Alegría critica el "debilitamiento de los servicios públicos" tras "dos años de desgobierno de derechas"

La candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha criticado los "dos años de desgobierno de derechas" liderados por el 'popular' Jorge Azcón. "Ha provocado un debilitamiento de los servicios públicos", ha señalado en una entrevista electoral con los tiempos impuestos por la Junta Electoral Central en La Hora de La 1.

"Lo que pasa en Aragón, sobre todo en la sanidad pública, no había pasado nunca", ha valorado al hacer una radiografía de la comunidad autónoma que aspira a gobernar. "La falta y carencia de personal también en la escuela pública es extraordinario", ha añadido. "Y otra característica, en Aragón siempre habíamos tenido una política que contemplaba los pactos, acuerdos y el diálogo, y desafortunadamente con Azcón esa concordia ha saltado por la ventana", ha incidido.

La exministra de Educación ha propuesto que para mejorar la sanidad en el entorno rural haya complementos económicos para los profesionales y "puntúen de manera más positiva para su propio concurso de oposición".

Propuestas en materia de vivienda, sanidad y educación Respecto a la vivienda, ha asegurado que aplicará la ley de vivienda para aplicar zonas tensionadas y en el ámbito de la educación "consolidar la escuela pública y rural". Además, ha vuelto a insistir en la idea de "establecer la gratuidad de los comedores escolares hasta los 16 años". También en el ámbito de la educación, Alegría ha defendido abrir más plazas de Formación Profesional. En cuanto a la radiografía que ha hecho sobre la situación del campo aragonés, la socialista cree que "necesita modernización" y ha mostrado su rechazo al actual planteamiento de la Política Agraria Común (PAC). "Esperamos que el comisario europeo que es del PP Europeo atienda a las necesidades del campo aragonés", ha señalado en la entrevista. Comparador de programas electorales de las elecciones en Aragón 2026: las propuestas de los partidos DatosRTVE