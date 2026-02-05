Azcón garantiza que si es presidente de Aragón "no va a haber un trasvase del Ebro"
- El candidato del PP a la reelección ha sido entrevistado en Las Mañanas de RNE
- Azcón ha criticado que Alegría no haya dado explicaciones de su comida con Salazar, acusado de acoso sexual
El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección el próximo 8-F, Jorge Azcón, ha garantizado este jueves que "no va a haber trasvase del Ebro" si sigue al frente del Gobierno aragonés, porque, a su juicio, "es incompatible" con defender a los agricultores de la región.
"Si soy presidente no voy a permitir un trasvase del Ebro. Es difícil defender un trasvase y defender el campo aragonés al mismo tiempo. Es incompatible", ha asegurado tajante en una entrevista en Las Mañanas de RNE.
Azcón ha subrayado que no se puede hacer ese trasvase porque todavía "hay miles de hectáreas en Aragón pendientes de regarse" y además, ha incidido que se necesitan unas infraestructuras hidráulicas que "llevan cuatro años paralizadas".
Asimismo el candidato 'popular' ha mostrado su rechazo frontal al acuerdo de Mercosur, porque cree que es "malo para el campo" aragonés y para el español en general.
Posibles pactos con Vox
Preguntado por un posible pacto con Vox, ya que según las encuestas, al PP no le dan mayoría absoluta el próximo 8-F, sino que necesitará a los de Abascal, Azcón ha evitado pronunciarse y ha apuntado a que "los acuerdos que se tengan que hacer vendrán determinados por las urnas".
En este punto, el candidato 'popular' ha recordado que tiene capacidad para "ponerse de acuerdo" con otras formaciones, que Aragón es una tierra en la que "siempre ha habido pactos", y que él mismo se ha puesto de acuerdo en el pasado con Teruel Existe, el PAR, Vox e "incluso con el PSOE de Javier Lambán".
No obstante, ha incidido en que con el PSOE de Pilar Alegría "es muy difícil ponerse de acuerdo" porque, a su parecer, "no le importan los aragoneses" y solo "se va a preocupar de que Sánchez pueda seguir en la Moncloa".
Caso Salazar
Además, ha reconocido que de que la candidata socialista no se fía, y ha considerado que ella no quería el adelanto electoral porque llegaba en "un momento desastroso para el PSOE por los casos de corrupción que tienen y los escándalos sexuales", como el caso Salazar.
Preguntado por el presunto acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles (Madrid) a una exconcejala del PP, Azcón se ha limitado a decidir que "las acusaciones de escándalo sexual se tienen que dilucidar toras", pero sin entrar a valorar más, apuntando que será el PP de Madrid el que dé explicaciones.
En todo caso, ha incidido en que quien también tiene que dar explicaciones sobre el caso Salazar es la candidata socialista. "En Aragón todavía no sabemos por qué Alegría comió amigablemente con (el exdirigente del PSOE) Paco Salazar, después de haber sido acusado por varias compañeras de partido de haberlas acosado sexualmente".
Precisamente este jueves la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ha citado a comparecer a Salazar a propuesta del PP. Para Azcón, esta citación a tres días de que los aragoneses tengan que acudir a las urnas es "absolutamente pertinente". "Es algo muy importante que debería desvelarse y tener más información", ha incidido.