Feijóo y Belarra vuelven a Aragón para apoyar a sus candidatos | Diario de campaña

Los candidatos a la Presidencia de Aragón de PP, PSOE, Vox, CHA, Existe, Podemos-AV, IU-Sumar y PAR, en diferentes actos electorales.

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han vuelto este martes a Aragón a participar en la campaña electoral junto a sus respectivos candidatos, en una jornada en la que el PP ha sacado pecho de su gestión; el PSOE y CHA han defendido los derechos y servicios públicos; Podemos-AV y PAR han clamado contra el trasvase de agua, y desde IU-Sumar han criticado la falta de estrategia medioambiental.

Feijóo vuelve a la campaña y saca pecho de los logros de Azcón El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a Aragón para acompañar al candidato a la reelección, Jorge Azcón, en la campaña electoral. En declaraciones a los medios desde el aeropuerto de Teruel, Feijóo ha sacado pecho de la "excepcional" legislatura de Azcón: "Ha demostrado que aquí hay un proyecto.[...] No se puede construir un edificio sin cimientos y aquí hay una cimentación sólida. Aragón se la ve desde todos los lugares como una comunidad que es capaz de captar inversiones", ha asegurado. Feijóo ha puesto el acento en lo que se va a votar el próximo domingo: "el futuro o el pasado, avanzar o retroceder", y ha afeado a los partidos políticos que "intentaron paralizar el proyecto de futuro de Aragón bloqueando las cuentas públicas". Para el presidente del PP, que Azcón no pudiera aprobar nuevos presupuestos regionales es porque los demás partidos quisieron ponerle la zancadilla, intentando que no se pudiera "consolidar como uno de los mejores presidentes autonómicos". "Vienen a zancadillear el futuro de Aragón y utilizan sus votos para bloquear con una pinza las cuentas públicas de Aragón. Aragón iba a crecer más que nadie, iba a hacer más vivienda que otras comunidades. Y lo que se ha hecho es bloquear a Aragón y eso no puede tener premio en las urnas", ha avisado. Por ello, ha pedido el voto para el candidato del PP para que "tenga las manos libres" para poder gobernar. Y ha instado a no votar al PSOE, "a los responsables de la mayor crisis ferroviaria", "a los que dejan a la cola de financiación a Aragón" y "a los que otorgan privilegios a los independentistas con el dinero de los aragoneses". Por su parte, Azcón ha presumido de los proyectos "espectaculares" que han llegado a Aragón desde que está en el Gobierno, como el incremento de inversión en el aeropuerto de Teruel. Y ha anunciado que en septiembre de 2027, habrá una facultad de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Zaragoza. ““ Asimismo ha anunciado que si revalida el cargo, nombrará consejera de Economía a la economista del Estado Eva Valle. De ella, ha valorado que es licenciada en Economía por la Universidad de Zaragoza, ha trabajado en el Banco Mundial, en el Banco de España y como directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.

Alegría (PSOE) se compromete a garantizar "los derechos" y "consolidar los servicios públicos" La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha hecho un llamamiento para que este domingo se salga a votar por "el presente y futuro" de la comunidad, para garantizar que todos los aragoneses tengan los mismos derechos y servicios públicos de calidad vivan donde vivan. ““ En declaraciones a los medios de comunicación en Calatayud (Zaragoza), se ha comprometido a garantizar los derechos y "consolidar los servicios públicos" en toda la región. Asimismo ha denunciado los recortes del Gobierno de Azcón, a quien ha acusado de no tener proyecto para Aragón y de estar "empequeñeciendo" los servicios públicos. "Ante la falta de proyecto solo nos habla de Cataluña y de Pedro Sánchez", ha lamentado. Además, ha denunciado las deficiencias de transportes que sufre la comarca de Calatayud. En este sentido, ha recordado que había una concesión que preveía más de 32 autobuses para cinco comarcas, pero finalmente solo son 11 los buses que prestan el servicio. "Se están mermando los derechos de los vecinos que viven en estos 136 municipios", ha asegurado. Alegría ha vuelto a recordar su promesa de implantar transporte público gratuito para que los vecinos del medio rural puedan acudir a sus citas médicas. También ha criticado las listas de espera que hay incluso para acudir al médico de cabecera. Asimismo ha mostrado su compromiso con la escuela pública rural frente a la falta de personal y auxiliares durante estos dos años. "Vamos a seguir apostando por una educación pública rural de calidad", ha asegurado. Por último, Alegría ha recordado, además, el apoyo del PSOE a los 290.000 pensionistas de Aragón frente al voto del PP en contra de la revalorización de las pensiones y ha subrayado que se van a revalorizar las pensiones. "Les garantizo que el PSOE va a estar al lado de los pensionistas, actualizando las pensiones", ha insistido.

