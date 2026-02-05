Azcón garantiza que si es presidente de Aragón "no va a haber un trasvase del Ebro"

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección el próximo 8-F, Jorge Azcón, ha garantizado este jueves que "no va a haber trasvase del Ebro" si sigue al frente del Gobierno aragonés, porque, a su juicio, "es incompatible" con defender a los agricultores de la región.

"Si soy presidente no voy a permitir un trasvase del Ebro. Es difícil defender un trasvase y defender el campo aragonés al mismo tiempo. Es incompatible", ha asegurado tajante en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

Azcón ha subrayado que no se puede hacer ese trasvase porque todavía "hay miles de hectáreas en Aragón pendientes de regarse" y además, ha incidido que se necesitan unas infraestructuras hidráulicas que "llevan cuatro años paralizadas".

Asimismo el candidato 'popular' ha mostrado su rechazo frontal al acuerdo de Mercosur, porque cree que es "malo para el campo" aragonés y para el español en general.

Posibles pactos con Vox Preguntado por un posible pacto con Vox, ya que según las encuestas, al PP no le dan mayoría absoluta el próximo 8-F, sino que necesitará a los de Abascal, Azcón ha evitado pronunciarse y ha apuntado a que "los acuerdos que se tengan que hacer vendrán determinados por las urnas". En este punto, el candidato 'popular' ha recordado que tiene capacidad para "ponerse de acuerdo" con otras formaciones, que Aragón es una tierra en la que "siempre ha habido pactos", y que él mismo se ha puesto de acuerdo en el pasado con Teruel Existe, el PAR, Vox e "incluso con el PSOE de Javier Lambán". No obstante, ha incidido en que con el PSOE de Pilar Alegría "es muy difícil ponerse de acuerdo" porque, a su parecer, "no le importan los aragoneses" y solo "se va a preocupar de que Sánchez pueda seguir en la Moncloa".