33 comarcas. Es básico trabajar de manera coordinada, se tiene que buscar solución a los problemas desde el trabajo colaborativo de las administraciones, quiero un gobierno que sea municipalista", ha defendido. Este jueves también ha hecho campaña por el PSOE el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se ha desplazado hasta Huesca, pero Alegría no ha podido acompañarle porque estaba dando las entrevistas a medios de comunicación.

Abascal resta importancia a los audios filtrados con críticas desde Aragón El líder de Vox, Santiago Abascal, ha seguido un día más en la campaña de Aragón. A un día del cierre de campaña. Abascal ha acompañado a su candidato, Alejandro Nolasco, en Teruel. Desde allí se ha referido a la polémica suscitada por la publicación en 'ABC' de unos audios en los que una alto cargo del partido en Aragón cargaba contra él por "no tener ni puta idea". "Son unos audios graciosos y simpáticos", ha ironizado Abascal. "No les doy importancia después de dos años, pasa en las mejores casas", ha señalado restando gravedad a la filtración, que cree que responde a "una guerra sucia" orquestada por el PP. "Esos audios demuestran el nerviosismo brutal del PP, el veredicto de las urnas va a ser contundente [...] El domingo va a haber un resultado histórico para Vox, y eso es los que tiene muy nerviosos al PP y completamente histérico a Sánchez", ha expresado Abascal desde el centro de Teruel. ““ Además, el líder de Vox cree que su candidato va a sacar unos buenos resultados apoyado por un "voto joven decisivo". "Los jóvenes van a despreciar olímpicamente a Pilar Alegría, y va a haber una gran movilización de los jóvenes a favor de Vox porque no aceptan ser comprados con las migajas que se roban a sus padres y abuelos con impuestos abusivos", ha vaticinado.

Pueyo (CHA) propone un "Plan Pirineos Vivos" y rechaza que sea un "parque de atracciones" El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha rechazado que el Pirineos aragonés sea "un parque de atracciones", de lo que ha acusado al PP de Jorge Azcón. En declaraciones a los medios en Jaca (Huesca), Pueyo ha mostrado el apoyo de CHA al "manifiesto por la dignidad de la montaña para poder tener un Pirineo digno". En este sentido, ha propuesto un "Plan Pirineos Vivos" para que "la gente pueda vivir aquí", con servicios públicos de calidad y "con una cultura propia que se siga respetando y con dignidad para toda la gente del Pirineo aragonés". Además, ha exigido que esta zona no este "olvidada". "Proponemos regular los saltos hidroeléctricos y no tener las peores carreteras. Pedimos no estar olvidados, no pedimos ser más que nadie, sino garantía de los servicios públicos. Tener un hospital de Jaca y de Barbastro que sirvan, porque no están llegando los especialistas. Tenemos un Pirineos que desestacionalizar", ha sostenido.

Guitarte (Existe) defiende que la inmigración es buena contra la despoblación El candidato de Teruel Existe-Aragón Existe el 8 de febrero, Tomás Guitarte, ha defendido que la inmigración "no es un problema", si no que puede ser la "solución" para lugares despoblados. En declaraciones a los medios desde el Centro de Primera Acogida de ACCEM en Burbáguena (Teruel), ha explicado que este lugar es un claro ejemplo de integración. "Por aquí, han pasado más de 1.200 personas, y más de 10% han quedado integradas en el tejido socioeconómico de la comarca y el pueblo ha aumentado de población. [...] Colaboran en la residencia, en talleres, campo, construcción", ha señalado. ““ Por otra parte, se ha vuelto a referir al candidato del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, a quien ha acusado de estar "generando una tormenta en un vaso de agua por puro interés electoral", en alusión a una denuncia a la mujer de Guitarte por unos contratos menores en las obras del Hospital de Teruel, y de la que el candidato de Existe se hizo eco este miércoles. "Entiende que con esto puede desgastar las opciones de Teruel Existe", ha incidido. Además, cree que el denunciante, el empresario José Luis Campos, lo hace por "pura venganza", ya que fue denunciado previamente por concejales de Teruel Existe.

Goikoetxea (Podemos-AV) exige regular las VTC para proteger al sector del taxi La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha exigido regular las VTC para proteger al sector del taxi. Tras un encuentro con taxistas en Zaragoza, Goikoetxea ha asegurado que no permitirá que la precariedad y la coompetencia desleal "destruyan un servicio público esencial" y por eso, se ha comprometido a "regular con valentía para garantizar condiciones justas y proteger a quienes sostienen la movilidad" de las ciudades. Para la candidata de los 'morados', el modelo de negocio de plataformas Uber, Cabify o Bolt vulnera las condiciones laborales y supone un riesgo para los usuarios, ya que eluden su responsabilidad ante siniestros o accidentes. ““

Abengochea (IU-Sumar) rechaza la creación de un 'hub' de Defensa en Aragón La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar (IU-Sumar) a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha acudido este jueves a dos actos en Zaragoza en los que ha hablado de política militar y de vivienda. Abengochea ha rechazado crear un 'hub' de Defensa de Aragón. "Es el mundo al revés: convertir el negocio armamentístico en supuesto motor de desarrollo mientras se precarizan servicios públicos y se recortan derechos", ha criticado. "Pretenden recortar derechos sociales y laborales para financiar una economía de guerra", ha añadido. "Defender la paz es defender la vida, la democracia y los intereses de la clase trabajadora", ha afirmado este jueves Abengochea, quien ha criticado que con el proyecto del Hub de Defensa se está intentando vender la guerra "como una oportunidad económica y social". Durante la tarde, Abengoechea tendrá otros dos actos en Borja y Tarazona (Zaragoza). ““