Nolasco (Vox) afronta el 8-F con "mucho optimismo" y espera poder "cambiar Aragón" El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que se presentan a estas elecciones "dispuestos a cambiar las políticas socialistas, las haga el PP o el PSOE" y ha admitido que afrontan las elecciones del 8-F con "mucho optimismo". "Veremos cuál es la manera de poder cambiar Aragón, si es desde la oposición o desde el Gobierno", ha indicado en una entrevista electoral en Las Mañanas de RNE. 09.59 min Entrevista electoral: Alejandro Nolasco, candidato de Vox Nolasco ha defendido una "bajada radical" de impuestos y ha cargado contra el PP de Jorge Azcón por haber bajado solo el de sucesiones y donaciones. Por ello, le ha acusado "estafar a los votantes" e "incumplir el acuerdo con Vox" porque no han bajado el resto de tributos. También ha reprochado al PP que haya pactado con el PSOE la Ley de Energía para "destruir el Maestrazgo" al servicio de las grandes compañías eléctricas, y para llenarlo "todo de molinos y placas". Según ha denunciado, hacer eso en un geoparque de la Unesco es "un crimen". Si llega al Gobierno, se ha comprometido a derogar la Ley de Energía y a aprobar una Ley de Paisaje. Y ha lamentado que Azcón no ha presentado los presupuestos y que "no ha querido" hablar con Vox. Según Nolasco, ha convocado las elecciones porque quiere "hundir al PSOE" y subir "algún escaño" a ver "si les da para pactar" con Teruel Existe o con el PAR, así como también para "desgastar al Gobierno central". Así, ha afeado al candidato 'popular' que los comicios vayan a "costar a todos los aragoneses más de 4 millones de euros". Este martes, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha hecho campaña junto a Nolasco en Alagón (Zaragoza).

Pueyo (CHA) reivindica que Aragón tenga una Hacienda foral como Navarra El candidato de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha reivindicado en una entrevista en La Hora de La 1 que Aragón tenga su Hacienda foral propia, como la de Navarra, así como la creación de una agencia tributaria aragonesa, porque, ha asegurado, el estatuto autonómico permite establecer un "convenio bilateral económico-financiero con el Estado", para poder "gestionar sus propios recursos". Pueyo (CHA) reivindica que Aragón tenga una Hacienda foral como Navarra para "poder gestionar sus propios recursos" También ha defendido la creación de una empresa pública de la energía para que los "beneficios de Aragón" se queden en la región y poderlos "invertir en industria, vivienda en el mundo rural y garantizar todos los servicios públicos". Asimismo ha sostenido que es fundamental garantizar la movilidad para frenar la despoblación y que los pueblos puedan crecer.

Goikoetxea (Podemos-AV) llama a "parar en las urnas" el "trasvase 2.0" de agua a los macroproyectos de centros de datos La candidata de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha denunciado este martes que los grandes centros de datos que se van a instalar en la región van a consumir muchísima agua y energía. "Cuando estén en marcha estos macroproyectos, el consumo de agua se incrementará como una provincia más", ha alertado. Por ello, ha pedido "parar en las urnas" lo que ha llamado "trasvase 2.0" a los centros de datos de Amazon y Microsoft. Este martes ha contado con la participación en la campaña de la líder de Podemos, Ione Belarra, y del coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López Uralde. ““

Abengochea (IU-Sumar) critica la falta de estrategia climática en Aragón La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar (IU-Sumar) a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha criticado este martes la falta de estrategia climática clara para afrontar la transición ecológica "mientras se agravan los impactos ambientales" y la región afronta un riesgo creciente de desertificación. En este sentido, ha lamentado que Aragón carezca de una ley autonómica de cambio climático y que se haya suprimido la dirección general encargada de coordinar estas políticas. Además, ha denunciado que la implantación masiva de centros de datos amenaza con disparar la demanda eléctrica en Aragón hasta seis veces su nivel actual, por lo que ha reclamado una moratoria para estos centros. ““